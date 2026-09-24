ইটানগৰত প্ৰতিবাদ: ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই, বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰি নিজৰ স্থিতিত অটল নিশ্বি ছাত্ৰ সংগঠন
বৃহস্পতিবাৰে ইটানগৰত নিশ্বি বা নিছি ছাত্ৰ সংগঠন চমুকৈ ANSU-ৰ ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন ৷ ব্যাহত স্বাভাৱিক জনজীৱন ৷
Published : September 24, 2026 at 6:12 PM IST
তেজপুৰ : বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৫ বজাৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ইটানগৰ অচল হৈ পৰে ৷ সদৌ নিশ্বি বা নিছি ছাত্ৰ সংগঠন (All Nyishi Students’ Union চমুকৈ ANSU)-এ আহ্বান জনোৱা ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ ফলত ইটানগৰত স্বাভাৱিক জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰে ।
পুৱা ৫ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে চলা এই বন্ধৰ সময়ছোৱাত ANSU-ৰ সদস্য আৰু সমৰ্থকসকলে ইটানগৰৰ বিভিন্ন পথত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা দেখা যায় । লগতে বহু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কেবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ঘটনাও পোহৰলৈ আহিছে ৷
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্ল’গান দি ANSU ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে উত্থাপন কৰা দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনায় । ৰাজ্য চৰকাৰলৈ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ দাবীসমূহ -
Itanagar, Arunachal Pradesh : A 12-hour capital bandh called by the All Nyishi Students’ Union (ANSU) affected normal life across the Itanagar Capital Region, disrupting vehicle movement and routine activities in several areas. pic.twitter.com/boW8eGhQhG— IANS (@ians_india) September 24, 2026
- নিছি অধ্যুষিত অঞ্চলৰ ৫৬ খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সংস্কাৰ আৰু উন্নয়ন কৰা
- পক্কে কেচাঙত বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলৰ বাবে এখন সুকীয়া বিদ্যালয় স্থাপন কৰা
- টৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু য়াচুলীৰ লেট নীলম তাৰাম চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ নিযুক্তি আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ বিজ্ঞাপন অতি সোনকালে প্ৰকাশ কৰা ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পি ডি সোনাৰ (Pasang Dorjee Sona) ওচৰত দাখিল কৰা উক্ত দাবীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সঁহাৰিত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি ANSU-এ বৃহস্পতিবাৰে এই বন্ধৰ আহ্বান জনায় । ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বুলিও সংগঠনটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
#WATCH | Itanagar, Arunachal Pradesh | SP Capital Itanagar Jummar Bassar says, " the impact of ansu's call for a shutdown is visible, but we are ensuring that vehicles requiring urgent movement—whether for exams or medical emergencies—are being allowed to pass. we have spoken with… pic.twitter.com/WFuJngJt0w— ANI (@ANI) September 24, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে এই বিষয়টো সমাধানৰ উদ্দেশ্যে ANSU-ৰ কাৰ্যকৰী সদস্যসকলৰ সৈতে ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰী মামা নাটুং আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী পি ডি সোনাৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । কিন্তু সেই বৈঠকখনত কোনো সমাধানসূত্ৰ ওলোৱা নাছিল আৰু ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সৈতে চৰকাৰৰ অচলাৱস্থা অব্যাহত থাকে ।
Itanagar, Arunachal Pradesh : A 12-hour capital bandh called by the All Nyishi Students’ Union (ANSU) affected normal life across the Itanagar Capital Region, disrupting vehicle movement and routine activities in several areas.— IANS (@ians_india) September 24, 2026
Naharlagun SP Nyelam Nega appealed to protesters to… pic.twitter.com/ZT9drm3Wb5
আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে ANSU-এ পূৰ্ব ঘোষিত এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । ইয়াৰ ফলত ইটানগৰ ৰাজধানী অঞ্চলৰ বিভিন্ন অংশত স্বাভাৱিক কাম-কাজ ব্যাহত হৈ পৰে । বন্ধৰ সময়ছোৱাত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ প্ৰশাসনে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
#WATCH | Arunachal Pradesh | All Nyishi Students' Union (ANSU) observe a 12-hour bandh in the Itanagar Capital Region from 5am to 5pm over education-related issues, including the renovation and upgradation of 56 identified schools, establishment of a dedicated school for… pic.twitter.com/YVIdvvryiy— ANI (@ANI) September 24, 2026
আনহাতে, এই বন্ধৰ প্ৰসংগত ইটানগৰৰ আৰক্ষী বিষয়া জুমাৰ বাছাৰে (Jummar Bassar) ANI-ৰ কয়, ‘‘ANSU-এ আহ্বান কৰা এই বন্ধৰ প্ৰভাৱ সৰ্বত্ৰে পৰিছে ৷ কিন্তু আমি নিশ্চিত কৰিছো যে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাসমূহ কঢ়িয়াই অনা বাহন, পৰীক্ষাৰ্থী বা চিকিৎসা বা আন জৰুৰীকালীন বাহন পাৰ হৈ যাব পাৰে, তাৰ নিশ্চিত কৰিছো ৷ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছো আৰু তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ৷’’