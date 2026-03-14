ভাল খবৰ, হৰমুজ প্ৰণালীত ভাৰতীয় জাহাজ প্ৰৱেশত অনুমতি ইৰাণৰ ! শীঘ্ৰে অন্ত পৰিব ভাৰতত গেছ, তেলৰ সমস্যা

ভাল খবৰ, হৰমুজ প্ৰণালীত ভাৰতীয় জাহাজ প্ৰৱেশত অনুমতি ইৰাণৰ ! শীঘ্ৰে অন্ত পৰিব ভাৰতত গেছ, তেলৰ সমস্যা
Published : March 14, 2026 at 12:09 PM IST
নতুন দিল্লী : যুদ্ধৰ মাজতে ভাল খবৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে ৷ ভাৰতৰ কেইবাখনো খাৰুৱা তেল আৰু গেছ পৰিবাহী জাহাজ উপস্থিত হৈছে হৰমুজ প্ৰণালীত ৷ এই ক্ষেত্ৰত ইৰাণৰ তৰফৰ পৰা ভাৰতক সম্পূৰ্ণ সহায় আৰু সহযোগিতা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ভাৰতত থকা ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে ৷ উল্লেখ্য যে, আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ পাছতে ইৰাণে কেৱল চীন আৰু ৰাছিয়াৰ জাহাজ হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে যাতায়তৰ অনুমতি দিছিল ৷
বিশ্বৰ ২০ শতাংশ খাৰুৱা তেল হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে সৰবৰাহ কৰা হয় ৷ তেনেস্থলত ভাৰতৰ তেল আৰু গেছ পৰিবাহী জাহাজ হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে ইৰাণে পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাছিল ৷ কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত বিগত ১২ দিনত ইৰাণ চৰকাৰ সৈতে ভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনাত মিলিত হয় ৷ আলোচনাৰ অন্তত ইৰাণে ভাৰতৰ তেল আৰু গেছ পৰিবাহী জাহাজ হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে যাতায়তৰ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৷
শুকুৰবাবে ভাৰত গেছ আৰু তেল পৰিবাহী জাহাজ হৰমুজ প্ৰণালীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে ভাৰতত থকা ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মহম্মদ ফাটালীয়ে কয়, "আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে আমি আমাৰ সকলো পৰ্যায়ৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ৷" লগতে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মহম্মদ ফাটালীয়ে কয়, "আমি বিশ্বাস কৰো ভাৰত-ইৰাণৰ ভাল বন্ধু ৷ আমাৰ একে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, আমাৰ সমস্যা একে ৷ সেয়ে ইৰাণে কেতিয়াও যুদ্ধ নিবিচাৰে ৷"
হৰমুজ প্ৰণালীত ভাৰতীয় জাহাজ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ইৰাণে অনুমতি দিলে নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মহম্মদ ফাটালীয়ে কয়, "ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে ইৰাণৰ ভাল সম্পৰ্ক ৷ আমি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিছো শীঘ্ৰে যুদ্ধ সমাপ্ত হওঁক ৷ ভৱিষ্যতেও ভাৰতৰ লগত ইৰাণৰ সু-সম্পৰ্ক বাহাল থাকিব ৷" ইফালে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে বিগত সপ্তাহত উল্লেখ কৰিছিল যে, আমি শেষ কৰা নাই বুলি ৷ সেয়ে ইৰাণেও আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ জাহাজ হৰমুজ প্ৰণালীত প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে ৷
হৰমুজ প্ৰণালী হৈছে পাৰস্য উপসাগৰ আৰু ওমান উপসাগৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা এটা সাগৰীয় পথ ৷ ইফালে ভাৰতৰ বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰণালয়ৰ বিশেষ সচিব ৰাজেশ কুমাৰ সিনহাই সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয়, "হৰমুজ প্ৰণালীৰ পশ্চিমত ২৪খন আৰু পূব দিশত চাৰিখন ভাৰতৰ জাহাজ অৱস্থান কৰি আছে ৷"
