শিশুসকলে ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা পোৱাটো মৌলিক অধিকাৰ : উচ্চতম ন্যায়ালয়

শিশুসকলে ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা পোৱাটো মৌলিক অধিকাৰ : উচ্চতম ন্যায়ালয়
শিশুসকলক ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব, প্ৰাপ্ত বয়স্কৰ লোকৰ দৰে শিশুৰো মৌলিক অধিকাৰ- উচ্চতম ন্যায়ালয় ৷
Published : October 17, 2026 at 8:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰৰ ফলত শিশুসকলৰ উপকাৰ নে অপকাৰ হৈছে ? শিশুসকলক সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া উচিত নে ? সমাজত এনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ মাজতে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শিশুসকলৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে ৷
শনিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে, অনুচ্ছেদ ২১ আৰু ১৯(১)(A)ৰ অধীনত এজন ব্যক্তিয়ে যিদৰে ইণ্টাৰনেট লাভ কৰাটো এটা মৌলিক অধিকাৰ, এইটো শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য । নাবালকসকলক এই স্বাধীনতাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাটো 'অযুক্তিকৰ' ৷ লগতে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰে অনলাইনত সংযোগ স্থাপন কৰা আৰু যোগাযোগ কৰাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে বুলি অভিহিত কৰিছে ন্যায়ালয়ে ।
অৱশ্যে, আদালতে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ছচিয়েল মিডিয়া কোম্পানীসমূহৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আৰু শিশু যৌন নিৰ্যাতন তথা শোষণমূলক কণ্টেইন চিনাক্ত কৰি লগে লগে আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
শনিবাৰে ন্যায়াধীশ জে বি পাৰ্দিৱালা আৰু ন্যায়াধীশ কে বিনোদ চন্দ্ৰনৰ বিচাৰপীঠে ১৫ অক্টোবৰত প্ৰদান কৰা এটা ৰায়দানত কয়, "সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ২১ আৰু ১৯(১)(A)ৰ অধীনত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ আৰু লাভ কৰাটো প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে এক মৌলিক অধিকাৰ । আমাৰ শিশুসকলে, তেওঁলোকৰ বয়স যিয়েই নহওক কিয়, একে অধিকাৰ লাভ কৰা উচিত ।"
আদালতে লগতে কয়, "এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ তলৰ শিশুৰ সুৰক্ষা কৰিবলগীয়া কোনো বিষয় বা প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া কোনো বাক-স্বাধীনতা নাই । আমাৰ শিশুসকলৰ সুৰক্ষা আৰু তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা ইটো সিটোৰ পৰিপন্থী নহয়। আমাৰ শিশুসকল দুয়োটাৰে অধিকাৰী।"
বিচাৰপীঠখনে কয়, "শিশুসকলক সামাজিক মাধ্যমৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলে শোষণৰ ঘটনা কোনো কাৰণতে হ্ৰাস নাপায় । সেয়ে শিশুৰ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা হৈছে এক অপ্ৰমাণিত আৰু অপ্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ । এতিয়ালৈকে কোনো ন্যায়িক ব্যৱস্থাই প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই যে এনে পদক্ষেপৰ বাবে শিশুসকল অধিক সুৰক্ষিত হৈছে ।"
জাষ্ট ৰাইটছ ফৰ চিলড্ৰেন এলায়েন্স’ এনজিঅ’ৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এইচ এছ ফুলকাই দাখিল কৰা এক জনস্বাৰ্থ জড়িত আবেদনৰ ভিত্তিত শীৰ্ষ আদালতে এই ৰায়দান প্ৰদান কৰে । এই আবেদনত ছচিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম আৰু অন্যান্য অনলাইন সেৱাৰ পৰা শিশু শোষণকাৰী পোষ্ট বা ভিডিঅ' চিনাক্ত কৰা আৰু আঁতৰোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ দাবী কৰা হৈছিল ।
শীৰ্ষ আদালতে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, টেলিগ্ৰাম আৰু ইউটিউবৰ দৰে সামাজিক মাধ্যমসমূহৰ সৈতে সমন্বয় ৰাখি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা শিশু নিৰ্যাতন কৰা কণ্টেইন চিনাক্ত কৰি আঁতৰাবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়ে । এনে সামগ্ৰী ধৰা পেলোৱা আৰু আঁতৰোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া শক্তিশালী কৰিবলৈ শীৰ্ষ আদালতে কেন্দ্ৰ আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকললৈ কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ।
আদালতে ৰায়দানত কয়, "আইটি এক্ট আৰু আইটি নিয়মৰ অধীনত কোনো নিয়ম উলংঘা কৰিলে মধ্যস্থতাকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত দৃষ্টান্তমূলক আৰ্থিক জৰিমনা বিহাৰ এক আইনী গাঁথনি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগে ।"
লগতে পঢ়ক : মণিপুৰত NSCN-IMৰ গুলীচালনাত এজন নিহত, পাঁচজন আহত