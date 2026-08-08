বিশ্বৰ মেকুৰীপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা বিশেষ দিন
২০০২ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পশু কল্যাণ পুঁজিয়ে মেকুৰীৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য়ে এই দিৱসৰ আৰম্ভণি কৰিছিল ।
Published : August 8, 2026 at 6:18 PM IST
আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেকুৰী দিৱস । প্ৰতি বছৰে ৮ আগষ্টত এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে । বিশ্বৰ মেকুৰীপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এক বিশেষ দিন বুলি কোৱা হয় । ২০০২ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পশু কল্যাণ পুঁজিয়ে মেকুৰীৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰসাৰৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ।
মেকুৰীপ্ৰেমীৰ বাবে প্ৰতিটো দিনেই মেকুৰী দিৱস । যদি আপুনি এই দিনটো কেনেকৈ উদযাপন কৰিব লাগে বুলি ভাবিছে, তেন্তে আপোনাৰ মেকুৰীটোৰ বাবে কেইবাটাও পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
আপোনাৰ মেকুৰীয়ে কি বিচাৰে ?
আপোনাৰ মেকুৰীয়ে কি বিচাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে নিশ্চয় খাদ্য বুলিয়েই উত্তৰ দিব । আপুনি ইয়াতেই ৰৈ নাথাকিব । মেকুৰী নিয়মমাফিক চলা জীৱ আৰু খুব আনন্দ উপভোগ কৰে ।
মেকুৰীৰ সৈতে খেলি নিৰৱচ্ছিন্ন সময় কটাওক :
মেকুৰীটোৱে যাতে খেদি খেদি ধৰা আৰু খেদি ফুৰাক উৎসাহিত কৰিবলৈ খেলনা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । এটা চৰাইৰ পাখিপাত লগোৱা লঠীয়ে প্ৰাপ্তবয়স্ক মেকুৰীকো কেইটামান মিনিটৰ বাবে অলিম্পিকৰ এজন খেলুৱৈৰ দৰে অতি চঞ্চল আৰু কছৰৎকাৰী কৰি তুলিব পাৰে ।
মেকুৰীটোৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাওক :
আপোনাৰ মেকুৰীটোক টিকা প্ৰদানৰ লগতে পৰজীৱী প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাসমূহ কৰাওক। হঠাতে নিজৰ সাধাৰণ অদ্ভুত সৰু আত্মাৰ দৰে আচৰণ বন্ধ কৰা মেকুৰী এটাই হয়তো আপোনাক কিবা ক'ব পাৰে ।
ঘৰটো উন্নীত কৰক :
আপোনাৰ মেকুৰীয়ে হয়তো আপোনাৰ দামী ক্ৰয় কৰা কাৰ্ড বৰ্ডৰ বাকচটো পছন্দ কৰিব পাৰে; কিন্তু আপুনি পৰিৱেশটো মেকুৰীৰ বাবে অধিক অনুকূল কৰি তুলিব পাৰে। মেকুৰীক আৰামদায়ক জিৰণি লোৱা ঠাই, এটা মজবুত স্ক্ৰেচিং পোষ্ট আৰু নিৰাপদ উচ্চ স্থানত প্ৰৱেশৰ সুবিধা দিব লাগে । আৱৰ্জনা ট্ৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক আৰু নিস্তব্ধ ঠাইত ৰাখক । বিশেষকৈ যদি আপুনি এপাৰ্টমেণ্টত থাকে তেন্তে খিৰিকী আৰু বেলকনি সুৰক্ষিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।
ঘৰ নথকা মেকুৰীক উদযাপন কৰক:
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেকুৰী দিৱস কেৱল আপোনাৰ বিচনাত শুই থকা মেকুৰীটোৱেই হ’ব নালাগে । ৰাজপথ আৰু ওচৰে-পাজৰে থকা মেকুৰীৰ বাবেও পালন কৰিব পাৰে । স্থানীয় পশু কল্যাণ সংস্থা এটাক সমৰ্থন কৰা, মেকুৰীক লালন-পালন কৰা, পশু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা কৰিব পাৰে ।
মেকুৰীটোক পাহৰি নাযাব :
বয়সস্থ মেকুৰীবোৰে প্ৰায়ে কম মনোযোগ পায় । কাৰণ মানুহে ধৰি লয় যে লেহেমীয়া কৰাটো কেৱল বয়স বৃদ্ধি; কিন্তু গতিশীলতা, ভোক, গ্ৰুমিং বা আচৰণৰ পৰিৱৰ্তনে কেতিয়াবা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ ইংগিত দিব পাৰে ।
ফটোগ্ৰাফ লওক :
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেকুৰী দিৱসত ফটো এখন তোলক । আপোনাৰ মেকুৰী এটাক লওক যিটো আদৰণীয় দেখা যায় ।
লগতে পঢ়ক:মৌ-মাখিৰে বন্ধুত্ব ! বিশেষভাৱে সক্ষম আব্দুলৰ সফলতাৰ কাহিনী
বানত প্ৰভাৱিত উজনিৰ ৩০ খন চাহ বাগিচা;ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন চৰকাৰৰ