জম্মু-কাশ্মীৰ ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত
আমেৰিকাই জম্মু-কাশ্মীৰ ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে আমেৰিকানৰ ভ্ৰমণৰ পৰামৰ্শ শিথিল কৰাত আগ্ৰহ দেখুৱায় ।
By ANI
Published : August 19, 2026 at 7:52 PM IST
শ্ৰীনগৰ (জম্মু-কাশ্মীৰ) : জম্মু-কাশ্মীৰক ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে ঘোষণা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ । ২০১৯ চনত অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল আৰু ২০২৫ চনত পহলগামত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জম্মু-কাশ্মীৰত উপস্থিত হৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ' গ'ৰে এই মন্তব্য কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ প্ৰথমটো ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে শ্ৰীনগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাক সাক্ষাৎ কৰে ।
Appreciated the opportunity to meet with Jammu & Kashmir Chief Minister @OmarAbdullah and to learn more about his priorities. We discussed ways to deepen economic collaboration and create opportunities that would mutually benefit both of our nations. pic.twitter.com/dmLnyBHjc9— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) August 19, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰে বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গ'ৰে জম্মু-কাশ্মীৰক অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰশাসন আৰু কেন্দ্ৰই কৰা নিৰাপত্তা প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰে আৰু আমেৰিকাই জম্মু-কাশ্মীৰৰ বাবে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ ভ্ৰমণ সতৰ্কবাণী পুনৰ মূল্যায়ন আৰু শিথিল কৰিব পাৰে বুলি ইংগিত দি ৱাশ্বিংটনৰ স্থিতিৰ সম্ভাৱ্য পৰিৱৰ্তনৰ সংকেত দিয়ে ।
তেওঁ কয়, "এয়া ভাৰতৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আৰু মই ইয়ালৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰিছোঁ । ই এক অতি সুন্দৰ ঠাই আৰু সেয়েহে মই ইয়াত উপস্থিত হৈ আনন্দিত হৈছো । এই ঠাইখন দেখি আনন্দিত হৈছো । আমাৰ এখন অতি গুৰুত্ব বৈঠক হৈছিল আৰু আমাৰ কিছুমান আলোচনা হৈছে যিবোৰ আমি ৱাশ্বিংটনলৈ লৈ যাম । কিন্তু এটা অতি উষ্ণ, আন্তৰিক আৰু আমি এই সম্পৰ্কটো আগলৈ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আগ্ৰহী ।"
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কয়, "জম্মু-কাশ্মীৰক অধিক সুৰক্ষিত ৰখাৰ বাবে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আমেৰিকাই ভ্ৰমণৰ পৰামৰ্শসমূহ পৰ্যালোচনা কৰিব । উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান আমেৰিকাত ইয়াৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে ভ্ৰমণ নকৰাৰ বাবে 'লেভেল ৪' পৰামৰ্শ আছে । আমেৰিকাই প্ৰতিবাৰেই এই ভ্ৰমণ পৰামৰ্শ জাৰি কৰে । ইয়াক শিথিল কৰিব পাৰি নেকি আমি চাম । এয়া এক ধুনীয়া ঠাই । মই ভাবো বহু আমেৰিকান ইয়ালৈ আহি ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি ভাল পাব ।"
এই বৈঠকৰ অন্তত জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাইও সামাজিক মাধ্যমত বৈঠকৰ সফলতাৰ কথা উল্লেখ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "আজি শ্ৰীনগৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ' গ'ৰক সাক্ষাৎ কৰি আনন্দিত হৈছো । জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত বিশেষকৈ পৰ্যটন, উদ্যান শস্য আৰু নতুন অৰ্থনীতিৰ দৰে ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্ক বহল আৰু গভীৰ কৰাৰ বাবে বিদ্যমান সম্ভাৱনাসমূহৰ বিষয়ে আমি অতি কথা পাতিলোঁ । মই এই সম্পৰ্ক অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু আমাৰ আলোচনা আগুৱাই নিবলৈ আগ্ৰহী ।"
লগতে পঢ়ক :
দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈন আৰু জল ব’ৰ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াকে ধৰি ৬ জনক গ্ৰেপ্তাৰ