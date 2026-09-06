ভাৰতৰ চৰকাৰী মানচিত্ৰ অনুসৰিহে ভূখণ্ড চিহ্নিত হওক : ৰাষ্ট্ৰসংঘত দিল্লীৰ স্পষ্ট বাৰ্তা
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰস্তাৱিত বিশ্ব মানচিত্ৰত জম্মু-কাশ্মীৰ, লাডাখক ভাৰতৰ চৰকাৰী মানচিত্ৰৰ দৰেই চিহ্নিত কৰাৰ আহ্বান বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ।
By ANI
Published : September 6, 2026 at 5:39 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় শাসিত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰে দৰে অঞ্চল থকা ভাৰতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাক ভাৰতৰ চৰকাৰী ভূখণ্ডৰ মানচিত্ৰ অনুসৰি চিহ্নিত কৰিব লাগিব । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত এই দাবী ভাৰতৰ । শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত উত্থাপন কৰা ইকুৱেল আৰ্থ মেপ ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন জনাই ভাৰতে এই কথা উল্লেখ কৰে ।
ভাৰতৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ আৰু মূল পৰিসৰৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে । ভাৰতৰ ভোটৰ সমান্তৰালভাৱে দাখিল কৰা বিষয়টো স্পষ্ট কৰি জয়ছোৱালে এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে সম এলেকাৰ কাৰিকৰী উপস্থাপনক সমৰ্থন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ভূখণ্ডৰ সাৰ্বভৌমত্বত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ।
তেওঁ কয়, "ভাৰতে এই প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছে আৰু ভোটৰ ব্যাখ্যাও দিছে, সম এলেকাৰ মানচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ উপস্থাপনক প্ৰসাৰিত কৰাৰ অন্তৰ্নিহিত নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । আমি এইটোও আলোকপাত কৰিছিলোঁ যে প্ৰস্তাৱটোৱে কোনো নিৰ্দিষ্ট মানচিত্ৰ, প্ৰজেকচন বা ৰাষ্ট্ৰীয় সীমাক দেখুওৱা সমৰ্থন কৰা নুবুজায় । ভাৰতৰ চৰকাৰী মানচিত্ৰ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখকে ধৰি ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম ভূখণ্ড চিহ্নিত কৰিব লাগিব । কোনো ধৰণৰ ভুল বা বিভ্ৰান্তিকৰ উপস্থাপন গ্ৰহণযোগ্য নহয় । ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাৰ ওপৰত আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট, সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আৰু আলোচনাযোগ্য নহয় ।"
Our response to media queries regarding a UN General Assembly resolution on equal-area world map ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 6, 2026
🔗 https://t.co/sAnpGhX3fA pic.twitter.com/Cfyn3jMcOG
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ২০২৬ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে, যাৰ শিৰোনাম আছিল "মানচিত্ৰ সংশোধন : বিশ্ব মানচিত্ৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰতিনিধিত্বৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা আৰু বিশ্বৰ অঞ্চল, বিশেষকৈ আফ্ৰিকাৰ সমতাপূৰ্ণ প্ৰতিনিধিত্বক প্ৰসাৰিত কৰা ।"
উল্লেখ্য যে, পৰম্পৰাগত মেৰ্কেটৰ মেপত গ্ৰীণলেণ্ড আৰু আফ্ৰিকাৰ আকাৰ প্ৰায় একে দেখা গৈছিল । যাৰ বাবে এই বিসংগতিপূৰ্ণ মেপৰ পৰিৱৰ্তে ইকুৱেল আৰ্থ মেপ বা প্ৰজেকচন গ্ৰহণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘত এক প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হৈছিল । ট'গোৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ সদস্যসকলৰ সমৰ্থনত উত্থাপিত প্ৰস্তাৱটোত ১৬৪ খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ ফলত গৃহীত হয় । ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল মহাদেশীয় ভূখণ্ডৰ আপেক্ষিক আকাৰ সংৰক্ষণ কৰা সম এলেকাৰ মানচিত্ৰ প্ৰজেকচনৰ ব্যৱহাৰক উৎসাহিত কৰা ।
মেৰ্কেটৰ প্ৰজেকচন ব্যৱহাৰ কৰা মানচিত্ৰত গ্ৰীণলেণ্ডৰ আকাৰ আফ্ৰিকাৰ দৰেই দেখা যায় । বাস্তৱত আফ্ৰিকা গ্ৰীণলেণ্ডতকৈ প্ৰায় ১৪ গুণ ডাঙৰ । গ্ৰীণলেণ্ডৰ মাটিকালি প্ৰায় ২১.৬ কোটি বৰ্গ কিলোমিটাৰ । আনহাতে আফ্ৰিকাৰ মাটিকালি প্ৰায় ৩০.৩৭ মিলিয়ন বৰ্গ কিলোমিটাৰ । মানচিত্ৰত আলাস্কাৰ আকাৰ ব্ৰাজিলৰ সৈতে প্ৰায় একে যেন লাগে । বাস্তৱত ব্ৰাজিল আলাস্কাতকৈ প্ৰায় ৫ গুণ ডাঙৰ । আলাস্কাৰ মাটিকালি প্ৰায় ১৭ লাখ বৰ্গ কিলোমিটাৰ, আনহাতে ব্ৰাজিলৰ মাটিকালি প্ৰায় ৮৫ লাখ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ।
এই প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত জয়ছোৱালে কয়, "এই প্ৰস্তাৱটোৱে কোনো বিশেষ বিশ্ব মানচিত্ৰ গ্ৰহণ কৰা বা প্ৰমাণীকৰণ কৰাক নুবুজাই । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা, বিবাদিত ভূখণ্ড বা স্থানৰ নামকে ধৰি ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰা নাই ।"
লগতে পঢ়ক : পৰম্পৰাগত মেৰ্কেটৰ মানচিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ইকুৱেল আৰ্থ মেপ ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱত ভাৰতৰ সমৰ্থন