ETV Bharat / bharat

আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস ২০২৬: যুৱ সমাজ দেশৰ ভৱিষ্যৎ আৰু বৰ্তমানৰ নিৰ্মাতা

আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসৰ দিনটো দেশৰ যুৱ শক্তিক প্ৰশংসা কৰাৰ এক সুন্দৰ সুযোগ ৷ দেশ এখন আগবাঢ়ি যোৱাত এই শক্তিৰেই ভূমিকাক বেছিকৈ আলোচনা কৰা হয় ৷

International Youth Day 2026: Young people are the leaders of change!
আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস ২০২৬ (Photo : Conrad Sangma X Handle)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস প্ৰতি বছৰে ১২ আগষ্টত উদযাপন কৰা হয় । ৰাষ্ট্ৰসংঘই ১৯৯৯ চনত এই বিশেষ দিনটো ঘোষণা কৰিছিল । সমাজৰ উন্নয়নত যুৱ প্ৰজন্মই আগবঢ়োৱা অৱদানক এই দিনটোৰ জৰিয়তে স্বীকৃতি জনোৱা হয় । বিশ্বজুৰি যুৱপ্ৰজন্মই সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান আৰু সমস্যাৰ বিষয়েও সজাগতা বৃদ্ধি কৰা হয় লগতে বহনক্ষম উন্নয়নৰ কাম-কাজত যুৱ সমাজৰ অংশগ্ৰহণ আৰু সক্ৰিয় ভূমিকাক উৎসাহিত কৰা হয় ।

২০২৬ চনৰ আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে "ভিন্ন প্ৰেক্ষাপট, একেই আশা আৰু আকাংক্ষা" ৷ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ স্থানীয় আৰু আঞ্চলিক পৰিস্থিতি বেলেগ বেলেগ হ'লেও, মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন, শিক্ষা আৰু উপযুক্ত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে তেওঁলোকৰ মৌলিক আশা সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে একেই । এই বছৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা আটাইতকৈ কম উন্নত দেশ আৰু ক্ষুদ্ৰ দ্বীপপুঞ্জৰ উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোকপাত কৰা হৈছে ।

এই বৰ্ষৰ আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে গোলকীয় সংহতি ৷ যুৱ প্ৰজন্মক সহায় কৰিবলৈ আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ভৱিষ্যতৰ উপযোগী ডিজিটেল, এআই আৰু মানৱ-কেন্দ্ৰিক দক্ষতা লাভৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ শক্তিক উৎসাহিত কৰা হৈছে । শান্তি স্থাপন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতৃত্বক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ।

আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস উপলক্ষে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা বাৰ্তাটি, "আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত মই মেঘালয়ৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভা, শক্তি আৰু উচ্চাকাংক্ষাক অভিনন্দন জনাইছোঁ । মেঘালয়ৰ যুৱ সমাজে ইতিমধ্যে উদ্যোগীমনোভাৱ, ক্ৰীড়া, উদ্ভাৱন, সংস্কৃতি আৰু সামাজিক নেতৃত্বৰ জৰিয়তে সমাজলৈ ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই যাতে নতুন কথা শিকিব পাৰে, দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, নতুন উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে আৰু নেতৃত্ব দিব পাৰে—তাৰ বাবে অধিক সুযোগ সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি সদায় সংকল্পবদ্ধ । আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকল কেৱল মেঘালয়ৰ ভৱিষ্যতেই নহয়, তেওঁলোকে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমানটোকো এক সুন্দৰ ৰূপ দিছে ।#InternationalYouthDay"

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বিকাশ মন্ত্ৰণালয়ে এক্সত লিখিছে, "উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বিকাশ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ গতি খৰতকীয়া কৰা যুৱ প্ৰজন্মৰ অদম্য শক্তি, সৃষ্টিশীলতা আৰু দৃঢ় সংকল্পক আমি উদযাপন কৰিছোঁ । এই আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসত, আমি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল তথা সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলা সেইসকল যুৱ পৰিৱৰ্তনৰ কাণ্ডাৰীক অভিবাদন জনাইছোঁ । যুৱ সমাজৰ সৱলীকৰণেৰে উত্তৰ-পূব ভাৰতক প্ৰগতিৰ এক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যোৱা ।#MDoNERIndia #InternationalYouthDay #YouthDay2026 #NortheastIndia #YoungChangemakers #YouthEmpowerment #RisingNortheast"

আইন পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বাৰ্তাটো এনেধৰণৰ, "আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস উপলক্ষে, আইন পৰিক্ৰমা বিভাগে যুৱ প্ৰজন্মৰ আশা-আকাংক্ষা, সম্ভাৱনীয়তা আৰু প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগবাঢ়ি যোৱা মনোবলক বিশেষভাৱে স্বীকৃতি জনাইছে । সামগ্ৰিক বিকাশ, নতুন উদ্ভাৱন আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ সমাজেই হৈছে মূল চালিকাশক্তি । যুৱ প্ৰজন্মৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰেহে দেশৰ আইনী আৰু সামাজিক ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী হ’ব ।#InternationalYouthDay"

আজি সামাজিক মাধ্যম যুৱ দিৱসৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰে উপচি পৰিছে ৷ এটা বাৰ্তাত লিখা আছিল, "ভৱিষ্যত কেৱল সেইসকল যুৱ প্ৰজন্মৰ, যিয়ে সমাজৰ বাবে চিন্তা কৰে, প্ৰতিবাদ কৰে আৰু সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । এই #InternationalYouthDay উপলক্ষে, আহক আমি যুৱ সমাজৰ শক্তিক ব্যৱহাৰ কৰি সমাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰোঁ ।"

লগতে পঢ়ক : হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক ভাঙুৰা থান

TAGGED:

আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস ২০২৬
উত্তৰ পূবৰ যুৱ প্ৰজন্ম
যুৱ সৱলীকৰণ
যুৱ সমাজৰ ভূমিকা
INTERNATIONAL YOUTH DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.