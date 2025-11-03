ETV Bharat / bharat

জবলপুৰ বিমানবন্দৰত নাহৰফুটুকীৰ প্ৰৱেশ ! লৰাঢপৰা বন বিভাগৰ

বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ পিছতে বন বিভাগে আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান ।

JABALPUR AIRPORT ENTER LEOPARD
জবলপুৰ বিমানবন্দৰত প্ৰৱেশ কৰা নাহৰফুটুকীৰ বাবে আতংকৰ সৃষ্টি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2025 at 9:31 PM IST

জবলপুৰ: সোমবাৰে জবলপুৰৰ ডুমনা বিমানবন্দৰৰ ৰাণৱেৰ সমীপত চি চি টিভি ফুটেজত দেখা যায় নাহৰফুটুকীৰ দৰে এটা জীৱ । ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিমানবন্দৰতে বিয়পি পৰে আতংক ।

চি চি টিভিৰ ফুটেজ নিৰীক্ষণ কৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে লগে লগে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক নাহৰফুটুকীৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়ে । লগে লগে বিমানবন্দৰ ব্যৱস্থাপনাই খবৰ দিয়ে বন বিভাগক । ইয়াৰ পিছতে এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে অভিযান ।

নাহৰফুটুকী নহয়, বনৰীয়া মেকুৰীহে প্ৰৱেশ কৰিছিল বিমানবন্দৰত

উদ্ধাৰকাৰী দলে বিমানবন্দৰৰ সমীপত প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি নাহৰফুটুকীটোৰ সন্ধান চলাইছিল যদিও ইয়াৰ উপস্থিতিৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাছিল । অৱশ্যে বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ এজনে চি চি টিভিৰ ফুটেজ পৰ্যালোচনা কৰি নিশ্চিত কৰে যে সেয়া নাহৰফুটুকী নহয়, বৰং জবলপুৰৰ আশে-পাশে থকা হাবিত পোৱা এটা ডাঙৰ মেকুৰী । যি কোনো কাৰণতে বিপদজনক নহয় ।

কিছুদিন পূৰ্বে চিকাৰ কৰিছিল এটা কুকুৰ

শেহতীয়াকৈ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ এক বসতিস্থলত দেখা গৈছিল এটা নাহৰফুটুকী । নাহৰফুুটুকীটোৱে এটা কুকুৰকো চিকাৰ কৰে, যি দৃশ্য একাংশ বাসিন্দাই ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা কেমেৰাত আবদ্ধ কৰে ৷

বন বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে যে অঞ্চলটোত ১২ টাতকৈও অধিক প্ৰাপ্তবয়স্ক নাহৰফুটুকী আছে । বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অনুৰোধত উপস্থিত হোৱা বন বিভাগ আৰু বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞসকলে কয়, ‘‘নাহৰফুটুকীটো এটা সৰু প্ৰাণী । ই আক্ৰমণাত্মক নহয়, বৰঞ্চ মেকুৰীৰ দৰে । ই ডাঙৰ শব্দত লুকাই থাকে আৰু প্ৰায়ে নিশা ওলাই আহে ।’’

প্ৰচণ্ড শব্দত বনৰীয়া মেকুৰীটোৱে ভয় খায়

বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ ধনঞ্জয় ঘোষে কয়, ‘‘বনৰীয়া মেকুৰীয়ে সৰু সৰু জীৱ-জন্তু চিকাৰ কৰে আৰু প্ৰায়ে লুকাই থাকে । সেয়েহে বিমানবন্দৰত ইয়াৰ প্ৰৱেশৰ বাবে কোনো শংকা নাই, কাৰণ ই তীব্ৰ শব্দত পলাই যায় । এনে পৰিস্থিতিত ই ৰাণৱেলৈ নাহে ।’’

আনহাতে, বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালক ৰাজীৱ ৰত্ন পাণ্ডেই কয়, ‘‘জবলপুৰৰ ডুমনা বিমানবন্দৰ সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ । আমি ২৪ ঘণ্টাই চি চি টিভিৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো কোণ নিৰীক্ষণ কৰোঁ । এই বন্যপ্ৰাণীটোৰ বাবে কোনো কামত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই ।’’

