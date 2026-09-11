ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেছকিয়ান
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলাদিমিৰ পুটিনৰ পাছতে ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিল্লীত উপস্থিত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৷
By ANI
Published : September 11, 2026 at 3:39 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০২৬ চনৰ ১৮ সংখ্যক ব্রিকছ শীর্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্রপতি মাছুদ পেজেছকিয়ান ৰাজধানী দিল্লীত উপস্থিত হয় । শুকুৰবাৰে বিয়লিভাগত প্রধামন্ত্রী মোদীৰ সৈতে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ভাৰতত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ১২ আৰু ১৩ ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ব্রিকছ সম্মিলন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হ'ব । ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ১৮ সংখ্যক ব্রিকছ সন্মিলনৰ বাবে ইতিমধ্যে বিশ্বৰ বহু নেতাৰ আগমন আৰম্ভ হৈছে । ইৰাণৰ ৰাষ্ট্রপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানৰ পূর্বে শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত দিল্লীত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলাদিমিৰ পুটিন উপস্থিত হয় ।
টেহৰাণ এৰি অহাৰ পূৰ্বে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ব্ৰিকছৰ লক্ষ্য একপক্ষীয়তাবাদক প্রতিহত কৰা আৰু বৰ্তমানৰ শীৰ্ষ সম্মিলনৰ শ্ল'গানো এই পৰিসৰৰ ভিতৰত আছে । আশা কৰিছো যে আমি দিনক দিনে এই লক্ষ্যৰ কাষ চাপিব পাৰিম । অৱশ্যেই আমি জানো যে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ জটিল আৰু বিশ্বত স্বৈৰাচাৰিতা আৰু একপক্ষীয়তাবাদ হ্রাস কৰিবলৈ আমাক নতুন পন্থাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।"
Delhi: President of Iran, Masoud Pezeshkian arrives in India for the BRICS Summit 2026. pic.twitter.com/T9YfCTZ3BY— ANI (@ANI) September 11, 2026
ISNA ৰ মতে, ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ব্রিকছ শীর্ষ সন্মিলনৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "স্বাধীনতা, সংহতি, বহনক্ষমতা, প্রতিৰোধ আৰু উদ্ভাৱন হৈছে শীর্ষ সন্মিলনৰ শ্ল'গান আৰু এই সন্মিলনত অর্থনৈতিক, বিত্তীয়, ঔদ্যোগিক আৰু বাণিজ্যিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব ।"
তেওঁ আৰু কয়, "ব্রিকছৰ অধীনত এটা বিশেষ বেংক গঠন কৰা হৈছে আৰু আমি বিভিন্ন দেশৰ পৰা বিনিয়োগ দেখিম, যাতে সদস্য দেশসমুহে ডলাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাকৈ নিজৰ মাজত লেনদেন কৰিব পাৰে আৰু এইদৰে ডলাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ স্বেচ্ছাছাৰিতা হ্রাস কৰিব পৰা যায় ।"
ইয়াৰ পূর্বে Bishkek-ত অনুষ্ঠিত হোৱা SCO শীর্ষ সন্মিলনৰ আঁৰত প্রধানমন্ত্রী মোদীৰ সৈতে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল । শুকুৰবাৰে এক নির্দিষ্ট সময়ত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ জৰিয়তে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিব । ইৰাণ আৰু ভাৰতৰ মাজত দীর্ঘদিনীয়া সম্পর্ক আছে আৰু ইইতৰ সামঞ্জস্য আৰু অধিক সম্প্রসাৰিত কৰিব পাৰে বুলিও ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে জোৰ দি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে ৷’’