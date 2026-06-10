নীতি বহিৰ্ভুতভাৱে ৰে’লত খাদ্য যোগান ধৰা সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইআৰচিটিচি
আইআৰচিটিচিয়ে নিৰ্ধাৰিত নিয়মাৱলী অমান্য কৰাৰ অপৰাধত ১৪ টা ই-কেটাৰিং সেৱা দলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিছে আইনী ব্যৱস্থা ।
Published : June 10, 2026 at 11:36 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰে’ল পৰিবহণক যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সৰ্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যমৰূপে গণ্য কৰা হয় ৷ দৈনন্দিন সহস্ৰাধিক যাত্ৰীয়ে ৰে’লৰ জৰিয়তে যাতায়াত কৰে ৷ দেশৰ ৰে’ল ব্যৱস্থাত অবৈধভাৱে চলি থকা ই-কেটাৰিং সেৱাসমূহ স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰিবলৈ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় ৰে’ল কেটাৰিং এণ্ড টুৰিজিম কৰ্প’ৰেশ্যনে(আইআৰচিটিচি) ৷ সংস্থাটোৱে নিৰ্ধাৰিত নিয়মাৱলী অমান্য কৰাৰ অপৰাধত ১৪ টা ই-কেটাৰিং সেৱা দলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিছে আইনী ব্যৱস্থা ।
আইআৰচিটিচিয়ে চলিত বৰ্ষৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত দলকেইটালৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৬ মাৰ্চ আৰু ১১ এপ্ৰিলত পৃথক পৃথককৈ অভিযোগ দাখিল কৰে ।
আইআৰচিটিচিৰ অনুমতি অবিহনে ৰে’লত খাদ্যৰ যোগান ধৰা এনেধৰণৰ দলসমূহ হৈছে ক্ৰমে -
- ৰে’লৰেষ্ট্ৰ’ ডট কম আৰু ৰে’লৰেষ্ট্ৰ’ ডট ইন,
- ৰে’লমিত্ৰ ডট কম
- ট্ৰেভেলখানা ডট কম
- ট্ৰেইনস্কেফ ডট কম
- ডিব্ৰেইল ডট কম
- ৰে’লফুড ডট নেট
- কামচাম ডট কম
- ট্ৰেভেলাৰ ফুড ডট কম
- ফুডএনট্ৰেক ডট ইন
- ই-কেটাৰিং ডট এপ
- খানা অনলাইন ডট ইন
- ট্ৰেইনৱে ডট ইন
- ৰে’লমিল ডট কম
- ট্ৰেইনমেন্যু ডট কম
স্বাস্থ্য আৰু খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি
এনেধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি নচলা সংস্থাসমূহে ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড কৰ্তৃপক্ষৰ(FSSAI) অধীনষ্ঠ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ নীতিসমূহ মানি নচলাৰ লগতে যিকোনো উৎসৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰে । অস্বাস্থ্যকৰ পৰিস্থিতিত প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য, খাদ্য পৰিৱেশন কৰা লোকৰ লগতে পাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বাধ্যতামূলক চিকিৎসা নকৰাটোও এনেধৰণৰ নিয়ম উলংঘনৰ ভিতৰত পৰে ।
বিত্তীয় আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি
এনেধৰণৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যাত্ৰীয়ে খাদ্যৰ অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ হ’লে সংস্থাসমূহে যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ পিএনআৰ, ই-মেইল আইডি, যোগাযোগ নম্বৰ আৰু পেমেণ্টৰ বিৱৰণ(ক্ৰেডিট/ডেবিট কাৰ্ড/ইউপিআই) বিচাৰে ৷ যাৰ ফলত এগৰাকী যাত্ৰী যিকোনো প্ৰৰোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।
তদুপৰি যদি খাদ্যৰ অৰ্ডাৰ বাতিল কৰা হয় অথবা খাদ্য সময়মতে ডেলিভাৰী কৰা নহয়, তেন্তে যাত্ৰীসকলে গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ পৰা কোনোধৰণৰ সহায় লাভ নকৰে ৷ ইয়াৰ ফলত এগৰাকী যাত্ৰী আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনোধৰণৰ আইনী সহায়ৰ আওতাত নপৰে ৷
যাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য, তথ্য সুৰক্ষা আৰু সামগ্ৰিক সেৱাৰ মানদণ্ড বজাই ৰাখিবলৈ আইআৰচিটিচিয়ে অবৈধ ব্যৱসায় চলাবলৈ নীতি বহিৰ্ভুতভাৱে নিজৰ ব্ৰেণ্ডিং ব্যৱহাৰ কৰা প’ৰ্টেল আৰু ম’বাইল এপৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
আইআৰচিটিচিয়ে যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ সময়ত খাদ্য অৰ্ডাৰ দিবলৈ মাথোঁ আইআৰচিটিচিৰ অফিচিয়েল ই-কেটাৰিং ৱেবছাইট, অফিচিয়েল ম’বাইল এপ ‘ফুড অন ট্ৰেক’ ৰ জৰিয়তে বা আইআৰচিটিচিৰ অনুমোদিত ই-কেটাৰিং ফুড এগ্ৰিগেটৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে ৷ তদুপৰি বিক্ৰেতাসকলক সুষম খাদ্য, সঠিক বিলিং আৰু সুৰক্ষিত পেমেণ্ট নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । আইআৰচিটিচিৰ ই-কেটাৰিং ৱেবছাইট আৰু ম’বাইল এপত অনুমোদিত ই-কেটাৰিং অংশীদাৰৰ তালিকা উপলব্ধ ।
আইআৰচিটিচিৰ ই-কেটাৰিং সেৱাই যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ সময়ত প্ৰদান কৰিবলগীয়া খাদ্য আৰু পানীয়ৰ বিস্তৃত বিকল্প প্ৰদান কৰে । খাদ্য প্ৰি-বুক কৰি পোনপটীয়াকৈ ৰে’লৰ ডবালৈ পঠিয়ায় ৷ যাৰ ফলত দীঘলীয়া দূৰত্বৰ যাত্ৰা কৰা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ই এক লাভজনক পছন্দ ।
ভাৰতীয় ৰে’ল সেৱাৰ ই-কেটাৰিঙৰ সৈতে জড়িত প্ৰধান ব্ৰেণ্ডসমূহ হৈছে - বেহৰুজ বিৰিয়ানী, বিকানেৰভালা, বিৰিয়ানী ব্লুজ, বিৰিয়ানী বাই কিলো, ডমিন’জ, ফাছ’ছ, ফিৰাংগী বেক, হালদিৰামছ, কেএফচি, লা পিনোজ পিজ্জা, লাঞ্চবক্স, মেকড’নাল্ডছ, অভেনষ্টৰী, পিজ্জা হাট, ছুইট ট্ৰুথ ইত্যাদি ।
আইআৰচিটিচিয়ে জ’মেটো আৰু ছুইগীৰ দৰে আগশাৰীৰ খাদ্য ডেলিভাৰী সেৱাৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে ৰে’লত খাদ্য পৰিৱেশন সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । ইয়াত নিৰামিষ আৰু আমিষ দুয়োবিধ খাদ্যই উপলব্ধ । যাত্ৰীসকলে এনেধৰণৰ এপৰ জৰিয়তে খাদ্য অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পৰা ডেলিভাৰী কৰালৈকে এক চাপমুক্ত অভিজ্ঞতা লাভ কৰে ৷
ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ অধীনত চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহলৈকে ৪০০ ৰো অধিক ষ্টেচনত ই-কেটাৰিং সেৱা কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ৷ ৰে’ল বিভাগে নিয়োজিত কৰা ১৩ টা খাদ্য সংগ্ৰহকাৰী এপৰ জৰিয়তে ৬২৯ জনতকৈ অধিক বিক্ৰেতাই পোনপটীয়াকৈ আৰু ৫,৬০৪ জন বিক্ৰেতাই পৰোক্ষভাৱে ৰে’ল বিভাগৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি আহিছে । সংৰক্ষিত ৰে’ল যাত্ৰাত যাত্ৰীসকলৰ বাবেও উপলব্ধ এই সেৱা ৷ যাত্ৰীসকলৰ অনন্য পিএনআৰ নম্বৰৰ ভিত্তিতো খাদ্য ডেলিভাৰী কৰা হয় । তথ্য অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহলৈকে দৈনিক গড়ে প্ৰায় ১,৫৫,৩৫৬ টাকৈ খাদ্যৰ বুকিং লাভ কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: এনডিএয়ে সাধাৰণ মানুহৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত মই গৌৰৱান্বিত : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী