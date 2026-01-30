ETV Bharat / bharat

যুদ্ধ কামানৰ উদ্যান : শব্দ-আলোকসজ্জাৰে কৈ যায় ইতিহাস

বিশ্বযুদ্ধত ব্যৱহৃত কামান, যি সংৰক্ষিত হৈ আছে এখন বিশেষ উদ্যানত । ইতিহাস সম্বলিত এই উদ্যান সন্দৰ্ভত বিশ্বজিৎ সিং ৰাজপুতৰ এক প্ৰতিবেদন ।

Jabalpur AOC Museum SUA Tela Tonanti Gun Park
মধ্য প্ৰদেশৰ কেনন পাৰ্ক (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 2:23 PM IST

6 Min Read
জবলপুৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): সমগ্ৰ দেশতে হয়তো আপুনি বহু সংগ্ৰহালয় দেখিছে । য'ত ঐতিহাসিক সমলবোৰ সযতনে ৰখা হয় । ৰজা-মহাৰজা আৰু ৰাণীৰ বস্ত্ৰ, অলংকাৰ, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা বহু সামগ্ৰী, ছবি, বাচন-বৰ্তন, জোতাকে আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী সংৰক্ষিত কৰা হয় ।

একেদৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী জবলপুৰৰ এঅ'চি সংগ্ৰহালয়ত ব্ৰিটিছ শাসন কালৰ পৰা ১৯৫০ চনলৈকে সেনাই ব্যৱহাৰ কৰা যিসমূহ কামান, সেইসমূহ কামান সংগ্ৰহ কৰি এখন ৰাজহুৱা উদ্যান নিৰ্মাণ কৰা হয় । য'ত এনে কিছু কামান আছে, যিসমূহ প্ৰথম তথা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । ইয়াত সময় অনুসৰি কামানসমূহৰ বিকাশৰ সম্পূৰ্ণ যাত্ৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

Jabalpur AOC Museum SUA Tela Tonanti Gun Park
OQF ১৩ পাউণ্ডৰ কামান (ETV Bharat)

অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ জবলপুৰৰ AOC সংগ্ৰহালয়:

এই এ অ’ চি মিউজিয়াম আছে জবলপুৰৰ মেটেৰিয়েল মেনেজমেণ্ট কলেজত । মহাবিদ্যালয় আৰু সংগ্ৰহালয়, দুয়োটা সেনাবাহিনীৰ সম্পত্তি । এই সংগ্ৰহালয়টো ব্ৰিটিছৰ যুগত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । কলকাতাত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত ইয়াক জবলপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় । সংগ্ৰহালয়টোত ২০০০ৰো অধিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আছে । ভাৰতীয় সেনাই বিগত ২০০ বছৰত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰায়বোৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ নমুনা ইয়াত সংৰক্ষিত হৈ আছে । তৰোৱালৰ পৰা আধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰলৈকে সমগ্ৰ যাত্ৰাৰ তথ্য ইয়াতেই লাভ কৰিব পাৰি ।

Jabalpur AOC Museum SUA Tela Tonanti Gun Park
সংগ্ৰহালয়ৰ বাহিৰত ৰখা কামান (ETV Bharat)

সংগ্ৰহালয়ৰ বাহিৰতো ৰখা হৈছে কামান:

সংগ্ৰহালয়টোৰ এটা অংশত ব্ৰিটিছ যুগৰ সামৰিক নিৰ্দেশনাৱলীকে আদি কৰি ৯০০ৰো অধিক নথি-পত্ৰ আছে । আন এটা অংশত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । কাশ্মীৰৰ ৰজা হৰি সিঙৰ বাহনো ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু আন এটা অংশত বন্দুকবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । সংগ্ৰহালয়ৰ বাহিৰতো কেইবাটাও কামান সজাই ৰখা হৈছে । প্ৰতিটো কামানৰ নিজস্ব ইতিহাস আছে যদিও পূৰ্বতে ইয়াৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে তথ্য কমেই পোৱা গৈছিল ।

Jabalpur AOC Museum SUA Tela Tonanti Gun Park
ছুয়া টেলা টনাণ্টি গান উদ্যান (ETV Bharat)

ছুয়া টেলা টনাণ্টি গান উদ্যান:

সংগ্ৰহালয়টোৰ বিষয়া মেজৰ ৰাজেন্দ্ৰ সিং ব্ৰিকে কয়,"ইয়াত সংগ্ৰহালয় কৰ্তৃপক্ষই এখন বন্দুকৰ উদ্যান স্থাপন কৰিছে, যাৰ নাম ছুৱা টেলা টোনান্টি গান পাৰ্ক । ছুৱা টেলা টোনান্টি হৈছে এক ঐতিহাসিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ব'ৰ্ড, যিয়ে ১৬ শতিকাৰ পৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গোলা-বাৰুদ, দুৰ্গ, আৰু সামৰিক সঁজুলিৰ সৈতে জড়িত । এই বন্দুক পাৰ্কত ১৮০৫ চনৰ পৰা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধলৈকে বহুতো ভয়ংকৰ ঐতিহাসিক কামান প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।"

Jabalpur AOC Museum SUA Tela Tonanti Gun Park
গান পাৰ্কত ৰখা হৈছে ঐতিহাসিক কামান (ETV Bharat)

এই কামানসমূহৰ গুৰুত্ব, শক্তি, ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদানৰ বাবে ৪৫ মিনিটৰ পোহৰ আৰু শব্দৰ এক প্ৰদৰ্শনী আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই অনুষ্ঠানৰ সময়ত কামানৰ গোলা নিক্ষেপৰ সময়ত উৎপন্ন হোৱা শব্দও অডিঅ’ৰ জৰিয়তে দৰ্শকক শুনোৱা হয় । প্ৰতিটো কামান কোনো কোনো সময়ত যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । এই পোহৰ আৰু শব্দৰ অনুষ্ঠানটোৱে দৰ্শকক কামানসমূহৰ বিৱৰ্তন কেনেকৈ হ’ল সেই কথাও বুজিবলৈ সহায় কৰে । এই বন্দুক পাৰ্কত বিশটা কামান ৰখা হৈছে । এই সকলোবোৰ কামানৰ মডেলে নিজ নিজ সময়ৰ বৃহৎ বৃহৎ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

Jabalpur AOC Museum SUA Tela Tonanti Gun Park
অ' এম এল ৯ পাউণ্ডাৰ কামান (ETV Bharat)

OML 9 Pounder 1805 Gun (Cannon)

এই বিশেষ উদ্যানখনৰ আটাইতকৈ পুৰণি কামানটো হৈছে ১৮০৫ চনৰ অ’ এম এল ৯ পাউণ্ডাৰ । ১১০০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এই কামানটো ১ মিটাৰ দীঘল । যুদ্ধত ব্যৱহৃত আদিম কামানৰ ভিতৰত ই অন্যতম আছিল । ব্ৰিটিছ সেনাই বহুদিন ব্যৱহাৰ কৰিছিল । এই বিপজ্জনক অস্ত্ৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথাটো হ’ল কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়তো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।

Canon d75 1897

এই কামানটো মুকলি ক্ষেত্ৰত যুদ্ধৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছিল । ই গোলাৰ সলনি গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল আৰু ওচৰৰ যুদ্ধত এই অস্ত্ৰৰ সহায়ত সন্মুখৰ পৰা অহা সৈন্যক ৰৈ যাবলৈ বাধ্য কৰিব পাৰিছিল । পিছলৈ ইয়াৰ সহায়ত বিষাক্ত গেছ নিক্ষেপ কৰা হয় । প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ফৰাচী সেনাই এই ধৰণৰ প্ৰায় ৪,০০০ টা ফিল্ড গান ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।

OQF 13 Pounder Gun (Cannon) 1905

এই সংগ্ৰহালয়ত থকা OQF 13 Pounder কামানটো ১৯০৫ চনত ব্ৰিটিছ সেনাবাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । এই কামানে প্ৰায় ৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে ৫.৭ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ গোলা গুলিয়াব পাৰিছিল । ইয়াৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লোহাৰ চকা আছিল আৰু ইয়াক ঘোঁৰাৰে এঠাইৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছিল ।

75 mm Gun (Cannon) 1917

প্ৰায় ১৩ কুইণ্টল ওজনৰ এই বন্দুকটো ১৯১৩ চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ বেৰেল ৯০ ইঞ্চি দীঘল আৰু ই ১১ পাউণ্ডৰ গোলা ৯ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত গুলীয়াব পাৰিছিল । এই বিপজ্জনক অস্ত্ৰটোক বিমান বিৰোধী অস্ত্ৰ হিচাপেও গণ্য কৰা হৈছিল । প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ইয়াক ব্ৰিটিছে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।

Jabalpur AOC Museum SUA Tela Tonanti Gun Park
জবলপুৰ এ অ' চি মিউজিয়াম গান পাৰ্ক (ETV Bharat)

OBL 75 inch m Gun (Cannon)

বন্দুক পাৰ্কত থকা আটাইতকৈ বিপজ্জনক অস্ত্ৰটো হ’ল এই বিশাল কামানটো । ১৯৪২ চনত ইয়াক ব্ৰিটিছ ভাৰতীয় সেৱাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । প্ৰায় ৬,১৯০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এই কামানক ইয়াৰ সময়ৰ আটাইতকৈ বিপজ্জনক কামান বুলি গণ্য কৰা হৈছিল । ইয়াৰ বেৰেল ১৩ ফুট দীঘল । সেই সময়ত কামানটোৰ আটাইতকৈ গধুৰ প্ৰজেক্টাইলটোৱে ১৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ প্ৰজেক্টাইল নিক্ষেপ কৰিব পাৰিছিল । ট্ৰাকৰ পিছফালে বান্ধি এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ ইয়াক লৈ যোৱা হৈছিল ।

  • জবলপুৰ এ অ’ চি মিউজিয়ামত পিষ্টলৰ ভঁৰাল, য’ত এজন চোৰাংচোৱাই মেচবক্স আকাৰৰ পিষ্টল ৰাখিছিল ।
  • আনৰ কান্ধত ৰাখি গুলীয়াব পৰা বন্দুক, জবলপুৰৰ এ অ’ চি মিউজিয়ামত ৰখা এক অনন্য বন্দুক

এই লাইট এণ্ড চাউণ্ড শ্ব’ চাবলৈ অহা নীতিন ছোনীয়ে কয়,"এই শ্ব’টোৰ সৈতে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা অতি ৰোমাঞ্চকৰ । সন্মুখত দেখা পোৱা কামানটোৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ শব্দও শুনিব পাৰিছিল । এনে লাগিল যেন আমি যুদ্ধক্ষেত্ৰত আছোঁ ।"

এই অনন্য বন্দুক পাৰ্কত আৰম্ভ হৈছে পোহৰ আৰু শব্দৰ প্ৰদৰ্শন । মেজৰ ৰাজেন্দ্ৰ সিং ব্ৰিকে কয়,"যদি জনসাধাৰণৰ চাহিদা থাকে তেন্তে ই চলি থাকিব ।" বৰ্তমান এই সংগ্ৰহালয়টো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, গৱেষক আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ আহে । কিন্তু সেনা নিয়ন্ত্ৰিত এই সংগ্ৰহালয়টো সীমিত সংখ্যক দৰ্শনাৰ্থীৰ মাজত সীমাবদ্ধ । আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব লাগিব বুলিও জনাই বিষয়াগৰাকীয়ে ।

