ইছৰোৰ কিছুমান শাখাক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব নেকি ? উত্তৰ লাগে কৰ্মচাৰী সংস্থাক
ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ প্ৰসাৰ আৰু অনুমোদন কেন্দ্ৰৰ অধ্যক্ষ পৱন গোৱেংকাৰ এক মন্তব্যৰ পিছতে ইছৰোৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে ।
By PTI
Published : September 6, 2026 at 2:53 PM IST
নতুন দিল্লী : ইছৰোৰ বিভিন্ন খণ্ডক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব বুলি এক চৰ্চা চলি আছে । যাক লৈ বিভিন্ন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজতো বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে । তাৰ মাজতে ইছৰোৰ ৯ টাকৈ কৰ্মচাৰী সংস্থাই অধ্যক্ষ ড৹ ভি নাৰায়ণনলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । ইয়াৰ উৎপাদন আৰু পৰিচালনাৰ কাম ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষৰ পৰা আনুষ্ঠানিক স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে কৰ্মচাৰী সংস্থাই ।
৪ ছেপ্টেম্বৰৰ এখন পত্ৰত সংস্থাসমূহে ইছৰোৰ ভৱিষ্যতৰ ভূমিকা আৰু সেৱা আগবঢ়াই থকা কৰ্মচাৰী আৰু ভৱিষ্যতৰ নিযুক্তি প্ৰসংগতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
পত্ৰখনত কোৱা হৈছে, "নিৰ্দিষ্ট বাণিজ্যিক কাৰ্য্যকলাপত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণে এক শক্তিশালী, ৰাজহুৱা মালিকানাধীন ইছৰোৰ সৈতে থাকিব পাৰে । বিতৰ্ক অবিহনে যিটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি সেয়া হৈছে এনে এক নীতি যিয়ে ইছৰোক অৱশিষ্ট অনুসন্ধান আৰু বিকাশ (গৱেষণা আৰু উন্নয়ন) বুটিকলৈ হ্ৰাস কৰিব, আনহাতে দেশৰ উৎক্ষেপণ বাহনসমূহৰ বাস্তৱায়ন আৰু ইয়াৰ উৎক্ষেপণ আন্তঃগাঁথনিৰ পৰিচালনা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ পৰা ওলাই যায় ।"
ইয়াত বেচৰকাৰী খণ্ডৰ বিভিন্ন মহাকাশ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰচাৰ, সক্ষম, অনুমোদন আৰু তদাৰক কৰা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ প্ৰসাৰ আৰু অনুমোদন কেন্দ্ৰ (IN-SPACe)ৰ অধ্যক্ষ পৱন গোৱেংকাই ২১ আগষ্টত কৰা মন্তব্যৰ কথাও উল্লেখ কৰে । গোৱেংকাই ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত কোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, "ইছৰোই কোনো উৎক্ষেপণ বাহন নিৰ্মাণ নকৰে । সেই সকলোবোৰ ব্যক্তিগত খণ্ড বা পিএছইউয়ে কৰিব ।"
কৰ্মচাৰী সংস্থাসমূহে দাবী কৰে যে এই মন্তব্যত মহাকাশ বিভাগৰ পৰা কোনো সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী তথ্য দিয়া হোৱা নাই, য'ত অনুমোদিত নীতি, ইয়াৰ আইনী আৰু প্ৰশাসনিক ভিত্তি, ইয়াৰ পৰ্যায়ক্ৰমে বা বৰ্তমানৰ কৰ্মশক্তি আৰু ভৱিষ্যতৰ ৰাজহুৱা নিযুক্তিৰ বাবে ইয়াৰ পৰিণতিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে ।
পত্ৰখনত কোৱা হৈছে যে, "ইছৰোৱে বিকশিত কৰা প্ৰযুক্তি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ । ইয়াৰ হস্তান্তৰ স্বচ্ছ, জবাবদিহি আৰু কৌশলগত, সুৰক্ষা আৰু নিয়োগৰ বিবেচনাৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ হ'ব লাগিব - বাতৰি কাকতৰ প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰীৰ আগত উপস্থাপন কৰিলে নহ'ব ।"
পত্ৰৰ জৰিয়তে আন কেইবাটাও উদ্বেগ উত্থাপন কৰা হয় । তাৰ ভিতৰত আছে পিএছএলভি, এলভিএম৩, এছএছএলভি আৰু পৰৱৰ্তী বাহনৰ ডিজাইন, বিকাশ, বাস্তৱায়ন, সংহতি, পৰীক্ষণ আৰু মুকলি ইছৰোৰ কাম হিচাপে চলি থাকিব নে বন্ধ হ'ব ? লগতে অনুমোদিত শক্তি, বৰ্তমানৰ খালী পদ, নিযুক্তি কেলেণ্ডাৰ আৰু ইছৰোৰ সকলো কেন্দ্ৰতে বৈজ্ঞানিক/কাৰিকৰী/প্ৰশাসনিক/ঔদ্যোগিক জনশক্তিৰ প্ৰৰোচনাৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়েও প্ৰশ্ন কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক :
মহাকাশত ভাৰতৰ বৃহৎ সফলতা: ভাৰতৰ প্ৰথমটো জিঅ’চিংক্ৰ’নাছ ইমেজিং উপগ্ৰহ ই অ’ এছ-০৫ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ