পশ্চিম এছিয়াৰ সংক্ষিপ্ত তথ্য : 15,000 তকৈও অধিক চিলিণ্ডাৰ জব্দ
প্ৰতিটো শোধনাগাৰে সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাৰে কাম কৰি আছে আৰু পৰ্যাপ্ত খাৰুৱা তেল মজুত ৰখা হৈছে । এই আশ্বাস পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ৰ ৷
Published : March 18, 2026 at 1:05 AM IST
নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত বিশেষকৈ হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ হৈ পৰাত উদ্ভৱ হোৱা ৰন্ধন গেছৰ সংকটৰ মাজতে ভাৰতে মঙলবাৰে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ জমা আৰু ক’লা ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিযান চলিছে ৷
ইয়াৰ জৰিয়তে ১২ হাজাৰৰো অধিক অভিযান চলাই ১৫ হাজাৰৰো অধিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰ জব্দ কৰা হয় ৷ দিল্লী, গোৱা, উত্তৰ প্ৰদেশ, জম্মু-কাশ্মীৰ, কেৰালা আৰু মধ্যপ্ৰদেশত এই বৃহৎ অভিযান চলোৱা হৈছে বুলি পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতিৰ উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত আন্তঃমন্ত্ৰালয়ে সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰে ৷
মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত এই সংবাদমেলত পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ, বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ইন্ধন যোগান, সামুদ্ৰিক পৰিচালনা, অঞ্চলটোত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ অৱস্থা আৰু জনসংযোগৰ প্ৰচেষ্টাৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য প্ৰকাশ কৰে ।
পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰালয়ে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে এল পি জিৰ জমা আৰু ক’লা বিপণন ৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে । পি এছ ইউ তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে খুচুৰা বিপণি আৰু এল পি জি বিতৰকত ২৫০০ ৰো অধিক অভিযান চলাইছে, যাতে মসৃণ যোগান নিশ্চিত হয় আৰু চলি থকা অনিয়ম ৰোধ কৰিব পৰা যায় ।
শক্তি যোগান আৰু ইন্ধনৰ উপলব্ধতা
মন্ত্ৰালয়ে কয়, ‘‘সকলো শোধনাগাৰে সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাৰে কাম কৰি আছে আৰু খাৰুৱা তেলৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তথ্য মজুত ৰাখিছে । পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল উৎপাদনত ভাৰত স্বাৱলম্বী হৈ আছে আৰু ঘৰুৱা চাহিদা পূৰণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আমদানিৰ প্ৰয়োজন নাই ।’’
মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয় যে তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে খুচুৰা বিপণিসমূহত ইন্ধন শেষ হোৱাৰ কোনো অভিযোগ পোৱা নাই ৷ তদুপৰি পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ যোগান নিয়মীয়াকৈ অব্যাহত আছে । পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ইন্ধন মজুত ৰখাৰ বাবে নাগৰিকক আতংকিত নহ’বলৈ মন্ত্ৰালয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে ।
প্ৰচলিত ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এল পি জি যোগানৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ অব্যাহত আছে বুলি মন্ত্ৰালয়ে জনায় । মন্ত্ৰালয়ে দাবী কৰে যে এল পি জি বিতৰকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইন্ধনৰ নাটনিৰ খবৰ পোৱা নাই আৰু শোধনাগাৰৰ পৰা ঘৰুৱা এল পি জি উৎপাদন প্ৰায় ৩৮% বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰালয়ে কয়, ‘‘অনলাইন এল পি জি বুকিং প্ৰায় ৯৪% লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ আনহাতে চিলিণ্ডাৰৰ ডেলিভাৰী ৫৩% ৰ পৰা প্ৰায় ৭৬% লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, যাতে সংকট দূৰ কৰিব পৰা যায় । ঘৰুৱা এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ ডেলিভাৰী স্বাভাৱিকভাৱে অব্যাহত আছে ।’’
প্ৰাকৃতিক গেছৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰালয়ে কয় যে অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডসমূহে পিএনজি আৰু চিএনজিক ১০০ শতাংশ যোগানকে ধৰি সুৰক্ষিত গেছৰ যোগান লাভ কৰি আছে ৷ আনহাতে, ঔদ্যোগিক আৰু বাণিজ্যিক গ্ৰাহকক যোগান প্ৰায় ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে ।
কোৱা হৈছে যে চহৰ অঞ্চলৰ বাণিজ্যিক এল পি জি গ্ৰাহকসকলক পিএনজিলৈ ৰূপান্তৰ হ’বলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছে ৷ হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, চিকিৎসালয় আৰু হোষ্টেলৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে অনুমোদিত চিটি গেছ বিতৰণ(চিজিডি) ৰ পৰা পিএনজি সংযোগ লাভ কৰিব পাৰে ।
‘‘আই জি এল, এম জি এল, গেইল গেছ আৰু বি পি চি এলকে ধৰি চিজিডি কোম্পানীসমূহে ঘৰুৱা আৰু বাণিজ্যিক পিএনজি সংযোগৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছে ৷ চৰকাৰে চিজিডি নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কাম কৰি আছে ৷ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক চিজিডি পাইপলাইনৰ দ্ৰুত ৰূপায়ণৰ বাবে বাকী থকা আবেদনসমূহ ক্ষিপ্ৰ আৰু স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অনুমোদন, পথ মেৰামতি আৰু অনুমতি মাচুল ৰেহাই, কামৰ চৰ্ত শিথিল কৰা আৰু সুবিধাৰ বাবে ন'ডেল বিষয়া নিযুক্তি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে’’ বুলি মন্ত্ৰালয়ে সদৰী কৰে ।
কেৰাচিন সন্দৰ্ভত কয় যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক ৪৮ হাজাৰ কিলোলিটাৰ কেৰাচিনৰ অতিৰিক্ত আবণ্টন প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক বিতৰণৰ স্থান চিনাক্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।
মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে, এল পি জি যোগানৰ ওপৰত পৰা চাপ হ্ৰাস কৰিবলৈ বিগত ১৪ মাৰ্চত এল পি জি কণ্ট্ৰ’ল অৰ্ডাৰ সংশোধনীৰ অধীনত পি এন জি গ্ৰাহকক এল পি জি সংযোগ বাদ দিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
ন্যায্য বিতৰণ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নগৰ অঞ্চলত ২৫ দিন আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলত ৪৫ দিনলৈ বুকিং ব্যৱধান সংশোধন কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
ইয়াত কোৱা হৈছে, ‘‘এল পি জিৰ চাহিদাৰ ওপৰত পৰা চাপ কমোৱাৰ বাবে কেৰাচিন আৰু কয়লাৰ দৰে বিকল্প ইন্ধন উপলব্ধ কৰা হৈছে । ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তেল কোম্পানীসমূহে অনলাইন বুকিং ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি সাধন কৰি ডিজিটেল বুকিঙৰ প্ৰচাৰ আৰু বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা উত্তেজনা ৰোধ কৰিছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগত কেইবাখনো ৰাজ্যত বাণিজ্যিক এল পি জি যোগান পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে ।’’
ৰাজহুৱা পৰামৰ্শ
- ঘৰ-বাৰী আৰু অত্যাৱশ্যকীয় খণ্ডৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ এল পি জি যোগান নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাগৰিকক আতংকিত নহ’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
- আই ভি আৰ এছ, এছ এম এছ, হোৱাটছ এপ, ম’বাইল এপ্লিকেচন আৰু ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম আদি ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰিব পাৰিব ।
- নাগৰিকসকলক উত্তেজিত নহৈ বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত ডিজিটেল মোড ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু এল পি জি বিতৰকসকলৰ ওচৰলৈ অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে আহ-যাহ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
- গ্ৰাহকসকলক পি এন জি আৰু ইলেক্ট্ৰিক বা ইণ্ডাকচন কুকটপৰ দৰে বিকল্প ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু শক্তি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছে ।
- সঠিক আৰু শুদ্ধ তথ্যৰ বাবে চৰকাৰী উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যাতে উৰাবাতৰিৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে ।
সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা আৰু জাহাজৰ কাৰ্যকলাপ
বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ে পাৰ্চী উপসাগৰত সামুদ্ৰিক কাৰ্যকলাপৰ শেহতীয়া স্থিতি আৰু ভাৰতীয় জাহাজ আৰু ক্ৰুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহ শ্বেয়াৰ কৰে । মন্ত্ৰালয়ে কয় যে -
- অঞ্চলটোত থকা সকলো ভাৰতীয় নাবিক নিৰাপদ আৰু বিগত ২৪ ঘণ্টাত ভাৰতীয় নাবিকৰ সৈতে জড়িত কোনো জাহাজ সম্পৰ্কীয় ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই ।
- বৰ্তমান পশ্চিম পাৰস্য উপসাগৰীয় অঞ্চলত ভাৰতৰ পতাকা থকা ২২ খন জাহাজ আৰু ৬১১ গৰাকী ভাৰতীয় নাবিক আছে । জাহাজ পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে জাহাজৰ গৰাকী, আৰ পি এছ এল সংস্থা আৰু ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সৈতে সমন্বয়ৰে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে ।
- ডিজি শ্বিপিং কণ্ট্ৰল ৰুম সক্ৰিয় হোৱাৰ পিছৰে পৰা যোৱা ২৪ ঘণ্টাত নাবিক, তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আৰু সামুদ্ৰিক অংশীদাৰসকলৰ পৰা ১৫০ টা ফোনকল আৰু ৩৭৮ টা ই-মেইলকে ধৰি মুঠ ৩,১৮০ টা ফোনকল আৰু ৫,৮৭৫ টা ই-মেইল লাভ কৰা হৈছে ৷
- ডি জি শ্বিপিঙে উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ বিমানবন্দৰ আৰু আঞ্চলিক স্থানৰ পৰা ৪৪৭ জনতকৈ অধিক ভাৰতীয় নাবিকক নিৰাপদে ঘূৰাই অনাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ৷ ইয়াৰে ১৬১ জন নাবিকক বিগত ২৪ ঘণ্টাত নিৰাপদে ঘূৰাই অনা হৈছে ।
- এল পি জি বাহক জাহাজ শিৱালিকে মুন্দ্ৰা বন্দৰত উপস্থিত হৈ আনলোডিং আৰম্ভ কৰিছে ৷ আনহাতে জাহাজ নন্দা দেৱীয়ে মঙলবাৰে পুৱা কণ্ডলাত উপস্থিত হৈ এনোৰ আৰু হালদিয়াকে ধৰি পূব উপকূললৈ পৰিবহণৰ বাবে সামগ্ৰী নমোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।
- অগ্ৰাধিকাৰ অনুযায়ী ক্ষিপ্ৰতাৰে সামগ্ৰী আনলোড কৰাৰ কথা নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো নথিপত্ৰৰ আনুষ্ঠানিকতা পৰিকল্পিতভাৱে আগমনৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল ।
- ডাঙৰ ডাঙৰ বন্দৰসমূহে জাহাজৰ গতিবিধি আৰু সামগ্ৰী পৰিচালনাৰ কাৰ্যকলাপ নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু অতিৰিক্ত সংৰক্ষণ স্থানকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াইছে, যেনে - ট্ৰেন্সশ্বিপমেণ্ট কণ্টেইনাৰৰ বাবে ভি অ’ চিদাম্বৰানাৰ বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ(VOCPA) ৷
- জৱাহৰলাল নেহৰু বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বাহিৰত পথত পৰি থকা কণ্টেইনাৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন ভুৱা । বৰ্তমান কণ্টেইনাৰসমূহ কণ্টেইনাৰ মালবাহী ষ্টেচন, গুদাম বা কাৰখানাৰ চৌহদত স্বাভাৱিক লজিষ্টিক কাৰ্যকলাপৰ অংশ হিচাপেহে আছে ৷
- জে এন পি এত ভিৰ কিছু পৰিমাণে লাঘৱ হৈছে ৷ কিয়নো নষ্ট হ’ব পৰা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া কণ্টেইনাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ২০০০ ৰ পৰা প্ৰায় ১০০০ লৈ হ্ৰাস পাইছে ।
- ইতিমধ্যে চালালাহ আৰু খোৰ ফাক্কানৰ দৰে বন্দৰলৈ জাহাজ ৰাওনা হৈছে আৰু মঙলবাৰে প্ৰায় ২০০ কণ্টেইনাৰ কঢ়িয়াই আন এখন জাহাজ যাত্ৰা কৰাৰ কথা । পৰৱৰ্তী ২৪-৪৮ ঘণ্টাত আবদ্ধ হৈ থকা জাহাজৰ সংখ্যা প্ৰায় ৬০০ লৈ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- পশ্চিম এছিয়াৰ বিৱৰ্তনশীল পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ে জাহাজৰ গতিবিধি, বন্দৰৰ কাম-কাজ, ভাৰতীয় নাবিকৰ সুৰক্ষা আৰু সামুদ্ৰিক বাণিজ্যৰ ধাৰাবাহিকতাক তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে ।
অঞ্চলটোত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সুৰক্ষা
এই সংবাদমেলৰ সময়ত বৈদেশিক পৰিক্রমা মন্ত্রালয়ে কয় যে পশ্চিম এছিয়া আৰু উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত সূক্ষ্ম দৃষ্টি অব্যাহত ৰাখিছে ৷ এটা নিৰ্দিষ্ট এম ই এ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ কাৰ্যক্ষম হৈ আছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সৈতে সমন্বয় অব্যাহত আছে বুলি সংবাদমেলত সদৰি কৰা হৈছে ।
ইয়াৰোপৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ শীৰ্ষ প্ৰতিনিধি তথা উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি কাজা কালাছৰ আমন্ত্ৰণমৰ্মে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা পৰিষদত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বেলজিয়াম ভ্ৰমণ কৰে ।
বৈঠকৰ সময়ত আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সম্পৰ্ক আৰু প্ৰয়োজনীয় বিশ্বব্যাপী প্ৰত্যাহ্বানসমূহ, বিশেষকৈ পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি আৰু শক্তি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ।
মন্ত্ৰালয়ে কয় যে পৰিষদীয় কাৰ্যসূচীৰ সময়ত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীয়ে ইউৰোপীয় সংঘৰ শীৰ্ষ প্ৰতিনিধি আৰু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু বেলজিয়াম, চাইপ্ৰাছ, জাৰ্মানী, নেদাৰলেণ্ড আৰু শ্ল’ভাকিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয়, য’ত শেহতীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিঘটনাসমূহৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰা হয় ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে, ‘‘কালি ৫০ জন অতিৰিক্ত লোককে ধৰি ইৰাণৰ পৰা অহা ৭০০ ৰো অধিক ভাৰতীয় নাগৰিকে(প্ৰায় ৬০০) আৰ্মেনিয়া আৰু আজাৰবাইজানত প্ৰৱেশ কৰিছে । আৰ্মেনিয়াত প্ৰৱেশ কৰা ২৮৪ জন ভাৰতীয় লোকৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৩০ জন হজযাত্ৰী মঙলবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’
২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে যৌথভাৱে ইৰাণক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছৰে পৰা এই অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় ২,৪৪,০০০ যাত্ৰী ভাৰতলৈ উভতি আহিছে বুলি মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।
সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীত সীমিত সংখ্যক অনিয়মীয়া বিমান সেৱা অব্যাহত আছে । মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে, বিগত ১৬ মাৰ্চত প্ৰায় ৫৫ খন বিমানে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল যদিও মঙলবাৰে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীৰ বিভিন্ন বিমানবন্দৰৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰায় ৭০ খন বিমান উৰা মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । মন্ত্ৰালয়ে ভ্ৰমণকাৰীসকলক বিমান সংস্থাসমূহে প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া তথ্যসমূহত নজৰ ৰখাৰ লগতে ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি প্ৰয়োজনীয় সহায় বিচাৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।
