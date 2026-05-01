মে' দিৱস: শ্ৰমিকৰ বাবে উছৰ্গিত দিনটোৰ গুৰুত্ব
শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ, সন্মান আৰু সম মৰ্যাদাৰ লক্ষ্যৰে পালন কৰা হয় মে' দিৱস । অসমতো শ্ৰমিক সংগঠনসমূহে পালন কৰিছে এই দিৱস ।
Published : May 1, 2026 at 8:08 AM IST
নিউজ ডেস্ক: বিশ্বজুৰি ১ মে'ৰ দিনটোক আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । মে' দিৱস হিচাপেও জনাজাত এই দিনটো । শ্ৰমিকসকলৰ অধিকাৰ, সন্মান আৰু সংগ্ৰামৰ বাবে নিবেদিত এই বিশেষ দিনটো । এই দিৱসত শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰাৰ লগতে কঠোৰ আৰু অসুৰক্ষিত পৰিৱেশত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি হোৱা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ পালন কৰা হয় । অসমৰো প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এই দিৱস অতি মৰ্যাদাৰে পালন কৰা হয় । বিভিন্ন কাৰ্যালয়, শ্ৰমিক সংগঠনকে ধৰি সাধাৰণ ৰাইজো এই দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
শ্ৰমিক বা মে' দিৱসৰ ইতিহাস :
মে' দিৱস কেনেদৰে আৰম্ভ হ'ল বা ইয়াৰ আঁৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী আছে । বিভিন্ন দেশত এই কাহিনীবোৰ পৃথক হোৱা দেখা যায় । অৱশ্যে ই শ্ৰমিক আন্দোলনৰ সফলতাৰ স্মৰণীয় অনুষ্ঠান হিচাপে সচৰাচৰ জনা যায় । এই দিৱসত ৮০ খনতকৈও অধিক দেশত ৰাজহুৱা বন্ধ ঘোষণা কৰা হয় ।
১৮৮৬ চনত আমেৰিকাৰ চিকাগো চহৰত হোৱা বৃহৎ শ্ৰমিক আন্দোলনৰ ফলতে মে' দিৱসৰ আৰম্ভ হৈছিল । সেই সময়ত অত্যধিক কামৰ বোজাক লৈ উদ্বিগ্ন আছিল শ্ৰমিকসকল । দিনে ১৫ ঘণ্টা ধৰি কাম কৰা, কৰ্মস্থানৰ দুৰ্বল পৰিস্থিতিত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, মজুৰি আদি বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন কৰি শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । কৰ্মৰ সময় দিনে ৮ ঘণ্টা কৰাৰ বাবে ব্যাপক আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল । ১ মে' তাৰিখে আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলনে পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছিল । য'ত বহু লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল । সেই ত্যাগ আৰু সংগ্ৰামৰ স্মৃতিতেই ১ মে' তাৰিখক আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস হিচাপে পৰৱৰ্তী সময়ত স্বীকৃতি দিয়া হয় ।
শ্ৰমিক দিৱসৰ তাৎপৰ্য
এই দিৱসে শ্ৰমিকসকলক একত্ৰিত কৰে । একতাৰে কাম কৰাৰ শক্তিও উপলব্ধি কৰে । এই দিনটোত শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় । শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । শ্ৰমিক দিৱসত শ্ৰমিক আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অধিকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় । বিশেষকৈ এই দিনটোত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰা হয় । যাৰ ফলত শ্ৰমিকসকলে কামৰ পৰা কিছু বিশ্ৰাম লোৱাৰ লগতে প্ৰিয়জনৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ সুযোগ পায় । একেদৰে শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ, সুৰক্ষা আৰু সম মৰ্যাদাৰ দাবীৰে এই দিনটোত ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদ হোৱাও দেখা যায় ।
অসমত চাহ বাগিচা, তেল আৰু গেছ উদ্যোগ, নিৰ্মাণ খণ্ড আৰু বিভিন্ন অসংগঠিত খণ্ডত লাখ লাখ শ্ৰমিক জড়িত হৈ আছে । মে' দিৱস এই শ্ৰমিকসকলৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন । এই দিনটোত অসমৰ বিভিন্ন শ্ৰমিক সংগঠনসমূহে ন্যায্য মজুৰি, সুৰক্ষা, কৰ্ম পৰিৱেশ, স্বাস্থ্য আৰু সামাজিক সুৰক্ষা, পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা আদি বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰে ।
নতুন শ্ৰমিক সংহিতা
এই বিশেষ দিনটোত চৌদিশে নতুন শ্ৰমিক সংহিতাক লৈ চৰ্চা চলিছে । কিয়নো ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত এই নতুন শ্ৰমিক সংহিতা কাৰ্যকৰী হৈছে । শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ বাবে চলি থকা নিৰন্তৰ স্মাৰক হিচাপে ইয়াক দেখা গৈছে । বহুতে এই শ্ৰমিক আইনক আদৰি লৈছে । বহুতে আকৌ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে । দেশৰ ২৯ খন শ্ৰম আইন সলনি কৰাৰ লক্ষ্যৰে অনা হৈছিল ভাৰতৰ এই নতুন শ্ৰম সংহিতা । এই নতুন শ্ৰম সংহিতাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে গিগ (স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰা শ্ৰমিক) আৰু প্লেটফৰ্ম (অনলাইন) শ্ৰমিকসকলক আনুষ্ঠানিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
- মজুৰি সংহিতা, ২০১৯ : এই সংহিতাই সকলো শ্ৰমিকৰ বাবে ন্যূনতম মজুৰি নিশ্চিত কৰিছে আৰু মজুৰি প্ৰদানৰ নিয়মসমূহো একত্ৰিত কৰিছে ।
- ঔদ্যোগিক সম্পৰ্ক সংহিতা, ২০২০ : এই সংহিতাই নিয়োগকৰ্তা আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বিভিন্ন বিবাদ নিষ্পত্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সুচল কৰিছে ।
- সামাজিক সুৰক্ষা সংহিতা, ২০২০ : ই শ্ৰমিকসকলৰ পেঞ্চন, বীমা আৰু অন্যান্য কল্যাণমূলক সুবিধাসমূহ অধিক বিস্তৃতৰূপত উপস্থাপন কৰিছে, বিশেষকৈ অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰত ।
- পেছাগত সুৰক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু কৰ্ম পৰিস্থিতি সংহিতা, ২০২০ : এই সংহিতাই কৰ্মস্থলীত সুৰক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ মান উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভিন্ন নেতাই এই শ্ৰম সংহিতাৰ প্ৰশংসা কৰিছে যদিও একাংশ শ্ৰমিক সংগঠনে কিন্তু ইয়াৰ কিছু কিছু বিষয়ক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।
শেষত মে' দিৱস কেৱল এটা উদযাপনৰ দিন নহয় । ই শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এক সজাগতাৰ দিন । নতুন শ্ৰমিক সংহিতাই শ্ৰমিকৰ উন্নয়ন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও ইয়াৰ সঠিক ৰূপায়ণ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো এই দিৱস শ্ৰমিকৰ সংহতি আৰু অধিকাৰৰ বাবে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখাৰ এক প্ৰেৰণা হৈ থাকিব ।
