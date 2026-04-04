আই এছ বি হায়দৰাবাদত প্ৰয়াত মিডিয়া বেৰন ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিত ৰামোজী প্ৰেক্ষাগৃহ উদ্বোধন
ৰামোজী ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত ৩০ কোটি টকাৰ বৰঙণিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই প্ৰেক্ষাগৃহটো । ইয়াত উচ্চ মানৰ পোহৰ ব্যৱস্থা, এটা সংহত শিক্ষণ ব্যৱস্থাপনা আছে ।
Published : April 4, 2026 at 1:55 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰয়াত মিডিয়া বেৰন তথা ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিত হায়দৰাবাদৰ ইণ্ডিয়ান স্কুল অৱ বিজনেছ (আই এছ বি)ত উদ্বোধন কৰা হৈছে এটা অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ । ৰামোজী অডিটৰিয়াম নামেৰে নামকৰণ কৰা এই প্ৰেক্ষাগৃহত বিশ্বমানৰ সুবিধা আৰু ৪৫০ খন আসনৰ ক্ষমতাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই প্ৰেক্ষাগৃহটো ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন কৰে । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাসকলৰ ভিতৰত আছিল মাৰ্গদৰ্শী চিটফাণ্ডৰ পৰিচালন সঞ্চালক (এম ডি) শৈলাজা কিৰণ, ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ এম ডি বিজয়েশ্বৰী, ৰামোজী ৰাওৰ নাতি সুজয়, পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্য আৰু ইটিভি ভাৰতৰ পৰিচালন সঞ্চালক বাপিনীডু ।
অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আই এছ বিৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৰামোজী ৰাওৰ পৰিয়ালক আদৰণি জনায় ৷ তাৰ পিছত প্ৰেক্ষাগৃহৰ চৌহদত পাৰিজাত ফুলৰ পুলি ৰোপন কৰে । এই কাৰ্যসূচীৰ পাছতেই ৰামোজী প্ৰেক্ষাগৃহৰ ফলক উন্মোচন কৰা হয় ।
ৰামোজী ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত ৩০ কোটি টকাৰ বৰঙণিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই প্ৰেক্ষাগৃহটো । উন্নত সুবিধাৰে সজ্জিত এই প্ৰেক্ষাগৃহত উচ্চ মানৰ পোহৰ ব্যৱস্থা, এটা সংহত শিক্ষণ ব্যৱস্থাপনা আৰু নিবেদিত গেষ্ট লাউঞ্জৰ ব্যৱস্থা আছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন, গৱেষণা আলোচনা চক্ৰ, বিশেষ বক্তৃতা আৰু অন্যান্য শৈক্ষিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজনৰ বাবে এই প্ৰেক্ষাগৃহ বিশেষ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত অনুষ্ঠানত আই এছ বিৰ অধ্যাপকৰ সৈতে চেৰুকুৰী কিৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ৷ এই কাৰ্যসূচীত আই এছ বিৰ অধ্যক্ষ হৰিশ মানৱানী, ডীন মদন পিলুটলা, অধ্যাপক ৰাম, উদ্যোগপতি জি ভি প্ৰসাদ আৰু শ্ৰীনি ৰাজুৱেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত ভাষণ দি চেৰুকুৰী কিৰণে ৰামোজী ৰাওৰ নামেৰে প্ৰেক্ষাগৃহৰ নামকৰণ হোৱাত গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰি তেওঁক শেষ নিশ্বাস পৰ্যন্ত জ্ঞানৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ থকা আজীৱন শিক্ষাৰ্থী বুলি অভিহিত কৰে । আই এছ বিৰ অধ্যক্ষ হৰিশ মানৱানীয়ে দান আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে কয় । তেওঁ সমাজৰ প্ৰতি সমৰ্পিততাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰা ৰামোজী ৰাওৰ পৰিয়ালৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে । তেওঁ ইনাডুৰ প্ৰভাৱৰ কথাও স্মৰণ কৰি কয় যে তেওঁৰ কৰ্পৰেট কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাত ই তেলুগু পাঠকৰ মাজলৈ যোৱাত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
আই এছ বিৰ অধ্যাপক ৰামে উল্লেখ কৰে যে ৰামোজী ৰাৱে তেওঁৰ কৰ্ম আৰু দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে সমাজত স্থায়ী প্ৰভাৱ পেলাইছিল । কাৰ্যসূচীৰ সামৰণিত আই এছ বিৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৰামোজী পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ উপহাৰ দিয়ে ।
