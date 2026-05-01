নাওখন এঢলীয়া হৈ লাহে লাহে ডুবিবলৈ ধৰিলে আৰু... ! মৃত্যু জিনি অহা ১১ বছৰীয়া জাফৰে দিলে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা

নাওখন এঢলীয়া হৈ লাহে লাহে ডুবিবলৈ ধৰিলে আৰু... ! মৃত্যু জিনি অহা ১১ বছৰীয়া জাফৰে দিলে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা
জবলপুৰৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰা এটি ১১বছৰীয়া কিশোৰে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল যদিও মৃত্যু হ’ল তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনৰ ৷
Published : May 1, 2026 at 6:05 PM IST
জবলপুৰ (মধ্যপ্ৰদেশ) : চাৰিওফালে এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি ৷ কাৰোবাৰ যদি চকুৰ সন্মুখতে ডুব গৈছে মাতৃ, আন কাৰোবাৰ আকৌ কোলাত থকা সন্তানটি মুহূৰ্ততে নাইকীয়া হৈ গৈছে নদীৰ বক্ষত ৷ এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি ৷ নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ বাদে যে আনক সহায় কৰিবলৈ সেই সময়কণত নিৰূপায় সকলো ৷
বৃহস্পতিবাৰে জবলপুৰত সংঘটিত নাও দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে বহু লোকৰ প্ৰাণ গৈছে, বহুতে হেৰুৱাই আপোনজনক ৷ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এক ভাল খবৰ- নাওখনত থকা ২৯গৰাকী যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানেও (বাতৰি লিখা পৰলৈকে) নৈৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ আছে কেবাগৰাকীও যাত্ৰী ৷
এই নাও দুৰ্ঘটনাত জীৱিত অৱস্থা ঘূৰি অহা ২৯গৰাকী যাত্ৰীৰ ভিতৰত আছিল এটি ১১ বছৰীয়া কিশোৰ ৷ নাম জাফৰ জেইদী ৷ জাফৰে চকুৰ সন্মুখতে দেখা পাইছিল বহু যাত্ৰী পানীত ডুব যোৱাৰ দৃশ্য ৷ আনকি ১১ বছৰীয়া কিশোৰটিয়ে সমুখৰ পৰা অনুভৱ কৰিছিল নিজৰ মৃত্যু ! সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জেইদীয়ে কৈ গ’ল গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা ৷
১১ বছৰীয়া জাফৰে দেখুৱাইছিল নিজৰ সাহস
তেওঁ কৈ গ’ল, ‘‘বৃহস্পতিবাৰে আমি তালৈ যোৱাৰ সময়ত বতৰটো বৰ ভাল আছিল । আমি সকলোৱে তলৰ ডেকত আছিলো ৷ কিন্তু বতৰ বেয়া হোৱাৰ বাবে নাৱত থকা সকলোৱে নাওখন ঘূৰাই নিবলৈ ক’লে ৷ সেয়ে নাওখন ঘূৰি আহিল ৷ তেতিয়ালৈকে সকলোবোৰ স্বাভাৱিকেই আছিল । কিন্তু ঢৌ বাঢ়ি অহাত আমি সকলো ভিতৰলৈ সোমাই আহি বহিলোঁ ৷ নাৱৰ মানুহে আমাক লাইফ জেকেট দিয়া নাছিল । তেওঁলোকে কৈ আছিল যে এয়া এক সাধাৰণ কথা, একো নহয়, ভয় খাব নালাগে । আমি ভয় খালো আৰু নাৱত থকা সকলোৱে নিজেই লাইফ জেকেটবোৰ উলিয়াই আনিলে আৰু আমি সকলোৱে পিন্ধি ল’লো ৷ তাৰ পিছত ডাঙৰ ঢৌ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু চকুৰ সমুখতে নাওখনত পানী ভৰি পৰিল আৰু লাহে লাহে নাওখন ডুবিবলৈ ধৰিলে ৷’’
কেনেকৈ নিজকে ৰক্ষা কৰিলে ?
তেওঁ কৈ গ’ল - ‘‘নাওখনত পানী ভৰি পৰাত এঢলীয়া হৈ পৰিব ধৰিলে । আমি লাইফ জেকেট পিন্ধি আছিলো, গতিকে আমি ওপঙিব ধৰিলো ৷ মোৰ লগত কোনো লোক আছিল, কিন্তু মই তেওঁৰ মুখখন দেখা নাপালো । তেওঁ মোক নাওখনৰ খিৰিকিৰ আয়না খুলিবলৈ সহায় কৰিলে ৷ কিন্তু পানী ইমান বেগেৰে আহিল যে সেইখন খুলিব নোৱাৰি মই কাষৰ খিৰিকিৰে ওলাই আহিলো । কিন্তু মোৰ ভৰিখন ৰেলিঙত আবদ্ধ হৈ পৰিল আৰু নাওখনৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰিলো । যেতিয়া নাওখন অধিক হেলনীয়া হ’বলৈ ধৰিলে, তেতিয়া মই বাহিৰলৈ আহিবলৈ সুবিধা পালো ৷ মই কাষতে থকা এটা টায়াৰত ধৰি বহি আছিলো আৰু মোৰ লগত ককা দুজন আৰু এগৰাকী খুৰীও আছিল ।’’
চৈয়দ ইফতাৰে ক’লে – অফিচৰ পৰা উভতি আহোঁতে ঘটনাটোৰ বিষয়ে গম পালো
জাফৰ জেইদীৰ আত্মীয় চৈয়দ ইফতাৰ আলী ৰিজৱী নামৰ এজনে কৈ গ’ল এই ঘটনাৰ বিৱৰণ ৷ তেওঁ কয়, "সময় তেতিয়া ৫:৪৫ বাজিছিল । অফিচৰ পৰা উভতি আহোঁতে এই দুঃখবৰটো গম পালো । মোৰ পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্য - মোৰ পেহী, খুড়া, তেওঁলোকৰ ভনীয়েক আৰু তেওঁলোকৰ নাতিও সেই নাওখনত গৈছিল । আমি লগে লগে বিচাৰি গৈছিলো ৷ আমি ১১ বছৰীয়া ভতিজাটোক পালো ৷ সি এই বিপদৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ সি বিপদৰ সময়ত নিজৰ সাহস হেৰুওৱা নাছিল ৷’’