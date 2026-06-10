ETV Bharat / bharat

নীতি বহিৰ্ভুতভাৱে ৰে’লত খাদ্য যোগান ধৰা সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইআৰচিটিচি

আইআৰচিটিচিয়ে নিৰ্ধাৰিত নিয়মাৱলী অমান্য কৰাৰ অপৰাধত ১৪ টা ই-কেটাৰিং সেৱা দলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিছে আইনী ব্যৱস্থা ।

IRCTC
আইআৰচিটিচিৰ ল’গ’ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 11:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ৰে’ল পৰিবহণক যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সৰ্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যমৰূপে গণ্য কৰা হয় ৷ দৈনন্দিন সহস্ৰাধিক যাত্ৰীয়ে ৰে’লৰ জৰিয়তে যাতায়াত কৰে ৷ দেশৰ ৰে’ল ব্যৱস্থাত অবৈধভাৱে চলি থকা ই-কেটাৰিং সেৱাসমূহ স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰিবলৈ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় ৰে’ল কেটাৰিং এণ্ড টুৰিজিম কৰ্প’ৰেশ্যনে(আইআৰচিটিচি) ৷ সংস্থাটোৱে নিৰ্ধাৰিত নিয়মাৱলী অমান্য কৰাৰ অপৰাধত ১৪ টা ই-কেটাৰিং সেৱা দলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিছে আইনী ব্যৱস্থা ।

আইআৰচিটিচিয়ে চলিত বৰ্ষৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত দলকেইটালৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৬ মাৰ্চ আৰু ১১ এপ্ৰিলত পৃথক পৃথককৈ অভিযোগ দাখিল কৰে ।

আইআৰচিটিচিৰ অনুমতি অবিহনে ৰে’লত খাদ্যৰ যোগান ধৰা এনেধৰণৰ দলসমূহ হৈছে ক্ৰমে -

  1. ৰে’লৰেষ্ট্ৰ’ ডট কম আৰু ৰে’লৰেষ্ট্ৰ’ ডট ইন,
  2. ৰে’লমিত্ৰ ডট কম
  3. ট্ৰেভেলখানা ডট কম
  4. ট্ৰেইনস্কেফ ডট কম
  5. ডিব্ৰেইল ডট কম
  6. ৰে’লফুড ডট নেট
  7. কামচাম ডট কম
  8. ট্ৰেভেলাৰ ফুড ডট কম
  9. ফুডএনট্ৰেক ডট ইন
  10. ই-কেটাৰিং ডট এপ
  11. খানা অনলাইন ডট ইন
  12. ট্ৰেইনৱে ডট ইন
  13. ৰে’লমিল ডট কম
  14. ট্ৰেইনমেন্যু ডট কম

স্বাস্থ্য আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি

এনেধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি নচলা সংস্থাসমূহে ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড কৰ্তৃপক্ষৰ(FSSAI) অধীনষ্ঠ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ নীতিসমূহ মানি নচলাৰ লগতে যিকোনো উৎসৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰে । অস্বাস্থ্যকৰ পৰিস্থিতিত প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য, খাদ্য পৰিৱেশন কৰা লোকৰ লগতে পাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বাধ্যতামূলক চিকিৎসা নকৰাটোও এনেধৰণৰ নিয়ম উলংঘনৰ ভিতৰত পৰে ।

বিত্তীয় আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি

এনেধৰণৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যাত্ৰীয়ে খাদ্যৰ অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ হ’লে সংস্থাসমূহে যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ পিএনআৰ, ই-মেইল আইডি, যোগাযোগ নম্বৰ আৰু পেমেণ্টৰ বিৱৰণ(ক্ৰেডিট/ডেবিট কাৰ্ড/ইউপিআই) বিচাৰে ৷ যাৰ ফলত এগৰাকী যাত্ৰী যিকোনো প্ৰৰোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।

তদুপৰি যদি খাদ্যৰ অৰ্ডাৰ বাতিল কৰা হয় অথবা খাদ্য সময়মতে ডেলিভাৰী কৰা নহয়, তেন্তে যাত্ৰীসকলে গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ পৰা কোনোধৰণৰ সহায় লাভ নকৰে ৷ ইয়াৰ ফলত এগৰাকী যাত্ৰী আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনোধৰণৰ আইনী সহায়ৰ আওতাত নপৰে ৷

যাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য, তথ্য সুৰক্ষা আৰু সামগ্ৰিক সেৱাৰ মানদণ্ড বজাই ৰাখিবলৈ আইআৰচিটিচিয়ে অবৈধ ব্যৱসায় চলাবলৈ নীতি বহিৰ্ভুতভাৱে নিজৰ ব্ৰেণ্ডিং ব্যৱহাৰ কৰা প’ৰ্টেল আৰু ম’বাইল এপৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

আইআৰচিটিচিয়ে যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ সময়ত খাদ্য অৰ্ডাৰ দিবলৈ মাথোঁ আইআৰচিটিচিৰ অফিচিয়েল ই-কেটাৰিং ৱেবছাইট, অফিচিয়েল ম’বাইল এপ ‘ফুড অন ট্ৰেক’ ৰ জৰিয়তে বা আইআৰচিটিচিৰ অনুমোদিত ই-কেটাৰিং ফুড এগ্ৰিগেটৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে ৷ তদুপৰি বিক্ৰেতাসকলক সুষম খাদ্য, সঠিক বিলিং আৰু সুৰক্ষিত পেমেণ্ট নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । আইআৰচিটিচিৰ ই-কেটাৰিং ৱেবছাইট আৰু ম’বাইল এপত অনুমোদিত ই-কেটাৰিং অংশীদাৰৰ তালিকা উপলব্ধ ।

আইআৰচিটিচিৰ ই-কেটাৰিং সেৱাই যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ সময়ত প্ৰদান কৰিবলগীয়া খাদ্য আৰু পানীয়ৰ বিস্তৃত বিকল্প প্ৰদান কৰে । খাদ্য প্ৰি-বুক কৰি পোনপটীয়াকৈ ৰে’লৰ ডবালৈ পঠিয়ায় ৷ যাৰ ফলত দীঘলীয়া দূৰত্বৰ যাত্ৰা কৰা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ই এক লাভজনক পছন্দ ।

ভাৰতীয় ৰে’ল সেৱাৰ ই-কেটাৰিঙৰ সৈতে জড়িত প্ৰধান ব্ৰেণ্ডসমূহ হৈছে - বেহৰুজ বিৰিয়ানী, বিকানেৰভালা, বিৰিয়ানী ব্লুজ, বিৰিয়ানী বাই কিলো, ডমিন’জ, ফাছ’ছ, ফিৰাংগী বেক, হালদিৰামছ, কেএফচি, লা পিনোজ পিজ্জা, লাঞ্চবক্স, মেকড’নাল্ডছ, অভেনষ্টৰী, পিজ্জা হাট, ছুইট ট্ৰুথ ইত্যাদি ।

আইআৰচিটিচিয়ে জ’মেটো আৰু ছুইগীৰ দৰে আগশাৰীৰ খাদ্য ডেলিভাৰী সেৱাৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে ৰে’লত খাদ্য পৰিৱেশন সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । ইয়াত নিৰামিষ আৰু আমিষ দুয়োবিধ খাদ্যই উপলব্ধ । যাত্ৰীসকলে এনেধৰণৰ এপৰ জৰিয়তে খাদ্য অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পৰা ডেলিভাৰী কৰালৈকে এক চাপমুক্ত অভিজ্ঞতা লাভ কৰে ৷

ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ অধীনত চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহলৈকে ৪০০ ৰো অধিক ষ্টেচনত ই-কেটাৰিং সেৱা কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ৷ ৰে’ল বিভাগে নিয়োজিত কৰা ১৩ টা খাদ্য সংগ্ৰহকাৰী এপৰ জৰিয়তে ৬২৯ জনতকৈ অধিক বিক্ৰেতাই পোনপটীয়াকৈ আৰু ৫,৬০৪ জন বিক্ৰেতাই পৰোক্ষভাৱে ৰে’ল বিভাগৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি আহিছে । সংৰক্ষিত ৰে’ল যাত্ৰাত যাত্ৰীসকলৰ বাবেও উপলব্ধ এই সেৱা ৷ যাত্ৰীসকলৰ অনন্য পিএনআৰ নম্বৰৰ ভিত্তিতো খাদ্য ডেলিভাৰী কৰা হয় । তথ্য অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহলৈকে দৈনিক গড়ে প্ৰায় ১,৫৫,৩৫৬ টাকৈ খাদ্যৰ বুকিং লাভ কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: এনডিএয়ে সাধাৰণ মানুহৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত মই গৌৰৱান্বিত : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

TAGGED:

ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগ
ৰে’লত ই কেটাৰিং সেৱা
খাদ্য সুৰক্ষা
FOOD DELIVERY APP IN TRAIN
E CATERING ENTITIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.