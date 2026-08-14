ETV Bharat / bharat

এয়া ছাত্ৰ আৰু মোৰ মাজৰ বিষয়, হস্তক্ষেপ কৰিব বিচৰা কোন তেওঁলোক ? নালছাৰ বিবাদত মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচিআইৰ পৰা তেওঁলোকৰ জাননী সন্দৰ্ভত প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰি কয় যে নালছাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিব ।

CHIEF JUSTICE OF INDIA SURYA KANT
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত ফাইল ফটো (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 2:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ২০২৬ চনত হায়দৰাবাদৰ নালছাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নামভৰ্তি নকৰিবলৈ সকলো ৰাজ্যিক বাৰ কাউন্সিললৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বাধীন বিচাৰপীঠে শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলৰ (Bar Council of India, BCI) ওপৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।

অৱশ্যে বিচিআয়ে এই নিৰ্দেশ প্ৰদানৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাত সংশোধন কৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচিআইৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰি কয় যে নালছাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিব ।

মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে এই বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ কাৰো অধিকাৰ নাই । লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ছাত্ৰ জীৱনত তেৱোঁ সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে এয়া তেওঁৰ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত হোৱা এক আলোচনা ।

মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু তেওঁলোকক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে । তেওঁ নালছাৰ ইউনিভাৰ্ছিটী অব ল’ৰ ২০২৬ চনৰ বেটচৰ স্নাতকসকলক অধিবক্তা হিচাপে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা বিচিআইৰ নিৰ্দেশনাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।

উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে বিচিআয়ে অধ্যক্ষ মনন কুমাৰ মিশ্ৰৰ পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনাৰ সংশোধন কৰে, য’ত ৰাজ্যিক বাৰ কাউন্সিলসমূহে নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ২০২৬ চনৰ স্নাতকসকলক অধিবক্তা হিচাপে নামভৰ্তি কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছিল । বিচিআয়ে এই নিৰ্দেশনাত সংশোধন এই কাৰণে কৰে যে কিয়নো তেওঁলোকে জানিব পাৰে যে বেছিভাগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিৰ্দোষী আছিল আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ অংশগ্ৰহণৰ বিৰোধিতা কৰাৰ তেওঁলোকৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল ।

এক নতুন নিৰ্দেশনাত মিশ্ৰই কয়, "ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষই আজি নালছাৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আৰু সকলো ৰাজ্যিক বাৰ কাউন্সিলৰ সম্পাদকলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনৰ ওপৰত পৰিষদে পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা আৰু পৰ্যালোচনা কৰিছে । বিশদ আলোচনাৰ অন্তত সদস্যসকলে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে মতামত গ্ৰহণ কৰে যে শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি নালছাৰৰ বিপুল সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে (২০২৬ বৰ্ষৰ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী) নিৰ্দোষী আৰু তেওঁলোকে অসন্মানজনক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল ।”

নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে সেই অনুসৰি, ৰাজ্যিক অধিবক্তা পৰিষদসমূহত নালছাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তি নিষিদ্ধ কৰাৰ সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষই প্ৰদান কৰা আদেশ পৰিষদে সংশোধন কৰে ।

উল্লেখ্য যে বিগত সপ্তাহত দিল্লীৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মন্তব্যৰ উদ্ধৃতি দি বিদায়ী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটা অংশই সমাৱৰ্তনৰ বাবে মুখ্য ন্যায়াধাশক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :লোকপিয়ল ২০২৭ : ৪০ টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু হওক
লগতে পঢ়ক :স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬ : ১,০৫৭ গৰাকীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতা আৰু সেৱা পদক

TAGGED:

BAR COUNCIL OF INDIA
NALSAR UNIVERSITY ROW
CHIEF JUSTICE OF INDIA SURYA KANT
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত
SUPREME COURT NALSAR ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.