যুদ্ধভূমিৰ পৰা ভাৰতীয় নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ বাবে অব্যাহত অভিযান : জেড্ডা-ইউ এ ইৰ পৰা চলিব ইণ্ডিগ’, স্পাইচজেট বিমান

উপসাগৰীয় অঞ্চলত আবদ্ধ ভাৰতীয়ক ঘূৰাই অনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু ৷ বিদেশত ভাৰতীয় মিছনৰ সৈতে যোগাযোগত আছে ৷

Evacuation Of Indian Citizens From Gulf Underway
মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধ (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 3, 2026 at 1:37 PM IST

1 Min Read
নতুন দিল্লী : ক্ৰমাৎ পশ্চিম এছিয়া অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰাচ্যত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ইতিমধ্যে এই যুদ্ধত বহু নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ আনকি মধ্যপ্ৰাচ্যত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু ভাৰতীয় ৷

যুদ্ধৰ মাজতে আৱদ্ধ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সুৰক্ষিতভাৱে ঘূৰি অহাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে উপসাগৰীয় অঞ্চলত চলোৱা অভিযানসমূহৰ সৈতে কেন্দ্রই যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে ৷ কিয়নো সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে এনে বাসিন্দাসকলক সহায়ৰ বাবে প্রচেষ্টা তীব্রতৰ কৰি তুলিছে ৷

ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ সৈতে জড়িত সংঘাত বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ আকাশমাৰ্গ বন্ধ হৈ আছে ৷ ফলত বিমানৰ কাম-কাজ ব্যাহত হৈ পৰিছে ।

সবিশেষ কিছু সময়ৰ পাছত...

মিছাইল আৰু ড্ৰোণ আক্ৰমণ
মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধ
ইৰাণ ইজৰাইল আমেৰিকাৰ যুদ্ধ
উপসাগৰীয় অঞ্চলত আবদ্ধ ভাৰতীয়
ইৰাণ যুদ্ধৰ সবিশেষ

