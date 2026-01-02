ETV Bharat / bharat

বিশ্ব ৰামায়ণ সন্মিলনত ২০ খন দেশৰ ডাক টিকটৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনী

দক্ষিণ এছিয়াৰ দেশ লাওছত মুকলি কৰা ৰামলালা শীৰ্ষক ডাক টিকটটো আছিল বিশ্ব ৰামায়ণ সন্মিলনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ৷

WORLD RAMAYANA CONFERENCE
বিশ্ব ৰামায়ণ সন্মিলনত ২০ খন দেশৰ ডাক টিকটৰ প্ৰদৰ্শনী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 2, 2026 at 10:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জবলপুৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): বিশ্বৰ ২০ খন দেশত প্ৰভু শ্ৰীৰাম আৰু ৰামায়ণৰ চিত্ৰ সম্বলিত ডাক টিকট মুকলি কৰা হৈছে । শ্ৰীৰাম আৰু সীতাৰ উপৰিও ৰাৱণ আৰু মেঘনাথৰ চিত্ৰ সম্বলিত ডাক টিকটো কৰা হৈছে মুকলি । জবলপুৰত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ৰামায়ণ সন্মিলনত ডাক টিকটৰ জৰিয়তে ৰামায়ণ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।

ৰাম আৰু ৰামায়ণৰ আধাৰত ডাক টিকট

জবলপুৰৰ ফিলাটেলিষ্টসকলে বিভিন্ন দেশৰ ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰি বিশ্ব ৰামায়ণ সন্মিলনত প্ৰদৰ্শন কৰে । জবলপুৰৰ সতীশ কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী । অৱসৰ লোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ চখ পূৰাবলৈ ডাক টিকট সংগ্ৰহৰ কাম আৰম্ভ কৰে । কিন্তু তেওঁৰ লক্ষ্য আন আন ডাক টিকট সংগ্ৰাহকৰ তুলনাত পৃথক আছিল । সতীশ কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱে কেৱল ৰাম আৰু ৰামায়ণৰ আধাৰতহে ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ তেওঁ ২০ খন দেশৰ পৰা ৰামৰ ফটো সম্বলিত ডাক টিকট অৰ্ডাৰ কৰি সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷

WORLD RAMAYANA CONFERENCE
লাওছে মুকলি কৰা ৰামলালাৰ ফটো সম্বলিত ডাক টিকট হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু (ETV Bharat Assam)

সতীশ কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱে যেতিয়া এই কাম আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া তেওঁৰ কোনো ধাৰণা নাছিল যে বিশ্বৰ ২০ খন দেশত ভগৱান ৰামৰ ডাক টিকট মুকলি কৰা হৈছে ৷ লাহে লাহে সতীশ কুমাৰে সকলো দেশৰ পৰা ডাক টিকট ক্ৰয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

প্ৰথমাৱস্থাত তেওঁ ভাৰতৰ পৰা ৰাম আৰু ৰামায়ণৰ চিত্ৰ অংকিত ডাক টিকটহে সংগ্ৰহ কৰিছিল । পিছলৈ তেওঁ নেপাল, ভূটান, শ্ৰীলংকা, থাইলেণ্ড, ইণ্ডোনেছিয়া, মৰিচাছ আদি দেশৰ পৰাও ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

হনুমান আৰু ৰাৱণৰ ফটো সম্বলিত ডাক টিকট

সতীশ কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱে কয়, ‘‘নেপালে শ্ৰৱণ কুমাৰৰ ফটো সম্বলিত ডাক টিকট মুকলি কৰিছে । চেণ্ট ভিনচেণ্ট এণ্ড গ্ৰেনাডিনে ভগৱান ৰাম আৰু বিষ্ণুৰ বিভিন্ন অৱতাৰৰ ডাক টিকট মুকলি কৰিছে ।’’

ইয়াৰোপৰি ৰাৱণৰ ফটো থকা ডাক টিকটো মুকলি কৰা হৈছে । এণ্টিগুৱা আৰু বাৰ্বুদায়ো ৰামায়ণৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি মুকলি কৰিছে ডাক টিকট ৷

ইণ্ডোনেছিয়াই অশোক বাটিকাত সীতা আৰু হনুমানক চিত্ৰিত কৰা ডাক টিকট মুকলি কৰে । বালিয়ে মুকলি কৰে হনুমানে সঞ্জীৱনী পৰ্বত দাঙি থকা অৱস্থাৰ এক বিশেষ ডাক টিকট ।

হনুমানক কেন্দ্ৰ কৰি কম্বোদিয়াৰ ৫টাকৈ ডাক টিকট মুকলি

উগাণ্ডাই হনুমানক কেন্দ্ৰ কৰি ডাক টিকট মুকলি কৰে ৷ কম্বোদিয়াই হনুমানৰ ফটো সম্বলিত পাঁচটাকৈ ডাক টিকট জাৰি কৰিছে ।

সতীশ কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱে কয়, ‘‘এইটো এটা ব্যয়বহুল চখ ৷ কাৰণ যেতিয়া পৃথিৱীৰ আন দেশৰ পৰা ডাক টিকট অৰ্ডাৰ কৰা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে এটাও ডাক টিকট নপঠিয়ায় ৷ যাৰ বাবে সমগ্ৰ ছিৰিজটো ক্ৰয় কৰিব লাগে । বহু পৰিমাণৰ ধন ব্যয় হ’লেও কিন্তু চখৰ বাবে মই সেইবোৰপ ক্ৰয় কৰো ৷’’

লাওছত ৰামলালাৰ ডাক টিকট

ডাক টিকট সংগ্ৰাহক শ্যাম নাৰায়ণ তিৱাৰীয়ে কয়, ‘‘মোৰ এটা অনন্য ডাক টিকটো আছে, যিটো প্ৰথমে ভাৰতে মুকলি কৰিব লাগিছিল ৷ কিন্তু ইয়াক মুকলি কৰিছে দক্ষিণ এছিয়াৰ দেশ লাওছে ।’’

WORLD RAMAYANA CONFERENCE
ৰামায়ণৰ কাহিনীৰ আধাৰত ইণ্ডোনেছিয়াই মুকলি কৰা ডাক টিকট (ETV Bharat Assam)

এই ফটোখন ২০২৪ চনত অযোধ্যাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰামলালাৰ মূৰ্তিত আছে । লাওছে এই ছবিখনক চিত্ৰিত কৰি ডাক টিকট মুকলি কৰিছে । এই প্ৰদৰ্শনীত এই ডাক টিকটতো প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে ।

এবছৰ পূৰ্বে বৈদেশিক মন্ত্ৰী জয়শংকৰে কৰিছিল মুকলি

এবছৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে লাওছৰ ৰাজধানী ভিয়েণ্টিয়ানত ৰামলালাৰ প্ৰথমটো ডাক টিকট মুকলি কৰিছিল ।

সেই সময়ত মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে এনেদৰে টুইট কৰিছিল, ‘‘ৰামায়ণ আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ উদযাপন কৰা এটা বিশেষ ডাক টিকট মুকলি কৰা হৈছে ।’’ এই ডাক টিকট মুকলি কৰা লাও পিপলছ ডেম’ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশত পৰিগণিত হয় ।

লগতে পঢ়ক: ফাষ্টফুডৰ দোকানীয়ে নিজৰ ঘৰতেই নিৰ্মাণ কৰিছে এক ব্য়তিক্ৰমী মুদ্ৰা সংগ্ৰহালয়

TAGGED:

20 COUNTRIES DAK TICKET ON RAM
UNIQUE DEVOTEE SHRI RAM
LAOS POSTAGE STAMP RAMLALA
JABALPUR RAMAYANA EXHIBITION
WORLD RAMAYANA CONFERENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.