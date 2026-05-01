জবলপুৰৰ ক্ৰুজ দুৰ্ঘটনা: ৯ টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, সন্ধানহীন যাত্ৰীক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত

২২ গৰাকী লোকক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ কিন্তু আন ১৮ জন লোক নৰ্মদাৰ বুকুত সন্ধানহীন হয় ৷ ইয়াৰে ৯ জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷

Jabalpur Cruise Boat Capsize
জবলপুৰৰ নাও দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 1, 2026 at 11:54 AM IST

জবলপুৰ: মধ্যপ্ৰদেশৰ জবলপুৰত নৰ্মদা নদীত সংঘটিত ক্ৰুজ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৯ জনলৈ বৃদ্ধি ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা উদ্ধাৰকাৰী দলে দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷ বৰ্তমানেও কেবাজনো যাত্ৰী সন্ধানহীন হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰায় ৪০ জন যাত্ৰীসহ এখন ক্ৰুজ নৰ্মদা নদীত বাগৰি যায় । হঠাৎ অহা ধুমুহাৰ ফলতেই এই শোকাৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই জনাইছে ৷

বাৰ্গি টাউনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অনজুল মিশ্ৰই জনোৱা মতে, ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় ৷ ২২ গৰাকী লোকক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ কিন্তু আন ১৮ জন লোক নৰ্মদাৰ বুকুত সন্ধানহীন হয় ৷ ইয়াৰে ৯ জনৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷

ৰাজ্যখনৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰাকেশ সিং শুকুৰবাৰে বাৰ্গিত উপস্থিত হয় ৷ তেওঁ কয়, ‘‘আৰু দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ একাংশ লোকে লাইফ জেকেট পিন্ধি আছিল ৷ তেওঁলোক ক্ৰুজখনৰ এচি কেবিনত আছিল ৷ ক্ৰুজখন ডুব যোৱাৰ পাছত তেওঁলোক ওলাই আহিব নোৱাৰিলে ৷’’

আৰক্ষী, অসামৰিক বাহিনী আৰু ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ যৌথ দলে বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে । পেছাদাৰী ডুবাৰু, মটৰবোট, স্পীডবোটে তেওঁলোকক সহায় আগবঢ়াইছে । ইফালে, জবলপুৰৰ জিলা আয়ুক্তই ২২ জন জীৱিত লোকৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে, ইয়াৰে অধিকাংশই অন্য ৰাজ্যৰ পৰ্যটক ।

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত পৰ্যটক কঢ়িয়াই অনা ক্ৰুজখনে হঠাৎ ধুমুহাত ভাৰসাম্য হেৰুৱাই বাৰ্গি বান্ধৰ খামৰীয়া দ্বীপৰ সমীপত ডুব যায় । দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা ক্ৰুজখনৰ নিয়ন্ত্ৰক মহেশে কয় যে তেওঁৰ দহ বছৰীয়া সেৱাত কেতিয়াও বতৰৰ এনে চৰম পৰিস্থিতিৰ সাক্ষী হোৱা নাছিল । ধুমুহা ইমানেই প্ৰবল আছিল যে আমি একো ভাবিবলৈ সময়েই নাপালোঁ । ক্ৰুজ ডুব যোৱাত বহু যাত্ৰীয়ে লাইফ জেকেট পিন্ধিবলৈও সময় নাপালে ।"

দিল্লীৰ এগৰাকী পৰ্যটক সংগীতা কোৰীয়ে পিটিআইক জনোৱা মতে, ক্ৰুজত প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু পানী প্ৰৱেশ কৰাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয় । "প্ৰথম অৱস্থাত কাকো লাইফ জেকেট পিন্ধিবলৈ কোৱা হোৱা নাছিল । ক্ৰুজখন ডুব যাবলৈ ধৰাতহে লাইফ জেকেট বিতৰণ কৰা হৈছিল ।" তেওঁ কয় ৷

আন এজন জীৱিত ব্যক্তিয়ে আইএনএছক জনোৱা মতে, ধুমুহাই নৰ্মদা নদীত বিশাল ঢৌৰ সৃষ্টি কৰিছিল । দুটা ডাঙৰ ঢৌৱে ক্ৰুজত খুন্দা মাৰি খিৰিকীৰ কাঁচবোৰ ভাঙি পেলায় । তাৰ পিছত জাহাজখন এফালে হেলনীয়া হৈ ডুব যাবলৈ ধৰে ।

মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰি বিষয়াসকলক উদ্ধাৰৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "আজি জবলপুৰত বাৰ্গি বান্ধত ভয়াৱহ ধুমুহাৰ ফলত সংঘটিত হোৱা কৰুণ ক্ৰুজ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰ বাহিনীৰ অভিযান অবিৰতভাৱে অব্যাহত আছে । পিডৱ্লিউডি মন্ত্ৰী ৰাকেশ সিং, পৰ্যটন মন্ত্ৰী ধ্ৰুবেন্দ্ৰ সিং লোধি, সংমণ্ডল প্ৰভাৰী এচিএছ, এডিজি, আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক তৎক্ষণাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"

জবলপুৰৰ পৰা প্ৰায় ৩৫ কিলোমিটাৰ নিলগত নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত বাৰ্গি বান্ধত মধ্যপ্ৰদেশ পৰ্যটনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখন ৰিজ’ৰ্ট আছে আৰু ইয়াত জল ক্ৰীড়াৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীও আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী যাদৱে নিহতসকলৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰি কয়, "ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ৪ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ।"

