পৰম্পৰাগত যুদ্ধশৈলীৰে চীনক প্ৰতিহত কৰাটো অসম্ভৱ : আইটিবিপিৰ মুৰব্বীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য
চীনক ৰুধিবলৈ অৰুণাচলত 'শৌৰ্য কমাণ্ডো' ৷ আইটিবিপিয়ে চীনৰ সৈতে সংলগ্ন ৩৪৮৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা (এল এ চি)ত পহৰা দি আছে ।
By PTI
Published : October 23, 2026 at 1:30 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান শত্ৰুজিত সিং কাপুৰে কয় যে আইটিবিপিয়ে নিজৰ সকলো সীমান্ত ইউনিটতে ড্ৰ’ন প্লাটুন গঢ়ি তুলিছে ৷ গালৱানৰ দৰে সংঘাতসমূহ ভালদৰে চম্ভালিব পৰাকৈ নতুন ‘ষ্ট্ৰাইক’ কোৰ্চ প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ভাৰতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী চীনক প্ৰতিহত কৰিবলৈ নতুন যুদ্ধৰ অংশ হিচাপে সীমান্তৰ কাষেৰে ‘বৃহৎ ৰূপত’ ভূগৰ্ভস্থ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিছে ।
ৰাজস্থানৰ আলৱাৰত থকা বাহিনীৰ এটা ঘাটিত নিজৰ সৈন্যক উদ্দেশ্যি আইটিবিপিৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু কয় যে চীনক ‘পৰম্পৰাগত’ যুদ্ধৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতিহত কৰাটো অতীতৰ কথা আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে বাহিনী, ইয়াৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বাহন আৰু সীমান্ত চকীসমূহ আধুনিকীকৰণত বিনিয়োগ কৰিছে ।
CTC, अलवर में DG #ITBP शत्रुजीत कपूर ने ‘हिमवीर सम्मान समारोह’ में 136 कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महानिदेशक स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर DG ने हिमवीरों के शौर्य की सराहना की तथा विकसित भारत@2047 में बल के योगदान की रूपरेखा प्रस्तुत की। https://t.co/sS3sZ0RQ6w— ITBP (@ITBP_official) October 22, 2026
১৯৬২ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীয়ে চীনৰ সৈতে ৩৪৮৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা (এল এ চি)ত পহৰা দি আছে । সঞ্চালক প্ৰধান কাপুৰে উল্লেখ কৰে যে শেহতীয়াকৈ ইউক্ৰেইন-ৰাছিয়া আৰু ইৰাণ-আমেৰিকাৰ যুদ্ধই ড্ৰ’ন আৰু এণ্টি ড্ৰ’ন প্ৰযুক্তিৰ গুৰুত্ব দেখুৱাইছে, যাৰ জৰিয়তে সংঘাতৰ সময়ত এখন সৰু দেশে বৃহত্তৰ ৰাষ্ট্ৰক আগুৰি ধৰিব পাৰে ।
অহা ৩১ অক্টোবৰত সেৱাৰ পৰা অৱসৰ ল’বলগীয়া কাপুৰে ২৪ অক্টোবৰত বাহিনীটোৰ ৬৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা ইনভেষ্টিচাৰ অনুষ্ঠানত সৈন্যসকলক সম্বোধন কৰে । তেওঁ কয় যে চীনৰ সীমান্ত আমাৰ বাবে আটাইতকৈ জটিল আৰু চীন হৈছে শক্তিশালী প্ৰতিবেশী তথা ভাৰতৰ বৃহত্তম বিৰোধী ৷ গতিকে ইয়াৰ মুখামুখি হ’বলৈ বৰ্ধিত সামৰ্থৰ প্ৰয়োজন ।
DG #ITBP शत्रुजीत कपूर ने CTC, अलवर में शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को नमन किया तथा महानिदेशक परेड–2026 की सलामी ली। ADG (HQ) संजय गुंज्याल ने बल की वार्षिक उपलब्धियाँ प्रस्तुत कीं। DG ने बल के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की तथा ट्रॉफियाँ एवं स्मृति चिह्न प्रदान किए।#Himveers https://t.co/CZOG4RvXE6— ITBP (@ITBP_official) October 22, 2026
‘‘ড্ৰ'ন এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু এটা সুযোগ হৈ পৰিছে । পৰম্পৰাগত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি চীনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাটো কঠিন হ'ব ৷ তেওঁলোকে আধুনিকীকৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পিএলএত প্ৰচুৰ বিনিয়োগ কৰিছে ৷ কিন্তু ড্ৰ'ন এনেকুৱা এক প্ৰযুক্তি যে এখন সৰু দেশে এখন ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰক উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰে ।’’ তেওঁ কয় ৷
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধত প্ৰতিমাহে প্ৰায় ১০-১৫ হাজাৰ ৰাছিয়ান সৈন্য নিহত হয় । কাপুৰে কয়, ‘‘ৰাছিয়া এখন ডাঙৰ আৰু মহাশক্তিধৰ দেশ । ৰাছিয়াই ভাবিছিল যে মাত্ৰ ১-২ মাহত ইউক্ৰেইন দখল কৰিব ৷ কিন্তু চাৰি বছৰ হ’ল আৰু প্ৰতিমাহে তেওঁলোকৰ ১০-১৫ হাজাৰ ৰাছিয়ান নিহত হৈ আছে ৷’’
তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ ফলত বৃহৎ ক্ষতি হৈছে আৰু সেই এটা সিদ্ধান্তৰ বাবেই ৰাছিয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ইয়াৰ পিছত কাপুৰে ইৰাণ-আমেৰিকা যুদ্ধক উদাহৰণ হিচাপে উল্লেখ কৰি কয় যে বায়ুসেনা, নৌসেনা বা সেনাবাহিনী অবিহনে ইৰাণে বিশ্ব মহাশক্তিৰ সৈতে যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল । ‘‘ড্ৰ’ন অহাৰ পিছৰে পৰা পৰম্পৰাগত সেনাৰ ভূমিকা সলনি হৈছে, আৰু আমি ড্ৰ’ন আৰু এণ্টি ড্ৰ’ন ব্যৱস্থাক বৃহৎ ৰূপত আঁকোৱালি ল’ব লাগিব ৷’’ তেওঁ কয় ।
কাপুৰে কয় যে প্ৰায় ৯৫ হাজাৰ জোৱানেৰে শক্তিশালী, পৰ্বত যুদ্ধৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আইটিবিপিয়ে ৪০০ কোটি টকাৰ চৰকাৰী ধন লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰে ৭০ শতাংশ ধন বাহিনীটোৰ ড্ৰ’ন যুদ্ধৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ‘‘প্ৰতিটো সীমান্তৰক্ষী বেটেলিয়নত এতিয়া এটা ড্ৰ'ন প্লাটুন আছে, আৰু আমি ড্ৰোন পাইলটক প্ৰশিক্ষণ দিছো আৰু ড্ৰ'নো নিৰ্মাণ কৰিছো ।’’ কাপুৰে কয় ৷ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে ৪০০০ কোটি টকাৰ বৃহৎ আধুনিকীকৰণ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতো নীতিগত অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে, ইয়াৰে আমি ১০০০ কোটি টকা ড্ৰ’ন আৰু এণ্টি ড্ৰ’ন ব্যৱস্থাৰ বাবে আৱণ্টন দিম ।’’
তেওঁ সৈন্যবাহিনীক অৱগত কৰে যে আইটিবিপিৰ জোৱানসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে ‘ষ্ট্ৰাইক’ নামৰ নতুন পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত গালৱানৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’বলৈ তেওঁলোকৰ সামৰ্থ বৃদ্ধি পাব । ২০২৭ চনৰ শেষৰ ফালে সমগ্ৰ বাহিনীটোৱে এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব ।
২০২০ চনৰ জুন মাহত গালৱান (লাডাখ)ত এল এ চিৰ কাষত ভাৰতীয় জোৱানৰ ওপৰত নৃশংস আক্ৰমণ চলাওঁতে চীনা সৈন্যই শিল, লাঠি, লোহাৰ ৰ’ড ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাৰ ফলত ভাৰতীয় পক্ষৰ ২০ জন জোৱানৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ আনহাতে চীনে পলমকৈ দাবী কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ মাত্ৰ ৪ জন সৈন্যৰহে মৃত্যু হৈছিল । একাধিক প্ৰতিবেদনত চীনৰ মৃত্যুৰ হাৰ বহু বেছি বুলি প্ৰকাশ পাইছিল ।
আইটিবিপিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে শৌৰ্য কমাণ্ডো নামৰ এটা নতুন যুদ্ধ দল গঠন কৰা হৈছে । এই দলটোৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ একাধিক স্থানত চীনৰ পিএলএ সৈন্যৰ সৈতে চলি থকা মুখামুখিৰ সময়ত নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । এই কমাণ্ডোসকল প্ৰতিটো সীমান্ত বেটেলিয়নত থাকিব আৰু ই বাহিনীটোক এক সুকীয়া পৰিচয় দিব বুলিও তেওঁ কয় ।
কাপুৰে কয় যে বাহিনীটোৱে সীমান্তৰ স্থানত বৃহৎ ৰূপত মাটিৰ তলৰ আশ্ৰয় শিবিৰ (বাংকাৰ) নিৰ্মাণ কৰি আছে ৷ নতুন যুদ্ধৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিছে ৷ কিয়নো মাটিৰ ওপৰৰ বাংকাৰসমূহ যুদ্ধৰ পৰিস্থিতিত লক্ষ্য হৈ পৰিব পাৰে, যিয়ে পাকিস্তানৰ সৈতে অপাৰেচন সেন্দূৰৰ পিছৰ সংঘাতৰ ইংগিত দিয়ে ।
তেওঁ কয় যে এই প্ৰেক্ষাপটত এটা পাইলট প্ৰজেক্ট চলি আছে আৰু তেওঁলোকে অনাগত বছৰবোৰত এই মাটিৰ তলৰ আশ্ৰয় শিবিৰসমূহ স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, যিবোৰ মাটিৰ ওপৰৰ বাংকাৰসমূহত উপলব্ধ একে সুবিধাৰ সৈতে সজ্জিত কৰা হ’ব ।
কাপুৰে লগতে কয় যে সীমান্তৰ ইউনিটসমূহক ‘ক’ল্ড ষ্টাৰ্ট কিট’ প্ৰদান কৰা হৈছে যিয়ে বৰফ পৰাৰ সময়ত বাহনসমূহক তৎক্ষণাত ষ্টাৰ্ট কৰাত সহায় কৰে । ‘‘বহু বছৰৰ আগতে যেতিয়া আমি ক'ছ'ভোত প্ৰায় শূন্য উষ্ণতাত আছিলোঁ, তেতিয়া তাত থকা বাহনবোৰ এটা ক্ৰেংকত ষ্টাৰ্ট হৈছিল । আমি ভাবিছিলো যে ইয়াত এনেকুৱা কিয় নহয় ? আমি কিছুমান পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি তেনেকুৱা কৰিব পাৰিছোঁ ।’’ তেওঁ কয় ৷
শত্ৰুজিত সিং কাপুৰে তেওঁৰ সৈন্যক সুস্থ-সবল হৈ থাকিবলৈ কয় আৰু বাহিনীটোত নতুন ডায়েট প্লেন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে বুলি জনায় ৷ খাদ্যত চেনি আৰু তেলৰ অতি উচ্চ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰা হৈছে । ২০২০ চনৰ পৰা আইটিবিপিত এলকহল ডিপেণ্ডেন্স চিণ্ড্ৰম (এডিএছ)ৰ গোচৰ দুগুণ বা তিনিগুণ বৃদ্ধি পোৱাক লৈ তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । লগতে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে স্পৰ্শকাতৰ তথ্য ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিবলৈ কোনোবাই প্ৰলোভিত কৰাৰ এডিএছ আৰু হনি ট্ৰেপিঙৰ দৃষ্টান্তৰ বিৰুদ্ধেও সৈন্যক সাৱধান হ’বলৈ কয় ।
তেওঁ লগতে কয় যে আইটিবিপিয়ে নিজৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসমূহো আধুনিকীকৰণ কৰি আছে, যাৰ কিছুমান প্ৰায় ৫০ বছৰ পুৰণি, আৰু নতুন অল-টেৰাইন বাহন, স্থল বাহন আৰু দ্ৰুত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাহন ক্ৰয়ৰ জৰিয়তে গতিশীলতা উন্নত কৰিছে ৷ এই সকলোবোৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আইটিবিপিয়ে বিশেষ উচ্চ উচ্চতাৰ পৰ্বত যুদ্ধ বাহিনী হোৱাৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা বুলি কাপুৰে কয় ।
লগতে পঢ়ক: উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্ত মনীষ গাৰ্গৰ প্ৰতি 'অহৈতুক চেনেহ' কিয় কেবিনেট সচিবালয়ৰ ?