ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদীঃ মেল'নিসহ অনেক আন্তৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ শুভেচ্ছা

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ অভিলেখ ভংগ কৰি স্বাধীনোত্তৰ কালত সৰ্বাধিক সময়ৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহা প্ৰথমগৰাকী নেতা হৈ পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ।

PM Modi and Italy PM giorgia meloni
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু জৰ্জিয়া মেল'নি (x@GiorgiaMeloni)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : দেশৰ স্বাধীনোত্তৰ কালত সৰ্বাধিক সময়ৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহা প্ৰথমগৰাকী নেতা হিচাপে বিবেচিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী । প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ অভিলেখ ভংগ কৰি নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে এই নতুন অভিলেখ ৰচিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । এই বিশেষ কৃতিত্বৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন নেতাৰ উপৰিও বিভিন্ন দেশৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শুভেচ্ছা জনাইছে ।

শেহতীয়া ভ্ৰমণত মেল'ডী' ট্ৰফী উপহাৰ দি বিশ্বত চৰ্চা লাভ কৰা বান্ধৱী তথা ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল'নিয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই অভিলেখৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে । এক্সৰ এটা পোষ্টত মোদীৰ সৈতে তেওঁৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে মেল'নিয়ে ।

শুভেচ্ছা জনাই তেওঁ লিখিছে, "অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী- যি আজি ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শেহতীয়া ভ্ৰমণ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি তেওঁ লিখিছে, "যোৱা কেইটামান সপ্তাহত ৰোমত পুনৰ লগ হৈ 'বিশেষ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব' আৰম্ভ কৰাটো আনন্দৰ কথা; এই অংশীদাৰিত্বই আমাৰ দেশ আৰু আমাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।"

ইউৰোপীয় সংঘৰ সভাপতি উৰ্ছুলা ভন ডেৰ লেয়েনেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, " প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, আজি আপুনি ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ পৰিছে । আপোনাক অভিনন্দন ! আপোনাৰ কৃপাত ভাৰতে কেৱল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত উপনীত হোৱাই নহয়, এতিয়া নক্ষত্ৰ মণ্ডলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।"

ভাৰত-ইউৰোপ বন্ধুত্বৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰি লিখিছে, "ভাৰত-ইউৰোপৰ বন্ধুত্বও তেনেকুৱাই । প্ৰযুক্তি, গতিশীলতা, নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক চুক্তিলৈকে । আমি একেলগে যিমানখিনি সফলতা লাভ কৰিছোঁ তাৰ বাবে ধন্যবাদ ।"

একেদৰে ইজৰাইলৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়েও দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই বিশেষ দিনটোত শুভেচ্ছা জনাই এক্স কৰিছে ৷

ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছেৰিং টবগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক নিজৰ জ্য়েষ্ঠ ভ্ৰাতৃ অভিহিত কৰি মেন্টৰ বা শিক্ষক আখ্য়া দি শুভেচ্ছা জনাই এক্স কৰিছে ৷

অষ্টেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মেলকম টাৰ্নবুলেও দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জনাই দুয়ো দেশৰ মাজত থকা সুসম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷

মুঠতে একেৰাহে সৰ্বাধিক সময় ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰাৰ লগে লগে বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত । বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

সৰ্বাধিক কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী : মোদী বন্দনাত মুখৰিত সমগ্ৰ বিশ্ব

TAGGED:

GIORGIA MELONI
নৰেন্দ্ৰ মোদী
ইউৰোপীয় সংঘ
সৰ্বাধিক কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
PM NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.