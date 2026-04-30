নৰ্মদা নদীত ডুবিল পৰ্যটক পৰিবাহী ক্ৰুজ ; ৭ জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, নিৰুদ্দিষ্টৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত

হঠাতে অহা এজাক ধুমুহাই প্ৰাণ ল’লে বহুজনৰ ৷ অভিযানকাৰী দলে ১৮ জন লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় ৷

নৰ্মদা নদীত ডুবিল পৰ্যটক পৰিবাহী ক্ৰুজ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 30, 2026 at 10:26 PM IST

জবলপুৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): মধ্যপ্ৰদেশত ঘটিছে শোকাৱহ ঘটনা ৷ নৰ্মদা নদীত ডুবিল পৰ্যটক পৰিবাহী ক্ৰুজ ৷ এই দুৰ্ঘটনাই সৰ্বত্ৰে হাহাকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ নৰ্মদা নদীৰ বৰগী বান্ধত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ জাহাজখনত ৩৫-৪০ গৰাকী লোক থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে চাৰিজন লোকৰ মৃতদেহ । অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

নৈখনত ক্ৰুজ ডুবাৰ খবৰটো বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰাত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী-প্ৰশাসন আৰু এছডিআৰএফৰ দল উপস্থিত হয় । ইতিমধ্যে অভিযানকাৰী দলে ১৮ জন লোকক পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় ৷

হঠাতে অহা এজাক ধুমুহাই প্ৰাণ ল'লে বহুজনৰ

জিলা আয়ুক্ত ৰাঘবেন্দ্ৰ সিং আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক সম্পাদ উপাধ্যায়ো ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে । স্থানীয় ডুবাৰুৰ সহযোগত এছডিআৰএফ আৰু আৰক্ষীয়ে পানীত ডুবি নিৰুদ্দিষ্ট হোৱা লোকসকলৰ সন্ধানত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে । উদ্ধাৰকাৰ্য সুকলমে অব্যাহত ৰাখিবলৈ মটৰ নাও আৰু স্পীড বট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

১৮ জন লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ, পোৱা গৈছে ৪ জনৰ মৃতদেহ

বৰগীৰ চিএছপি অঞ্জুল মিশ্ৰই দুৰ্ঘটনাটো সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘বৃহস্পতিবাৰে জবলপুৰৰ নৰ্মদা নদীৰ বৰগী বান্ধত যাত্ৰী পৰিবাহী এখন ক্ৰুজ ডুব যায় । ক্ৰুজখনত প্ৰায় ৩৫-৪০ জন লোক আছিল । ইয়াৰে ১৮ জন লোকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ১৫-১৮ জন লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ।’’

নিৰুদ্দিষ্টৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত

আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া হঠাতে অহা এজাক ধুমুহাৰ পিছতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । বৰ্তমানলৈকে নদীখনৰ পৰা চাৰিটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ তদুপৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা যাত্ৰীসকলৰ সন্ধান অব্যাহত ৰখা হৈছে ৷

অভিযানকাৰী দলে ১৮ জন লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছে

ধুমুহাৰ ফলত নদীত অহা জোৱাৰে প্ৰাণ ল’লে পৰ্যটকৰ

সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ হঠাতে অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত বৰগী বান্ধৰ খামৰিয়া দ্বীপৰ সমীপত পৰ্যটক পৰিবাহী ক্ৰুজখনে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই আৰু পানীত ডুব যায় । অৱশ্যে একাংশ পৰ্যটকে সাঁতুৰি প্ৰাণৰক্ষা কৰে ৷

ঘটনাস্থলীত এম্বুলেঞ্চ উপস্থিত

জবলপুৰৰ পৰা ৩৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে বৰগী বান্ধ

জবলপুৰৰ পৰা প্ৰায় ৩৫ কিলোমিটাৰ নিলগৰে বৈছে নৰ্মদা নদী ৷ এই নদীৰ বক্ষতে আছে বৰগী বান্ধ । এই বান্ধত মধ্যপ্ৰদেশ পৰ্যটনৰ এখন ৰিজ’ৰ্ট থকাৰ লগতে ইয়াত জলক্ৰীড়াৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ । নদীখনত চলা ক্ৰুজসমূহ মধ্যপ্ৰদেশ পৰ্যটন নিগম(এমপিটি) ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ।

