আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস ২০২৬: যুৱ সমাজ দেশৰ ভৱিষ্যৎ আৰু বৰ্তমানৰ নিৰ্মাতা
আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসৰ দিনটো দেশৰ যুৱ শক্তিক প্ৰশংসা কৰাৰ এক সুন্দৰ সুযোগ ৷ দেশ এখন আগবাঢ়ি যোৱাত এই শক্তিৰেই ভূমিকাক বেছিকৈ আলোচনা কৰা হয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 4:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস প্ৰতি বছৰে ১২ আগষ্টত উদযাপন কৰা হয় । ৰাষ্ট্ৰসংঘই ১৯৯৯ চনত এই বিশেষ দিনটো ঘোষণা কৰিছিল । সমাজৰ উন্নয়নত যুৱ প্ৰজন্মই আগবঢ়োৱা অৱদানক এই দিনটোৰ জৰিয়তে স্বীকৃতি জনোৱা হয় । বিশ্বজুৰি যুৱপ্ৰজন্মই সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান আৰু সমস্যাৰ বিষয়েও সজাগতা বৃদ্ধি কৰা হয় লগতে বহনক্ষম উন্নয়নৰ কাম-কাজত যুৱ সমাজৰ অংশগ্ৰহণ আৰু সক্ৰিয় ভূমিকাক উৎসাহিত কৰা হয় ।
২০২৬ চনৰ আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে "ভিন্ন প্ৰেক্ষাপট, একেই আশা আৰু আকাংক্ষা" ৷ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ স্থানীয় আৰু আঞ্চলিক পৰিস্থিতি বেলেগ বেলেগ হ'লেও, মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন, শিক্ষা আৰু উপযুক্ত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে তেওঁলোকৰ মৌলিক আশা সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে একেই । এই বছৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা আটাইতকৈ কম উন্নত দেশ আৰু ক্ষুদ্ৰ দ্বীপপুঞ্জৰ উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোকপাত কৰা হৈছে ।
এই বৰ্ষৰ আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে গোলকীয় সংহতি ৷ যুৱ প্ৰজন্মক সহায় কৰিবলৈ আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ভৱিষ্যতৰ উপযোগী ডিজিটেল, এআই আৰু মানৱ-কেন্দ্ৰিক দক্ষতা লাভৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ শক্তিক উৎসাহিত কৰা হৈছে । শান্তি স্থাপন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতৃত্বক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ।
On International Youth Day, I celebrate the talent, energy and aspirations of Meghalaya’s youth.— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) August 12, 2026
In Meghalaya, our youth are already driving change through entrepreneurship, sports, innovation, culture and community leadership.
We remain committed to creating more opportunities… pic.twitter.com/ovggPhugZf
আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস উপলক্ষে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা বাৰ্তাটি, "আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত মই মেঘালয়ৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভা, শক্তি আৰু উচ্চাকাংক্ষাক অভিনন্দন জনাইছোঁ । মেঘালয়ৰ যুৱ সমাজে ইতিমধ্যে উদ্যোগীমনোভাৱ, ক্ৰীড়া, উদ্ভাৱন, সংস্কৃতি আৰু সামাজিক নেতৃত্বৰ জৰিয়তে সমাজলৈ ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই যাতে নতুন কথা শিকিব পাৰে, দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, নতুন উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে আৰু নেতৃত্ব দিব পাৰে—তাৰ বাবে অধিক সুযোগ সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি সদায় সংকল্পবদ্ধ । আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকল কেৱল মেঘালয়ৰ ভৱিষ্যতেই নহয়, তেওঁলোকে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমানটোকো এক সুন্দৰ ৰূপ দিছে ।#InternationalYouthDay"
Celebrating the energy, creativity, and determination of the youth who are driving the growth and transformation of Northeast India. This International Youth Day, we salute the young changemakers shaping a brighter future for the region and the nation.#MDoNERIndia… pic.twitter.com/MffhJYQkQW— MDoNER India (@MDoNER_India) August 12, 2026
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বিকাশ মন্ত্ৰণালয়ে এক্সত লিখিছে, "উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বিকাশ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ গতি খৰতকীয়া কৰা যুৱ প্ৰজন্মৰ অদম্য শক্তি, সৃষ্টিশীলতা আৰু দৃঢ় সংকল্পক আমি উদযাপন কৰিছোঁ । এই আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱসত, আমি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল তথা সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলা সেইসকল যুৱ পৰিৱৰ্তনৰ কাণ্ডাৰীক অভিবাদন জনাইছোঁ । যুৱ সমাজৰ সৱলীকৰণেৰে উত্তৰ-পূব ভাৰতক প্ৰগতিৰ এক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যোৱা ।#MDoNERIndia #InternationalYouthDay #YouthDay2026 #NortheastIndia #YoungChangemakers #YouthEmpowerment #RisingNortheast"
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, विधि कार्य विभाग युवाओं की आकांक्षाओं, क्षमता और दृढ़ संकल्प को समावेशी विकास, नवाचार और सतत भविष्य के प्रमुख प्रेरक के रूप में रेखांकित करता है।#InternationalYouthDay— Ministry of Law and Justice (@MLJ_GoI) August 11, 2026
(1/3) pic.twitter.com/Cz0InGU5Hd
আইন পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বাৰ্তাটো এনেধৰণৰ, "আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস উপলক্ষে, আইন পৰিক্ৰমা বিভাগে যুৱ প্ৰজন্মৰ আশা-আকাংক্ষা, সম্ভাৱনীয়তা আৰু প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগবাঢ়ি যোৱা মনোবলক বিশেষভাৱে স্বীকৃতি জনাইছে । সামগ্ৰিক বিকাশ, নতুন উদ্ভাৱন আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ সমাজেই হৈছে মূল চালিকাশক্তি । যুৱ প্ৰজন্মৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰেহে দেশৰ আইনী আৰু সামাজিক ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী হ’ব ।#InternationalYouthDay"
The future belongs to young minds that care, speak up and take action. *This #InternationalYouthDay, let's use that power to spread awareness, end stigma and move one step closer to a #TBMuktBharat*. Happy International Youth Day#TBMuktBharat#HealthForAll@MYBharatHQ pic.twitter.com/WnfxMRVfy0— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) August 12, 2026
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐃𝐚𝐲— All India Radio News (@airnewsalerts) August 12, 2026
🔸International Youth Day is commemorated every year on 12 August, bringing youth issues to the attention of the international community and celebrating youth's potential as partners in today’s global society.
🔸 The theme for this… pic.twitter.com/bzFYfjQgWy
আজি সামাজিক মাধ্যম যুৱ দিৱসৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰে উপচি পৰিছে ৷ এটা বাৰ্তাত লিখা আছিল, "ভৱিষ্যত কেৱল সেইসকল যুৱ প্ৰজন্মৰ, যিয়ে সমাজৰ বাবে চিন্তা কৰে, প্ৰতিবাদ কৰে আৰু সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । এই #InternationalYouthDay উপলক্ষে, আহক আমি যুৱ সমাজৰ শক্তিক ব্যৱহাৰ কৰি সমাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰোঁ ।"
লগতে পঢ়ক : হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক ভাঙুৰা থান