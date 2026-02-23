IPE Startupedia'26: হায়দৰাবাদত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ষ্টাৰ্টআপ ইভেণ্ট, জানিবলৈ পঢ়ক...
ষ্টাৰ্টআপেডিয়া’২৬ৰ লক্ষ্য হৈছে নতুন ব্যৱসায়িক ধাৰণাক প্ৰচাৰ কৰা, অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক নতুন পথ অন্বেষণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা, নেতৃত্বৰ দক্ষতা প্ৰদান কৰা আৰু নতুন উদ্যোগীসকলক বিনিয়োগকাৰীৰে সংযোগ কৰা।
Published : February 23, 2026 at 7:00 AM IST
হায়দৰাবাদ : ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে ইনষ্টিটিউট অৱ পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজে শ্বামীৰপেট কেম্পাছত ২৬-২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াৰ দ্বাদশ ষ্টাৰ্টআপ সন্মিলন ষ্টাৰ্টআপেডিয়া’২৬ৰ আয়োজন কৰিছে ।
আই পি ইৰ এজন বিষয়াই কয় যে তেওঁলোকে এই সন্মিলনত বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু উচ্চাকাংক্ষী উদ্যোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছে আৰু ব্যৱসায় আৰু ষ্টাৰ্টআপৰ ধাৰণাসমূহৰ ওপৰত আলোচনা আৰু মেণ্টৰশ্বিপ লাভ কৰাৰ বাবে ইয়াক এক 'নিখুঁত সুযোগ' বুলি অভিহিত কৰিছে ।
তেওঁ কয় যে ষ্টাৰ্টআপেডিয়া’২৬ হৈছে সম্পূৰ্ণ মেণ্টৰ ষ্টাৰ্টআপ ইভেণ্ট, য’ত প্ৰখ্যাত উদ্যোগী আৰু ব্যৱসায়িক বিশেষজ্ঞসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহ ভাগ-বতৰা কৰে আৰু প্ৰশিক্ষণ আৰু পথ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে যদি কাৰোবাৰ ব্যৱসায়িক ধাৰণা আছে বা নতুন ব্যৱসায় বা ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে এনে সকলো সন্দেহ দূৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্টআপেডিয়া’২৬ হৈছে এক সঠিক মঞ্চ ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ষ্টাৰ্টআপ সন্মিলনৰ বাবে আই পি ই হায়দৰাবাদে সকলো প্ৰস্তুতি চলাইছে । এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্বৰ দক্ষতা শিক্ষণ, ধাৰণা ভাগ-বতৰা কৰাৰ আৰু নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে । বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "ষ্টাৰ্টআপেডিয়া’২৬ শিক্ষণ, ৰূপায়ণ আৰু বৃদ্ধিৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব । এই অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য হ'ব নতুন ব্যৱসায়িক ধাৰণাসমূহৰ প্ৰচাৰ আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ সৈতে সংযোগ কৰা ।"
তেওঁ আৰু কয় যে ষ্টাৰ্টআপেডিয়া’২৬ৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে নতুন ব্যৱসায়িক ধাৰণাক প্ৰচাৰ কৰা, যুৱক-যুৱতীসকলক নতুন পথ অন্বেষণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা, নেতৃত্বৰ দক্ষতা প্ৰদান কৰা আৰু নতুন উদ্যোগীসকলক বিনিয়োগকাৰীৰ সৈতে সংযোগ কৰা ।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে এই সন্মিলন ষ্টাৰ্টআপ জগতত প্ৰৱেশ কৰিব বিচৰা ব্যৱসায়িক নেতাসকলৰ বাবে ।
এই দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ উদ্যোগীকৰণ উৎসৱত চিন্তা নেতৃত্বৰ দক্ষতা, ধাৰণা বৈধকৰণ আৰু মেণ্টৰিং, ব্যৱসায়িক পিচ ডেক, নেটৱৰ্কিং সুযোগ, বক্তা শৃংখলা, পেনেল আলোচনা আৰু মেণ্টৰশ্বিপ কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত শক্তিশালী ছেছন অনুষ্ঠিত হ’ব ।
এই সন্মিলনৰ আঁৰৰ ধাৰণাটো হৈছে শ্ৰেষ্ঠ ব্যৱসায়িক ধাৰণা, ব্যৱসায়িক মডেল আৰু বিনিয়োগকাৰীক একেটা মঞ্চত একত্ৰিত কৰা । বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এই সন্মিলনৰ লক্ষ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিজৰ মাজতে ব্যৱসায়িক ধাৰণা গঢ়ি তোলাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা ।
কেনেকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব?
ষ্টাৰ্টআপেডিয়া’২৬ ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰহীসকলে তলৰ তথ্য প্ৰচাৰ পত্ৰিকাত দিয়া QR ক'ড স্কেন কৰি ১-৫ জনীয়া এটা দল হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব :
অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ধাৰণা/ধাৰণাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াব লাগিব ।
পঞ্জীয়নৰ পিছত তেওঁলোকে পৰামৰ্শসহ ইমেইল লাভ কৰিব । যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলক চৰ্টলিষ্ট কৰি অৱগত কৰা হ’ব ।
ইয়াৰ পিছত নিৰ্বাচিত দলসমূহে ধন পৰিশোধ কৰিব লাগে আৰু নিশ্চিত কৰিব লাগে ।
শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সূচী
- স্থান : ইনষ্টিটিউট অৱ পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ (আই পি ই) শ্বামীৰপেট, হায়দৰাবাদ
- ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা ৯ বজাৰ পৰা পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হ’ব, কাৰ্যসূচী পুৱা ১০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব
- পুৱা ১১:৩০ বজাৰ পৰা ১২:৩০ বজালৈ : জলবায়ু প্ৰযুক্তি আৰু সেউজ ইউনিকৰ্ণৰ ওপৰত আলোচনা ।
- দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাৰ পৰা ১:৩০ বজালৈ : এআইৰ বাহিৰত উদ্ভাৱন: নেক্সট-জেন প্ৰতিষ্ঠাপকৰ দৃষ্টিভংগী, মূল্যবোধ, আৰু মানসিকতাৰ ওপৰত পেনেল আলোচনা
- দুপৰীয়া ২:৩০ বজাৰ পৰা ৩:৩০ বজালৈ : প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ ষ্টাৰ্টআপৰ বাবে পুঁজিৰ কৌশলৰ ওপৰত পেনেল আলোচনা ।
- বিয়লি ৩:৩০ বজাৰ পৰা ৪:৩০ বজালৈ : সৃষ্টিকৰ্তা অৰ্থনীতি ৩.০ – নিৰ্মাণ, ব্ৰেণ্ড, আৰু মুদ্ৰাকৰণৰ ওপৰত আলোচনা ।
