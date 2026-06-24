আয়াতুল্লা খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে? ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমন্ত্ৰণক লৈ চৰ্চা

আয়াতুল্লা খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে? ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমন্ত্ৰণক লৈ চৰ্চা
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অৱশ্যে নিজে দেশখন ভ্ৰমণ কৰিব নে তেওঁৰ হৈ কোনো প্ৰতিনিধিক এই অনুষ্ঠানলৈ প্ৰেৰণ কৰিব সেই বিষয়ে বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।
Published : June 24, 2026 at 6:42 PM IST
নতুন দিল্লী : চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছিস ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনী । কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । ইৰাণ চৰকাৰে বৰ্তমান ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতাগৰাকীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ উদ্যোগ লৈছে ।
ইফালে তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনাইছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ানে । এই আমন্ত্ৰণৰ খবৰ ওলোৱাৰ পিছতে এতিয়া দেশত চৰ্চিত বিষয়টো হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী খামেইনীৰ অন্তিম বিদায় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব নেকি ?
June 24, 2026
২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা-ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া যুদ্ধৰ সূচনা কৰা বিমান আক্ৰমণত ইৰাণৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ নেতা তথা ধৰ্মীয় গুৰু খামেইনী নিহত হৈছিল ।
ইফালে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যে খামেইনীৰ কেইবাদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু সমাধিস্থ অনুষ্ঠানলৈ পেজেস্কিয়ানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনাইছে । অৱশ্যে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নিজে দেশখনলৈ যাব নে তেওঁৰ কোনো প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰিব সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।
His Excellency Dr. Ghadir Nezamipour, Deputy Secretary of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran, met with Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, on Tuesday evening in New Delhi following the conclusion of the Meeting of Heads of Security… pic.twitter.com/yJkt8Vy5uy— Iran in India (@Iran_in_India) June 23, 2026
উল্লেখ্য যে ৪ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব খামেইনীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠান । আনহাতে, ৯ জুলাইত তেওঁৰ গৃহ চহৰ মাছহাদত তেওঁক সমাধিস্থ কৰা হ’ব ।
মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ব্ৰিকছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টাসকলৰ বৈঠকৰ পাছতেই ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ নেতাগৰাকীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠানলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আমন্ত্ৰণ জনায় ।
1/2 جناب آقای اجیت دووال، مشاور امنیت ملی جمهوری هند، در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ و در حاشیه شانزدهمین نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو بریکس، با آقای قدیر نظامیپور، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در امور دفاعی، دیدار و گفتوگو کرد. https://t.co/ad3vpf85E3— India in Iran (@India_in_Iran) June 22, 2026
এনএছএৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে ইৰাণৰ উচ্চতম ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ প্ৰতিৰক্ষা পৰিক্ৰমাৰ উপ-সচিব গাদিৰ নেজামি পৌৰৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় । ব্ৰিকছৰ সদস্যসকলৰ এনএছএৰ ১৬ সংখ্যক বৈঠকৰ পিছতে মঙলবাৰে সন্ধিয়া দিল্লীত ইৰাণৰ উচ্চতম ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ উপ-সচিব ডঃ গাদিৰ নেজামিপুৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় ।
ইফালে, শেহতীয়াকৈ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ উন্নতি ঘটিলেও পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে ইৰাণলৈ সকলো ধৰণৰ অপ্ৰয়োজনীয় যাত্ৰা পৰিহাৰ কৰিবলৈ ভাৰতে বুধবাৰে নিজৰ নাগৰিকসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা এক বিবৃতিত তেহৰাণত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে ইৰাণৰ বৰ্তমানৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখা বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া ইতিবাচক পৰিঘটনা আৰু উন্নতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৰৱৰ্তী পৰামৰ্শ জাৰি কৰিব বুলিও কয় ।
ভাৰতীয় মিছনে নিজৰ পৰামৰ্শত কয়, “পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া উন্নয়নৰ পিছতো ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে ইৰাণলৈ সকলো অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।" ইয়াৰে এটা প্ৰতিলিপি ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম Xত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি মিছনে বৰ্তমান ইৰাণত বাস কৰা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ লগতে যিসকলে অনিবাৰ্য কাৰণত দেশখনলৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে, তেওঁলোকক অতি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ, সকলো সময়তে সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু নিৰন্তৰ সজাগতা বজাই ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । লগতে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যৰ উৎসৰ জৰিয়তে স্থানীয় ঘটনাসমূহ অতি সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিবলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে ।