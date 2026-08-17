আই এছ আই সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ কূটাঘাতৰ পৰিকল্পনা বিফল, দুই শতাধিক সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ
সীমা অতিক্ৰমকাৰী সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতিৰ অংশ হিচাপে ১৪খন ৰাজ্যত চলোৱা এই অভিযানত মুঠ ২৫৩ জন লোকক আটক কৰা হৈছে ৷
By ANI
Published : August 17, 2026 at 5:54 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ ১৪খন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত চলোৱা এক সমন্বিত অভিযানত ভাৰতীয় নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে আই এছ আই সমৰ্থিত পাকিস্তান ভিত্তিক এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্কক ধ্বংস কৰি ২০০ৰো অধিক কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিধ্বংসী আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা বিফল কৰে ।
সীমা অতিক্ৰমকাৰী সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতিৰ অংশ হিচাপে ১৪খন ৰাজ্যত চলোৱা এই অভিযানত মুঠ ২৫৩ জন লোকক আটক কৰা হৈছে ৷ লগতে ৮০ খনতকৈও অধিক এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্কৰ ২০০ কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে, স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্কৰ পৰিকল্পিত কূটাঘাত প্ৰতিহত কৰিবলৈ ৰাজ্যিক আৰক্ষী বাহিনীৰ লগতে চোৰাংচোৱা বিনিময় ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি ১২ আগষ্টত এক সমন্বিত অভিযান চলোৱা হৈছিল । ইয়াৰ ফলত ১৪খন ৰাজ্য- উত্তৰ প্ৰদেশত ৬২ জন, হাৰিয়ানা ৫২ জন, দিল্লীত ৫১ জন, পঞ্জাবত ৪৪ জন, ৰাজস্থানত ১৫ জন, মহাৰাষ্ট্ৰত ৮ জন, উত্তৰাখণ্ডত ৫ জন, কৰ্ণাটক, গুজৰাট আৰু বিহাৰত ৩ জনকৈ আৰু তেলেংগানা, হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু কেৰালাত দুজনকৈ মুঠ ২৫৩ জন লোকক এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক কৰা হয় ৷
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক্সত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে এই ঘোষণা কৰি নেটৱৰ্কটো কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত বুলি উল্লেখ কৰে ।
Modi govt destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of Independence Day and thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives.— Amit Shah (@AmitShah) August 17, 2026
Indian security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across…
‘‘স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে আই এছ আই সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰি মোদী চৰকাৰে ২০০ৰো অধিক কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিধ্বংসী আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা বিফল কৰে । ভাৰতৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি ভাৰতৰ শূন্য সহনশীলতাৰ এক উজ্জ্বল উদাহৰণ দাঙি ধৰি ১৪খন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত সমন্বিত অভিযান আৰম্ভ কৰি নেটৱৰ্কটো ভাঙি পেলায় । আই এছ আইৰ পুঁজিৰে চলি থকা এই গোটটোৰ পৰা আই ই ডি, পাকিস্তানী ফেক্টৰীৰ চিহ্ন থকা গ্ৰেনেড, পিষ্টল, সজীৱ গুলী, চোৰাংচোৱাগিৰিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা চি চি টি ভি কেমেৰাকে ধৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । এই নেটৱৰ্কটো কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত আছিল ।’’ এক্সত শ্বাহে পোষ্ট কৰে ।
গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, পাকিস্তানস্থিত আই এছ আই সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী ছিণ্ডিকেট শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্ক সমগ্ৰ ভাৰততে গ্ৰেনেড, আই ই ডি আৰু পেট্ৰ’ল বোমা আক্ৰমণ আৰু লক্ষ্যভিত্তিক হত্যাৰ সৈতে জড়িত । শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্কে আৰক্ষী, প্ৰতিৰক্ষা আৰু ধৰ্মীয় স্থানসমূহত ৰেইকী কৰিবলৈ আৰু চোৰাংচোৱাগিৰিৰ বাবে চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰিবলৈও স্থানীয় সদস্যক ধন দি আহিছে ।
মন্ত্ৰণালয়ে লগতে কয় যে ক্ৰমবৰ্ধমানভাৱে শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ), অস্ত্ৰ আইন, নিচাযুক্ত ড্ৰাগছ আৰু মনোৰোগী পদাৰ্থ আইন, আৰু বিস্ফোৰক পদাৰ্থ আইন আদিৰ অধীনত ৮০ খনতকৈও অধিক এফআইআৰ ৰুজু আৰু ২০০ৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । উদ্ধাৰ কৰা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে আই ই ডি, পাকিস্তানী ফেক্টৰীৰ চিহ্ন থকা গ্ৰেনেড, পিষ্টল, সজীৱ গুলী আৰু চোৰাংচোৱা চিচিটিভি ৷
লগতে পঢ়ক: পি চিদাম্বৰম 'দিমাগী নক্সাল' নহয়, বৰং এগৰাকী প্ৰকৃত নক্সাল : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা