সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক: এইবাৰ সফল হ’ব নে চৰকাৰ ?
ৰাজ্যসভাত দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ওপৰত চৰকাৰে আত্মবিশ্বাসী যদিও লোকসভাতো একেধৰণৰ পৰিস্থিতি স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
Published : November 29, 2026 at 7:16 PM IST
অনামিকা ৰত্না
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংবিধান (১৩২ সংশোধনী) বিধেয়ক আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ (দ্বিতীয়) বিধেয়কক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ দ্ৰুতগতিত সলনি হৈছে । আনকি লোকসভাত অহা ৩০ নৱেম্বৰ আৰু ১ ডিচেম্বৰত আৰু ৰাজ্যসভাত ২ আৰু ৩ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে এই বিধেয়কক লৈ ব্যাপক চৰ্চা দেখা গৈছে ৷ উচ্চ সদনত দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ বাবে চৰকাৰ আত্মবিশ্বাসী যেন লাগে । লোকসভাতো একেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, য’ত চৰকাৰৰ সপক্ষৰ সংখ্যাই উৰ্ধমুখী ধাৰা দেখুৱাইছে ।
ইফালে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সম্ভাৱ্য সমৰ্থন আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিষ্ট চিটিজেন পাৰ্টী আৰু সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদে হুইপ অনুসৰণ কৰি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া স্থিতিয়ে মুখ্য কাৰক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । সূত্ৰসমূহে ইংগিত দিয়ে যে সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ ওপৰত চৰকাৰৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ প্ৰধান কৌশল হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ চৰ্তত সন্মতি দি সমৰ্থন লাভ কৰা ।
The projected number of Lok Sabha seats each state/UT would have if the Delimitation Bill is passed. https://t.co/xpA889YSRX #DelimitationBill #LokSabha #IndianPolitics https://t.co/5FnEtpWLRZ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 29, 2026
বিধেয়কখনৰ পৰিৱৰ্তন
এপ্ৰিল মাহত বিধেয়কখনৰ পূৰ্বৰ সংস্কৰণটো ২৯৮–২৩০ টা ভোটত পৰাস্ত হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে কেইবাটাও বিৰোধী দলৰ সৈতে আলোচনা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলে । দ্ৰাবিড় মুনেত্ৰ কাঝাগাম (ডি এম কে)ৰ মুৰব্বী তথা তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিন, নেশ্যনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰ আৰু অন্যান্য আঞ্চলিক নেতাৰ সৈতে একাধিক পৰ্যায়ৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ।
বিশেষ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে ২৭ নৱেম্বৰত কেবিনেটে বিধেয়কখনত দুটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল:
- এতিয়া প্ৰতিখন ৰাজ্যত বৰ্তমানৰ আসনতকৈ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাব, লোকসভাৰ মুঠ শক্তি সৰ্বোচ্চ ৮৫০ লৈ বৃদ্ধি পাব ।
- ৰাজ্যসমূহৰ মাজত বৰ্তমানৰ আসনৰ অনুপাত (১৯৭১ চনৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি) ২০৫১ চনলৈকে বাহাল থাকিব ।
এই দুটা বিধান আছিল ডি এম কেৰ মূল চৰ্ত, কিয়নো দলটোৱে বিশ্বাস কৰে যে তামিলনাডুৰ লোকসভাৰ আসন ৩৯ৰ পৰা ৫৯লৈ বৃদ্ধি পাব, যাৰ ফলত ৰাজ্যখনে ৭.১৮–৭.২১ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰিব । ৱাই এছ আৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আৰু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ বাবেও কেন্দ্ৰই আঞ্চলিক ভাৰসাম্য নিশ্চিত কৰিছে । চৰকাৰে দলসমূহৰ মূল দাবীসমূহ গ্ৰহণ কৰি সমৰ্থন লাভ কৰা যেন লাগে ।
ৰাজ্যসভাৰ সমীকৰণ
বৰ্তমানৰ হিচাপ অনুসৰি ৰাজ্যসভাত চৰকাৰৰ স্থিতি শক্তিশালী আৰু লোকসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ওচৰ চাপিছে । ডি এম কে (৮), ৱাই এছ আৰ চি পি (৪), বি আৰ এছ (৩), আৰু অন্যান্যৰ সমৰ্থনত চৰকাৰে ৰাজ্যসভাত প্ৰায় ১৬৩–১৬৪ টা ভোটৰ দুই তৃতীয়াংশৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ ওচৰ চাপিছে যেন লাগে । চৰকাৰী সূত্ৰই দাবী কৰিছে যে উচ্চ সদনত এই সংখ্যা প্ৰায় নিশ্চিত ।
ৰাজ্যসভাত দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে প্ৰায় ১৬৩টা ভোটৰ প্ৰয়োজন৷ ১৭৪টা ভোট লাভ কৰিলে চৰকাৰৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যাতকৈ ১১টা বেছি হ’ব । বি আৰ এছৰ ৰাজ্যসভাৰ তিনিওজন সাংসদে এই বিধেয়কখনক সমৰ্থন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি চৰকাৰৰ স্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
#FairDelimitation கோரிக்கைகளை ஏற்ற சட்டமுன்வரைவிற்குத் தி.மு.க. ஆதரவு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் எந்தக் காரணங்களுக்காக #Delimitation சட்டமுன்வரைவை எதிர்த்தோமோ, அந்த இரண்டு கோரிக்கைகளும் எழுத்துப்பூர்வமாகப் புதிய சட்டமுன்வரைவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இது, 2024-ஆம் ஆண்டுமுதல் தி.மு.கழகம் மேற்கொண்ட தொடர் போராட்டங்களுக்கான வெற்றி! தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்கள் அனைத்துக்குமான வெற்றி! 1971 மக்கள்தொகையின் அடிப்படையிலேயே அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50% தொகுதிகள் உயர்வு எனும் இந்த #DelimitationBill-ஐத் தவறவிட்டால் என்ன நடக்கும் என உணர்ச்சிவயப்படாமல் சற்று சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். அதையெல்லாம் தீர ஆராய்ந்துதான், நடைமுறைக்குச் சாத்தியமானதில் நமக்குச் சாதகமான இந்த வடிவிலேயே #Delimitation நடந்திடத் தி.மு.கழகம் ஆதரவளிக்கும் என்ற நிலைப்பாடு இன்றைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.— M.K.Stalin (@mkstalin) November 28, 2026
লোকসভাৰ সমীকৰণ
লোকসভাত যদি ৫৩৮ জন বহি থকা সাংসদ গণনা কৰা হয়—দুজন মৃত সাংসদকে ধৰি—তেন্তে গৃহীত হোৱাৰ বাবে যাদুকৰী সংখ্যা হ’ব ৩৬০।
এন ডি এ আৰু মিত্ৰ: ৩২০
ডি এম কে (২২), এন চি পি-এছ পি (৮), আৰু ৱাই এছ আৰ চি পি (৪): +৩৪, মুঠ ৩৫৪ লৈ বৃদ্ধি ।
এনচিপিআইৰ সাংসদ (প্ৰায় ২০ জন প্ৰাক্তন টিএমচি সাংসদ) আৰু জেএমএম (৩)ৰ পৰা সম্ভাৱ্য সমৰ্থনে এই সংখ্যা ৩৬০ বা তাৰ ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰে । অনুপস্থিতি, ক্ৰছ ভোটিং বা যিকোনো ব্লকৰ স্থিতি পৰিৱৰ্তনে এতিয়াও চূড়ান্ত ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
টিএমচি হুইপ আৰু এনচিপিআইৰ সাংসদসকলৰ স্থিতি
বিশেষ অধিৱেশনত উপস্থিত থাকি দলীয় লাইনত ভোটদান কৰিবলৈ টিএমচিয়ে তিনি শাৰীৰ হুইপ জাৰি কৰিছে । জুন মাহত দলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা সাংসদসকল আনুষ্ঠানিকভাৱে টিএমচিৰ অংশ হৈ আছে ।
কাকোলি ঘোষ দস্তিদাৰকে ধৰি প্ৰায় ২০ জন বিদ্ৰোহী টিএমচি সাংসদক লৈ গঠিত এনচিপিআইয়ে এতিয়াও নিজৰ স্থিতি নিৰ্ণয় কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে । দলীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে, আভ্যন্তৰীণ আলোচনাৰ অন্তত বিধেয়কখনক সমৰ্থন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব ।
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ সন্মুখত এই সাংসদসকলৰ বিৰুদ্ধে অযোগ্যতা আৱেদন বিচাৰাধীন হৈ আছে । কোনো সিদ্ধান্ত নোলোৱালৈকে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ অক্ষত থাকে । যদি তেওঁলোকে টিএমচিৰ হুইপক অৱজ্ঞা কৰি বিধেয়কখনক সমৰ্থন কৰে তেন্তে সাংবিধানিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ ফলত তাৎক্ষণিক ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ।
Our stand on Delimitation has always been clear: No reduction in South India's parliamentary representation. No injustice to Telangana will be tolerated We have consistently demanded that the South's existing 24% share in parliament be protected. The proposed 50% increase in seats, with a safeguard against altering the inter-state representation ratio until 2051, addresses this key concern while increasing Telangana's Lok Sabha seats from 17 to 26. Keeping Telangana's interests paramount, our three Rajya Sabha MPs will vote in favour of the proposal. We have always supported women's reservation and remain committed to its implementation.— KTR (@KTRBRS) November 28, 2026
পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুভেন্দু অধিকাৰীও এনচিপিআইৰ সাংসদসকলৰ সৈতে যোগাযোগত আছে । ইফালে জেএমএমৰ পৰা সম্ভাৱ্য সমৰ্থনৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে । জেএমএমৰ তিনিজন লোকসভা আৰু তিনিজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়াও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই । দলৰ নেতাসকলে বিধেয়কখন পুনৰীক্ষণ কৰি সিদ্ধান্ত ল’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
জে এম এম-এ মহিলা সংৰক্ষণক সমৰ্থন কৰে আৰু ঝাৰখণ্ডৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ’লে এই বিধেয়কখনক সমৰ্থন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । হেমন্ত ছোৰেনৰ অধ্যক্ষতাত আলোচনা চলি আছে । জেএমএমৰ সমৰ্থনত চৰকাৰে অধিক সহজে লোকসভাত প্ৰয়োজনীয় ভোট লাভ কৰিব পাৰিব ।
INDIA Bloc ব্লকৰ ভিতৰত বিভাজন
এই বিধেয়কখনে INDIA ব্লকৰ ভিতৰত দৃশ্যমান বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিছে, যাৰ ফলত চৰকাৰৰ লাভ হৈছে । ব্লকৰ বৈঠকত কংগ্ৰেছ, সমাজবাদী পাৰ্টি, বাওঁপন্থী দলসমূহে বিধেয়কখনৰ দৃঢ় বিৰোধিতা কৰি থকাৰ বিপৰীতে ডিএমকে আৰু এনচিপি-এছপিয়ে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰে ।
সমৰ্থনকাৰী পক্ষসমূহৰ বাবে সম্ভাৱ্য সুবিধাসমূহৰ ভিতৰত আছে:
- ডি এম কে : তামিলনাডুৰ ৩৯খন লোকসভা আসন ৫৯খনলৈ বৃদ্ধি পালে ৰাজ্যখনৰ অংশ সুৰক্ষিত আৰু উন্নত হ’ব পাৰে ।
- এনচিপি-এছপি: মহিলা সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সমৰ্থনৰ লগতে প্ৰতিনিধিত্বও একেধৰণে বৃদ্ধি পাব ।
- ৱাই এছ আৰ চি পি : আঞ্চলিক ভাৰসাম্য আৰু আসন বৃদ্ধি ।
- সামগ্ৰিকভাৱে চৰকাৰৰ কৌশল আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাপনা ফলপ্ৰসূ হোৱা যেন লাগে ।
দক্ষিণৰ উদ্বেগক গুৰুত্ব প্ৰদান
দক্ষিণৰ দলসমূহৰ মাজত মূল চিন্তা আছিল যে উত্তৰ ৰাজ্যৰ তুলনাত জনসংখ্যা বৃদ্ধি সফলতাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ৰাজ্যসমূহক সীমা নিৰ্ধাৰণে শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে । সংশোধিত সূত্ৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰে এই উদ্বেগসমূহৰ সমাধানৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
বি আৰ এছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কে টি ৰামা ৰাৱে (কে টি আৰ) কয় যে ২০৫১ চনলৈকে ৰাজ্যসমূহৰ বৰ্তমানৰ শ্বেয়াৰ সুৰক্ষাৰ লগতে আসন একেধৰণৰ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থাই দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহৰ ২৪ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব নিশ্চিত কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ ফলত তেলেংগানাৰ লোকসভাৰ আসন ১৭ৰ পৰা ২৬লৈ বৃদ্ধি পাব । বি আৰ এছে মহিলা সংৰক্ষণকো সমৰ্থন কৰে ।
সংশোধিত বিধেয়কখনৰ মূল বিধান
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংশোধিত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কত এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে:
- প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বাবে বৰ্তমানৰ লোকসভাৰ আসন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি ।
- লোকসভাৰ সৰ্বোচ্চ শক্তি ৮৫০খনলৈ বৃদ্ধি ।
- ১৯৭১ চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত বৰ্তমানৰ আন্তঃৰাজ্যিক আসনৰ অনুপাত ২০৫১ চনলৈকে ধৰি ৰখা ।
- ২০২৯ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লক্ষ্য কৰি মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰা ।
এই সূত্ৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহৰ উদ্বেগসমূহৰ সমাধান আৰু উন্নত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ থকা ৰাজ্যসমূহ যাতে বঞ্চিত নহয় ।
চৰকাৰৰ কৌশল
২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহত লোকসভাত বিধেয়কখন পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত চৰকাৰে তিনিটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে । এই বিধেয়কখনে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বাবে সমান ৫০ শতাংশ আসন বৃদ্ধিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে, ২০৫১ চনলৈকে বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসমূহৰ অংশ সুৰক্ষিত থাকিব । একে সময়তে মহিলাৰ সংৰক্ষণ কোটাক সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে সংযোগ কৰি চৰকাৰক মহিলাৰ অধিকাৰৰ চেম্পিয়ন হিচাপে নিজকে স্থান দিয়াৰ এক শক্তিশালী সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।
এই পৰিৱৰ্তনে আঞ্চলিক দলসমূহৰ সমৰ্থন কঢ়িয়াই আনিছে । লোকসভাত এন ডি এয়েও প্ৰায় ৩৫০খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও প্ৰায় ৩৬০খনৰ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভৰ বাবে উপস্থিতি আৰু ভোটদানৰ অনুশাসন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে সকলো ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মহিলা সংৰক্ষণৰ ক্ষিপ্ৰ ৰূপায়ণ সুনিশ্চিত কৰা ।
কোটাক সীমা নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ সমৰ্থকসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে বিধায়িনী দল সম্প্ৰসাৰণ আৰু সমষ্টিসমূহ পুনৰ অংকন কৰাটোৱে মহিলাসকলৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ জৰিয়তে সংৰক্ষিত আসনসমূহ ঘূৰাই অনাৰ এক গাঁথনিগত উপায় প্ৰদান কৰে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে ২০২৯ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোটা কাৰ্যকৰী কৰা । বিৰোধী নেতা আৰু সমালোচকসকলে কয় যে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে অপেক্ষা নকৰাকৈ মহিলা সংৰক্ষণ তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী কৰা উচিত ।
পৰৱৰ্তী ২৪ ঘণ্টাত কি হ’ব পাৰে ?
বহু দিশত সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক ৰাজনৈতিক চুক্তিত পৰিণত হৈছে । বৰ্তমান দুয়োটা সদনত চৰকাৰৰ পক্ষত পৰিস্থিতি তীব্ৰভাৱে দেখা গৈছে ৷ আনহাতে লোকসভাত এন চি পি আই আৰু জে এম এমৰ স্থিতি নিৰ্ণায়ক হ’ব । পৰৱৰ্তী ২৪ ঘণ্টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । বিশেষ অধিৱেশনৰ সময়ত ভোটদানৰ জৰিয়তেহে চূড়ান্ত ছবিখন উন্মোচিত হ’ব । যদিহে এনচিপিআইয়ে বিধেয়কখন সমৰ্থন কৰে আৰু জেএমএমেও যোগদান কৰে তেন্তে দুয়োটা সদনত ইয়াৰ গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব । বিধেয়কখন যাতে পুনৰ পৰাজিত নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে ।
লগতে পঢ়ক: সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক সদনত গৃহীত কৰিবলৈ মেজিক নম্বৰ আছে নে শাসকীয় পক্ষৰ !