অসমসহ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৪৩টা ভাষা বিলুপ্তিৰ পথত; আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱসত উদ্বেগজনক তথ্য

অসমসহ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৪৩টা ভাষা বিলুপ্তিৰ পথত; আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱসত উদ্বেগজনক তথ্য
প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখন ৰাজ্যৰ এমোল, টাংগম, শেৰডুকপেন, চিংফৌ, তাৰাঅ'কে ধৰি প্ৰায় ৪৩ ভাষাৰ ওপৰত সংকটৰ ক'লীয়া ডাৱৰ ।
Published : February 21, 2026 at 4:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাষা হৈছে মানুহৰ অন্তৰ্নিহিত ভাব প্ৰকাশৰ অন্যতম মাধ্যম । ভাষাৰ জৰিয়তে মানুহে ইজনে সিজনৰ কাষ চাপে, আত্মিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে । ভাৰতৰ ভাষাৰ ঐতিহ্য আৰু সাম্ৰাজ্য অতীজৰে পৰা সমৃদ্ধিশালী । মাতৃভাষাই ভাৰতীয় সংস্কৃতি সংৰক্ষণতো নিজৰ একক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈকে বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন সাধন হৈছে যদিও ভাষাৰ কিন্তু এই ঐতিহ্য ম্লান পাবলৈ ধৰিছে । দেশ-বিদেশৰ বিভিন্ন ভাষাই এতিয়া নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজিবলগা হৈছে ।
ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰেছ ইনফৰ্মেচন ব্যুৰ'ৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতীয় ভাষাৰ প্ৰথম ভাষা সমীক্ষা ১৮৯৪ চনত জৰ্জ আব্ৰাহাম গ্ৰিয়াৰ্ছনে আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ১৯৬১ চনত লোকপিয়লত এছ পি পি ই এলে (Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages) বিলুপ্তিৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হোৱা ৫০ টাতকৈ অধিক ভাষা চিনাক্ত কৰিছিল । আনহাতে, সেই সময়ত সমগ্ৰ দেশত ১,৬৫২ মাতৃভাষাৰ প্ৰচলন থকা বুলিও তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল । অৱশ্যে বৰ্তমান এই সংখ্যা অতি বেছি ।
শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচলিত ১১৭ টাতকৈও অধিক ভাষা বৰ্তমান অস্তিত্বৰ সংকটত । আন দেশবোৰতো ভাষাৰ অস্তিত্বৰ সংকটে দেখা দিছে । ভাৰতত এনে কিছু ভাষা আছে, যাক কোৱা মানুহ ১০ হাজাৰতকৈয়ো কম । ইয়াৰ বিপৰীতে বিশ্বত এনে কেইটামান ভাষাও আছে, যাক কোৱা মানুহ ১০ জনতকৈও কম । এই পৰিসংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই গৈ আছে । বডোদৰাৰ ভাষা গৱেষণা আৰু প্ৰকাশন কেন্দ্ৰৰ এক সমীক্ষাত জানিব পৰা গৈছে যে বিগত ৫ দশকত ভাৰতে নিজৰ প্ৰায় ২০ শতাংশ ভাষা হেৰুৱাইছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱস
পিপল'ছ লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অব ইণ্ডিয়া (PLSI) নামৰ এক সমীক্ষাত মুখ্য সমন্বয়ক গণেশ দেৱীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে দেশত প্ৰায় ২২০ ভাষা বিলুপ্ত হৈ গৈছে । এই সমীক্ষা ২০১১ চনৰ পৰা দুই বছৰৰ বাবে কৰা হৈছিল । আনহাতে, ভাষাৰ গুৰুত্ব বুজাবলৈ আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰত ইউনেস্কোৱে ২১ ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰে । এই বছৰৰ এই দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে বহুভাষিক শিক্ষাত যুৱ কণ্ঠ (Youth voices on multilingualism) ।
ইটিভি ভাৰতৰ এই Explainerৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক ভাষাৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত এক সম্যক ধাৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । লগতে দেশ-বিদেশত সৰ্বাধিক প্ৰচলিত ভাষা, ভাষা বিলুপ্ত হোৱাৰ আঁৰৰ কাৰণ, ভাৰতৰ প্ৰথম আৰু বিশ্বৰ প্ৰাচীনতম ভাষা কি, কোনবোৰ ভাষা বিলুপ্ত হৈছে, বৰ্তমান কোনকেইটা ভাষা সংকটত আছে আদি বিষয়বোৰৰ ওপৰত জানিব পাৰিব ।
সংকটত ভাৰতীয় ভাষা
চণ্ডীগড়, হাৰিয়ানা, হিমাচল, জম্মু-কাশ্মীৰ, পঞ্জাব, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডত প্ৰায় ২৫ টা ভাষা সংকটত আছে । ইয়াৰে ভিতৰত স্পীতি, জাড়, দৰমিয়া, গৈহৰী, কনাশী ভাষাও আছে । এই ভাষাবোৰত ওপৰত এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটৰ ক'লীয়া ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছে । কিয়নো এই ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ কমি গৈ আছে ।
অসমতো ভাষা সংকট
একেদৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিকিম, ত্ৰিপুৰাৰো ৪৩ টা ভাষা বিলুপ্ত হোৱাৰ পথত । ইয়াৰ ভিতৰত এমোল, টাংগম, শেৰডুকপেন, চিংফৌ, তাৰাঅ' আদি ভাষাৰ ওপৰত সংকটৰ ক'লীয়া ডাৱৰ পৰিছে ।
আনহাতে, গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, দমন আৰু ডিউ, দাদৰ আৰু নগৰ হাভেলী, গোৱাতো ৫ টা ভাষাৰ ওপৰত সংকট সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত নিহালী, বৰাডী, ভৰৱাড়, দিবেহী, ভালা আদি ভাষা আছে । একেদৰে তেলেংগানা, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তামিলনাডু, কেৰালাৰো ২০ টা ভাষা আছে । ছোলিগা, জেনু, কুৰুম্বা, সিদ্ধি, উৰালী, টোড়া ভাষা সংকটত । আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত ছেণ্টিনলীজ, অংগে, ছোম্পেন, লৈমোংছে, লুৰী ভাষা সাংঘাতিকভাৱে সংকটত পৰিছে ।
পাহৰণিৰ গৰ্ভত এইবোৰ ভাষা
বাতৰি প্ৰতিবেদন অনুসৰি, আন্দামানত প্ৰচলিত 'ছাৰে' ভাষা বৰ্তমান পাহৰণিৰ গৰ্ভত । এই ভাষা আন্দামানৰ দক্ষিণী দ্বীপত প্ৰচলিত আছিল । এই ভাষা জনা আৰু ক'ব পৰা কেৱল এগৰাকী মহিলাহে বৰ্তমান বাচি আছে । ২০১০ চনত মহান আন্দামানী ভাষা খোৰা আৰু ৱৌ বিলুপ্ত হৈ গৈছিল । কিয়নো এই ভাষা কোৱা লোক বিশ্বত কোনো নাই । ইউনেস্কোৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, আহোম, আণ্ড্ৰো, ৰাংকাছ,ছেংমৈ আৰু তোলচাৰ দৰে ভাৰতীয় ভাষাও নোহোৱা হৈ গৈছে ।
সংকটত বিশ্বৰ ২৪৬৪ ভাষা
ইউনেস্কোৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা এটলাছ অব ৱৰ্ল্ড লেংগুৱেজ ইন ডেঞ্জাৰ (Atlas of the World’s Languages in Danger) প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ১৯৫০ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে সমগ্ৰ বিশ্বত শতাধিক ভাষা বিলুপ্ত হৈ গৈছে । ২০০১ চনত যেতিয়া ইউনেস্কোৱে প্ৰথমবাৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভাষাৰ ওপৰত বিৰাজ কৰা সংকটৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল, সেই সময়ত ৯০০ এনেকুৱা ভাষা আছিল যিবোৰ বিলুপ্ত হোৱাৰ পথত আছিল । ২০১৭ চনৰ প্ৰতিবেদনত এই পৰিসংখ্যা ২৪৬৪ত উপনীত হৈছে ।
শতিকাৰ শেষলৈ নোহোৱা হৈ যাব বিশ্বৰ আধা ভাষা
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে বিলুপ্ত হ'বলগীয়া ভাষাৰ ভিতৰত ভাৰতীয় ভাষাৰ সংখ্যাই সৰ্বাধিক । তেনে ক্ষেত্ৰত ভাষাৰ বিলুপ্তি হ'বলগা বিশ্বৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত ভাৰত আছে শীৰ্ষত । দ্বিতীয় স্থানত আছে আমেৰিকা । দেশখনত ১৯১ টা ভাষা সংকটত আছে । আনহাতে, ব্ৰাজিলত ১৯০ টা ভাষা সংকটত আছে । বিশ্বৰ ভাষা বিশেষজ্ঞসকলৰ অনুমান যে এই শতিকা শেষ হোৱালৈকে বৰ্তমান কথিত ৭,১৫৯ টা ভাষাৰ ভিতৰত প্ৰায় আধাসংখ্যকে বিলুপ্ত হৈ যাব । এইবোৰ এনেধৰণৰ ভাষা, যাক ব্যৱহাৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ উৎসাহ যোগোৱা নহয় । এই ভাষাবোৰ অস্তিত্বৰ সংকটত আছে ।
ভাৰতৰ কিমান ভাষাই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে
২০২৬ বৰ্ষলৈকে ভাৰতত অষ্টম অনুসূচীত ২২ টা ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । অৱশ্যে আৰম্ভণিতে ইয়াৰ সংখ্যা ১৪ টা আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত সংবিধান সংশোধনীত এই সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি ২২ টা কৰা হয় । এই ভাষাবোৰক সংবিধানৰ ৩৪৪(১) আৰু ৩৫১ অনুচ্ছেদ অনুসৰি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
কিহৰ দ্বাৰা জানিব পাৰি ভাষাৰ সংকটৰ কথা
পি আই বিৰ ২০২৫ বৰ্ষৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০১১ চনৰ লোকপিয়লত অন্তৰ্ভুক্ত কথিত মাতৃভাষাৰ সংখ্যা আছিল ২,৮৪৩ টা । ইয়াৰে ভিতৰত ১৩৬৯ টা মাতৃভাষা আছিল । ১০ হাজাৰতকৈ অধিক লোকে কোৱা সকলো মাতৃভাষাক উপযুক্ত ভাষাৰ তালিকাত ৰখা হৈছিল । আনহাতে, ১০ হাজাৰতকৈ কম লোকে কোৱা ভাষাক বিলুপ্তিৰ একেবাৰে ওতৰত বুলি গণ্য কৰা হৈছিল । এইবোৰ নোহোৱা হৈ যাব বুলি অনুমান কৰা হৈছিল ।
বিশ্বৰ সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত শীৰ্ষ ১০ ভাষা
International Centre For Language Studies, 2025ৰ তথ্য মতে, সৰ্বাধিক 1.52 বিলিয়ন লোকে বিশ্বত ইংৰাজী ভাষা কয় । এইটো হৈছে সাধাৰণ চৰকাৰী ভাষা । এই ভাষা 186 খন দেশত কোৱা হয় । এই পৰিসংখ্যাৰ পৰা বিশ্বত সৰ্বাধিক ব্যৱহৃৎ ভাষা হৈছে ইংৰাজী । দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত ভাষা চীনা (মান্দাৰিন) বিশ্বত 1.14 বিলিয়ন লোকে কয় । এই ভাষা ৮৩ খন দেশত কোৱা হয় ।
ভাৰতত হিন্দী হৈছে সৰ্বাধিক প্ৰচলিত ভাষা । বিশ্বত তৃতীয় সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত ভাষা হৈছে হিন্দী । হিন্দী ভাষা 52.83 শতাংশ ভাৰতীয়ই কয় । ইয়াৰ বিপৰীতে বাংলা আৰু মাৰাঠী হৈছে দেশত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় সৰ্বাধিক প্ৰচলিত ভাষা । বিশ্বজুৰি ৫৬ কোটি লোকে স্পেনিচ ভাষা কয় । আনহাতে, আৰবী ভাষা 42.20 কোটি লোকে কয় ।
একেদৰে ২০২২ চনৰ জুনলৈকে বিশ্বজুৰি ফৰাচী ভাষা কোৱা লোকৰ সংখ্যা ৩২ কোটি ১০ লাখ আছিল । এই ভাষা ৩২ খন দেশৰ চৰকাৰী ভাষা । একেদৰে বাংলা হৈছে বাংলাদেশৰ চৰকাৰী ভাষা । প্ৰায় ২৭ কোটি লোকে বাংলা ভাষা কয় । পৰ্তুগীজ হৈছে বিশ্বৰ অষ্টম সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত ভাষা । আনহাতে, ৰাছিয়ান ভাষা ২৫.৫ কোটি লোকে কয় আৰু ই নৱম সৰ্বাধিক প্ৰচলিত ভাষা । আনহাতে, ২৩ কোটি ২০ লাখ লোকে কোৱা উৰ্দু ভাষা আছে দশম স্থানত । এই ভাষা সৰ্বাধিক পাকিস্তানত প্ৰচলিত ।