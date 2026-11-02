দুই ৰাহুললৈ ইণ্টাৰপলৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি, কিন্তু কিয় ?

দুই ৰাহুললৈ ইণ্টাৰপলৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি, কিন্তু কিয় ?
গেংষ্টাৰ ৰাহুল সিং আৰু ৰাহুল ডুবেলৈ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি ইণ্টাৰপলৰ ৷ ধনদাবী, অপহৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে জৰিত থকাৰ অভিযোগ ৷
Published : November 2, 2026 at 8:31 PM IST
ৰাঁচী(ঝাৰখণ্ড) : ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্ব'ন চমুকৈ ইণ্টাৰপলে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ দুই গেংষ্টাৰক ৷ ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ দুই গেংষ্টাৰে বৰ্তমান বিদেশত আত্মগোপন কৰি আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰোৱানা জাৰি কৰা দুই গেংষ্টাৰ হৈছে ৰাহুল সিং আৰু ৰাহুল ডুবে আৰু এই কথা আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক নৰেন্দ্ৰ সিঙে নিশ্চিত কৰিছে ৷
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে, সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে দুই গেংষ্টাৰে ধনদাবী, অপহৰণ আৰু গুলীচালনাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ৷ বিদেশত থাকি দুই ৰাহুলে উদ্যোগপতি বা ব্যৱসায়ী, কয়লা আৱণ্টনকাৰী, ঠিকাদাৰ আৰু নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ মুৰব্বীৰ পৰা ধন দাবী কৰি আহিছে ৷ দাবী কৰা ধন নাপালে দুই গেংষ্টাৰৰ সহযোগীয়ে ব্যৱসায়ীক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ৷
গেংষ্টাৰ ৰাহুল সিং আৰু ৰাহুল ডুবে কোন ?
গেংষ্টাৰ ৰাহুল সিং এসময়ত ঝাৰখণ্ডৰ কুখ্যাত গেংষ্টাৰ অমন চাহুৰ গেঙৰ এজন প্ৰধান সহযোগী আছিল । ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা এক সংঘৰ্ষত অমন চাহুৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰাহুল সিঙে গেঙটো বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে ৷ বৰ্তমান তেওঁৰ নেটৱৰ্ক ৰাঁচী, ৰামগঁড়, পালামু, বোকাৰো, চাত্ৰা, হাজাৰীবাগ আৰু লাতেহাৰকে ধৰি কেইবাখনো জিলালৈ বিস্তৃত হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
একেদৰে ৰাহুল ডুবেৰ নেতৃত্বাধীন গেঙটোৱে ২৯ অক্টোবৰৰ নিশা হাজাৰীবাগৰ মাটৱাৰী অঞ্চলত থকা এ কে ইণ্টাৰনেশ্ব্যনেল হোটেল'লৈ লক্ষ্য কৰি ধাৰাসাৰ গুলীচালনা কৰিছিল । এই ঘটনাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই সামাজিক মাধ্যমত এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল ৰাহুল ডুবেয়ে ৷ য’ত হোটেলখনৰ পৰিচালকজনক ভাবুকি দিয়া হৈছিল।
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৩০ অক্টোবৰত হোৱা এক এনকাউণ্টাৰৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গেঙটোৰ পাঁচজন শ্বুটাৰৰ লগতে তেওঁলোকৰ মূল অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী জিয়াউল হাবিবক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:
জিমৰ বাহিৰত হাৰিয়ানভী ইউটিউবাৰ অংকিত বালিয়ানক গুলীয়াই হত্যা
টাইগাৰক গুলীয়াবলৈ আমেৰিকাৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া কোন এই পানীপটৰ অনিল পণ্ডিত ?