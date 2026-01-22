Interview | এতিয়া অলপ বিশ্ৰাম ল'ব বিচাৰিছো- অৱসৰৰ পাছত সুনীতা উইলিয়ামছে কি কৰিছে ?

Interview | এতিয়া অলপ বিশ্ৰাম ল'ব বিচাৰিছো- অৱসৰৰ পাছত সুনীতা উইলিয়ামছে কি কৰিছে ?
কেৰালা সাহিত্য মহোৎসৱত সুনীতা উইলিয়ামছে নাছাৰ ২৭ বছৰীয়া কেৰিয়াৰ, অৱসৰ আৰু মহাকাশত কটোৱা ৬০৮ দিনৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰে ।
Published : January 22, 2026 at 9:29 PM IST
কোড়িকোড (কেৰালা) : সুনীতা উইলিয়ামছ, নামেই যাৰ পৰিচয় । এতিয়াৰে পৰা সুনীতা উইলিয়ামছক মহাকাশত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব । কিয়নো আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাৰ সৈতে 27 বছৰীয়া ৰোমাঞ্চকৰ কেৰিয়াৰৰ সামৰণি পেলাইছে মহাকাশচাৰীগৰাকীয়ে । 2025 বৰ্ষৰ 27 ডিচেম্বৰৰ পৰাই তেওঁৰ অৱসৰৰ সময় কাৰ্যকৰী হৈছে । ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বুধবাৰে (21 জানুৱাৰী, 2026) (আমেৰিকাত মঙলবাৰ) নাছাই এই কথা সদৰী কৰে ।
নাছাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছে আজি (22 জানুৱাৰী) অংশগ্ৰহণ কৰে কেৰালা সাহিত্য মহোৎসৱৰ নৱম সংস্কৰণত । ডিচি বুকছৰ উদ্যোগত কেৰালাৰ কোড়িকোডত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহোৎসৱ অহা 25 জানুৱাৰীলৈকে চলিব ।
এই মহোৎসৱত অংশ লৈ নাছাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছে কয়, "এতিয়ালৈকে মই দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । মাত্ৰ মই মাত্ৰ জিৰণি ল'ব বিচাৰো । পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু কুকুৰবোৰৰ সৈতে কিছু সময় কটাব বিচাৰো ।"
কোজিকোডত অনুষ্ঠিত কেৰালা সাহিত্য মহোৎসৱ(KLF), যাক এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ সাহিত্য উৎসৱ বুলি গণ্য কৰা হয় । এই মহোৎসৱত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অগণন লেখক, চিন্তাবিদে গোট খোৱা অনুষ্ঠানত সুনিতা উইলিয়ামছেও অংশ লয় ।
এটা কথাত অলপ আচৰিত যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু সুনীতাই নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে ভাবে যে তেওঁক একেবাৰেই অৱসৰপ্ৰাপ্ত যেন নালাগে । তেওঁ এতিয়াও ভ্ৰমণ কৰি আছে, ভাষণ দিছে, উৎসৱ উদ্বোধন কৰিছে, শিশুৰ সৈতে অধিৱেশন পৰিচালনা কৰিছে । আনকি ২৩ জানুৱাৰীত কেৰালা সাহিত্য মহোৎসৱত তেওঁৰ শিশুসকলৰ সৈতে এক আলোচনাৰ কথাও আছে ।
আমাৰ সকলোৰে জ্ঞাত যে, নাছাত ২৭ বছৰ কটোৱা সুনীতা উইলিয়ামছে তিনিবাৰ মহাকাশলৈ উৰা মাৰিছিল । তেওঁ মহাকাশত ৬০৮ দিন মহাকাশত যাত্ৰা, ৯টা মহাকাশ ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ অধিনায়ক হিচাপে থকা সময় আৰু আজি নাছাৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পৰ ।
- মহাকাশৰ বিষয়ে সুনীতাই আটাইতকৈ বেছি কি মিছ কৰে ?
ইটিভি ভাৰতে সুনীতা উইলিয়ামছৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত প্ৰশ্ন কৰে যে- মহাকাশৰ বিষয়ে কি বেছিকৈ তেওঁ কি মিছ কৰিছে । তেওঁৰ উত্তৰ আছিল অতি সহজ ।
তেওঁ কয়, ''মহাকাশৰ পৰা পৃথিৱীৰ আচৰিত দৃশ্য, সৌৰজগত দেখাৰ অতিবাস্তৱ অনুভৱ আৰু তাৰ ওপৰত ওপঙি থাকোতে গ্ৰহটোক সম্পূৰ্ণৰূপে দেখাৰ সুযোগ ।''
তেওঁ স্বীকাৰ কৰে যে মহাকাশৰ পৰা উভতি অহাটো কিছু হৃদয়বিদাৰক । মহাকাশৰ মানুহবোৰ, অভিযন্তাসকল, পৰীক্ষকসকল তেওঁ মিছ কৰিব বুলিও কয় । ইয়াৰ ভিতৰত অভিযন্তা, পৰীক্ষক আৰু সেইসকল লোক আছে, যাৰ কৌতুহল কেতিয়াও শেষ নহয় আৰু যিয়ে সকলো কথা ভালদৰে কৰিব বিচাৰে ।
তেওঁৰ প্ৰতিটো কথা বহু কথাই কৈ গৈছে । প্ৰতিটো কথাত সোমাই আছে তেওঁৰ মহাকাশৰ কাহিনী । এয়াই তেওঁৰ সমগ্ৰ কেৰিয়াৰৰ সঁচা কাহিনী । তেওঁ বুজাই দিলে যে মহাকাশৰ অৰ্থ অজ্ঞাতক জয় কৰা নহয়, একেলগে কাম কৰা ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ ইয়াৰ এক উদাহৰণ । ISS নিজেই পাঁচটা ডাঙৰ মহাকাশ সংস্থা আৰু অগণন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰিত্বৰ উৎপাদন । উইলিয়ামছে সেই বাস্তৱতাক জীয়াই ৰাখিছে, যাৰ বাবে ভাৰতীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি তেওঁ আশাবাদী ।
সুনীতা উইলিয়ামছে লগতে চেন্সৰ, মহাকাশযান, চন্দ্ৰ অভিযান আৰু নতুন চিন্তাৰ কথাও কয় । সুনীতা উইলিয়ামছৰ মতে প্ৰকৃত সীমা একমাত্ৰ কল্পনা । ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সহযোগিতাক সুনীতা উইলিয়ামছে সপোন হিচাপে নহয়, এটা নিৰ্দিষ্ট ভৱিষ্যত হিচাপেহে ভাবে । মহাকাশে এটা কথা স্পষ্টকৈ শিকাইছে যে এই কামটো অকলে অসম্ভৱ ।
- সুনীতা কেনেকৈ মহাকাশচাৰী হৈ পৰিল ?
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত সুনীতা উইলিয়ামছে কেনেকৈ মহাকাশচাৰী হৈছিল সেই কথা কৈছে । তেওঁ বুজাই দিলে যে যেতিয়া তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল তেতিয়া সুনীতাৰ মনত আনন্দ অনুভৱ হোৱা নাছিল, বৰঞ্চ আচৰিতহে হৈছিল । সুনীতাৰ প্ৰথম চিন্তা আছিল যে হয়তো বাছনি পেনেলে কেৰাণীৰ ভুল এটা কৰিলে আৰু তেওঁক ভুলতে বাছনি কৰিলে । কিন্তু সুনীতাই মহাকাশ পোৱাৰ লগে লগে বুজি পালে যে সেইখন আচনতে তেওঁৰেই ঠাই ।
তাৰ পিছত সুনীতাই সদায় কৰা কাম কৰি গৈ থাকিল । কঠোৰ পৰিশ্ৰম, শিক্ষা আৰু প্ৰতিটো সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে । এই মানসিকতাই সুনীতাক মহাকাশ কেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণ কৰাত সহায় কৰাৰ পৰা ইয়াক পৰিচালনা আৰু নতুন মহাকাশযানৰ ডিজাইন পৰীক্ষা কৰালৈকে কৰি গৈ থাকিল । সুনীতাৰ সপোনটো এৰাতিতে পূৰণ হোৱা নাছিল । লাহে লাহে, সৰু সৰু খোজত, ধাৰাবাহিকভাৱে কৰা কামৰ জৰিয়তে তেওঁৰ সপোন বাস্তবায়িত হৈছিল।
- আটাইতকৈ কঠিন কামবোৰ সদায় যিদৰে দেখা যায়, তেনেকুৱা নহয়
সুনীতাই বুজাই দিলে, "শাৰীৰিকভাৱে মহাকাশ ভ্ৰমণৰ প্ৰশিক্ষণ অবিশ্বাস্যভাৱে কঠিন । পানীৰ তলত সঠিকভাৱে ফিট নোহোৱা গধুৰ চুট পিন্ধি অনুশীলন কৰা, মহাকাশত পাহৰিব পৰা পৃথিৱীত মাধ্যাকৰ্ষণৰ সৈতে যুঁজ দিয়া । ই এক ক্লান্তিকৰ, কাৰিকৰী আৰু দাবীদাৰ প্ৰক্ৰিয়া । শৰীৰক অহৰহ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু প্ৰকৃত প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল মানসিক ।"
মানুহে কেৱল হাইলাইটবোৰহে দেখে - লঞ্চ, স্পেচৱাক, বতাহত উৰি যোৱা চুলি আৰু ভাইৰেল ফটো । তেওঁলোকে যিটো দেখা নাপায় সেয়া হৈছে অপেক্ষাৰ দীঘলীয়া সময়বোৰ, মিছনৰ পিছৰ বছৰবোৰ, পৰৱৰ্তী মহাকাশযানৰ অনিশ্চয়তা, তেওঁলোকে আৰু এটা সুযোগ পাব নে নাই সেই অনিশ্চয়তা আৰু তাৰ পিছত নিজৰ মহাকাশযানখনত উভতি আহিব পাৰিব নে নাই সেয়া নিশ্চিত নাছিল । সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে বাৰে বাৰে আলোচনা কৰা হৈছিল । চফট্ ৱেৰ, হাৰ্ডৱেৰ আৰু বিপদ বিশ্লেষণ সকলো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
প্ৰথম অৱস্থাত মহাকাশত অধিক সময় কটোৱাটো এটা আনন্দৰ কথা আছিল । তেওঁলোকে তাত থাকি ভাল পাইছিল, কিন্তু পৃথিৱীলৈ উভতি আহি পৰিয়ালবোৰে অপেক্ষা কৰি আছিল, পৰিকল্পনাবোৰ ছিন্নভিন্ন হৈ পৰিছিল আৰু ল’ৰা-ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ হৈ আহিছিল । সুনীতাই বুজাই দিলে যে এই আৱেগিক মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে তেওঁৰ আৰু তেওঁৰ সংগী বুচ উইলম’ৰ (Butch Wilmore) দুয়োৰে ওপৰত যথেষ্ট বোজা পাবলৈ ধৰিলে ।
- পৃথিৱীখন ওপৰৰ পৰা বেলেগ দেখা যায়
সুনীতা উইলিয়ামছে ইয়াৰ পূৰ্বেও “অভাৰভিউ ইফেক্ট”ৰ বিষয়ে কয় । মহাকাশৰ পৰা পৃথিৱীখন চোৱাটোৱে মানুহৰ চিন্তাধাৰাক ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে, কিন্তু কেৰালাৰ পৰা সেই কথা অনুভৱ কৰাটো কিছু পৃথক ।
ওপৰৰ পৰা তললৈ চাই কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে মানুহৰ ইমান খৰখেদা কিয় । ইমান যুদ্ধ কিয়, ইমানবোৰ সীমা কিয় ? ওপৰৰ পৰা পৃথিৱীখন ইমান ভংগুৰ যেন লাগে । এইটো কেৱল দৰ্শন নহয়; ই এটা সূক্ষ্ম সতৰ্কবাণীও কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে ।
- মহাকাশত মাৰাথন
২০০৭ চনৰ এপ্ৰিল মাহত সুনীতা উইলিয়ামছে মহাকাশত মাৰাথন দৌৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয় । সহজ নাছিল যদিও তেওঁ হাৰ নামানিলে ।
মহাকাশচাৰীসকলে দৈনিক ব্যায়াম কৰে, ধেমালিৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ জীয়াই থাকিবলৈ আৰু হাড় আৰু পেশী সংৰক্ষণৰ বাবে । তেওঁক ইয়াক এথলেটিক কৃতিত্ব বুলি নাভাবিলে । সুনীতাৰ বাবে ই আছিল মহাকাশতো যে শাৰীৰিক যত্ন অতি প্ৰয়োজনয সেই কথা দেখুৱাৰ এক উপায় । অনুশাসন অতি প্ৰয়োজনীয় ।
- কুকুৰ, প্ৰেম, আৰু ভাসমান 3D স্মৃতি
সুনীতাই নিজৰ কুকুৰ গুণাৰ আৰু গৰ্বিৰ কথা যিকোনো কুকুৰ প্ৰেমীৰ দৰেই মৰমেৰে কয় । সুনীতাৰ বাবে সিহঁত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্য । মহাকাশলৈ যোৱাৰ সময়ত সুনীতাই স্বামীক কৈছিল যে ১০ দিনৰ পিছত ঘূৰি আহি কুকুৰকেইটাক খোজ কাঢ়াব, কিন্তু সেয়া নহ’ল ।
মহাকাশত থকাৰ সময়ত তেওঁ দুটা বিশেষ টোপোলা লাভ কৰিছিল । এটাত ভাৰতীয় খাদ্য আছিল যিয়ে তেওঁক ঘৰৰ কথা মনত পেলাই দিছিল। আনটোত তেওঁৰ কুকুৰবোৰৰ থ্ৰীডি প্ৰিণ্টেড মডেল আছিল, ৰঙীন আৰু মাইক্ৰ’গ্ৰেভিটিত ভাঁহি থকা । এই সৰু কথাটোৱে বহু কথাই কয় । ৪০০ কিলোমিটাৰ ওপৰতো মানুহক একেলগে ধৰি ৰখা বস্তুটোৱেই হৈছে প্ৰেম ।
- কিতাপ, শিশু আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম
কিতাপৰ কথা আহিলে সুনীতা কোনো কল্পবিজ্ঞান অনুৰাগী নহয় । সৰুতে তাই জীৱ-জন্তু আৰু ৰহস্যক বেছি পছন্দ কৰিছিল। আজি তাই ইতিহাস আৰু ঐতিহাসিক কল্পকাহিনী উপভোগ কৰে। বৰ্তমান তাই স্লোভেনিয়াৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত এখন উপন্যাস পঢ়ি আছে, যিখন উপন্যাস তাই শেহতীয়াকৈ ভ্ৰমণত তুলি লৈছিল।
সাহিত্য মহোৎসৱত কিতাপৰ বিষয়ে সোধাটো যুক্তিসংগত । সুনীতা উইলিয়ামছ কোনো কল্পবিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নহয় । সৰুতে সুনীতাই জীৱ-জন্তু আৰু ৰহস্য ভাল পাইছিল । এতিয়া সুনীতাই ইতিহাস আৰু ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে: কেৱল পৰিঘটনা নহয়, মানুহক বুজাই দিয়া কাহিনী ।
বৰ্তমান সুনীতাই স্লোভেনিয়ান সংস্কৃতিক নেভিগেট কৰাৰ বিষয়ে এখন উপন্যাস পঢ়ি আছে । সুনীতাৰ আগ্ৰহ কিহৰ বাবে মানুহক তেওঁলোক যি হয়, যিয়ে আমাক ল’ৰা-ছোৱালীৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই আনে । কেৰালা সাহিত্য মহোৎসৱত (KLF) তেওঁৰ এটা অধিবেশন সম্পূৰ্ণৰূপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে উৎসৰ্গিত । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰশ্ন, তেওঁলোকৰ কৌতুহল, সুনীতাই কেৱল প্ৰেৰণা হিচাপেই নহয়, দায়িত্ব হিচাপেও লয় ।
তেওঁৰ মতে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম সাজু হৈছে । নেতৃত্ব লৈছে । তেওঁ কয়, “আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশংসা হ’ল যেতিয়া কোনোবাই আপোনাৰ ঠাই লয় আৰু কামটো আপোনাৰ তুলনাত ভালকৈ কৰে । সেইটোৱেই সঁচা লিগেচি ।”
- কল্পনা চাওলাৰ সৈতে বন্ধুত্ব
কল্পনা চাওলাক গভীৰভাৱে পাইছিল সুনীতা উইলিয়ামছে । কল্পনা আছিল সুনীতাৰ বন্ধু আৰু সহযোগী মহাকাশচাৰী । দুয়ো একেলগে হাইকিং আৰু চাইকেল চলাইছিল । কল্পনাই সুনীতাক থমকি ৰ’বলৈ শিকাইছিল, চৰাই, গছ-গছনি আৰু সৰু সৰু বস্তুবোৰ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ শিকাইছিল ।
শেহতীয়াকৈ সুনীতাই দিল্লীত কল্পনা চাওলাৰ মাতৃ আৰু ভগ্নীহঁতক লগ পাইছিল । সুনীতাৰ বিশ্বাস যে কিছুমান সম্পৰ্ক দূৰত্বৰ লগত শেষ নহয়; তেওঁলোকে মাত্ৰ নিজৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰে ।
- পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি যাবলৈ নিজৰ স্থান এৰি দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয়
সুনীতা উইলিয়ামছে কয় যে তেওঁ এতিয়া মিছন, হেডলাইন, খ্যাতি বিচৰা নাই । তেওঁ বিচাৰে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মক লাভৱান হোৱা, পৃথিৱীখন আৱিষ্কাৰ কৰা আৰু সলনি হোৱাটো ।