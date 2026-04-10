পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট : ৰপ্তানিকৰ্তাই সন্মুখীন হোৱা সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব কেন্দ্ৰীয় জাহাজ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ

পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট : ৰপ্তানিকৰ্তাই সন্মুখীন হোৱা সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব কেন্দ্ৰীয় জাহাজ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ
Published : April 10, 2026 at 5:02 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰপ্তানিকৰ্তাসকলে উত্থাপন কৰা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । শুকুৰবাৰে এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয় ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ সকলো বন্দৰ আৰু সংস্থাকে ধৰি সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় । এই বৈঠকত ৰপ্তানিকৰ্তা বা আন কোনোবাই উত্থাপন কৰা সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ বন্দৰ আৰু ডিজি শ্বিপিঙক কোৱা হয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে ৰপ্তানিকৰ্তা সংস্থাসমূহৰ সৈতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ পৰ্যালোচনা কৰা হয় । বৈঠকৰ সময়ত ৰপ্তানিকৰ্তাসকলক বন্দৰৰ নামসমূহৰ লগতে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহো জনাবলৈ কোৱা হয় । অধিক স্বচ্ছতা আৰু দৃশ্যমানতা নিশ্চিত কৰিবলৈ কণ্টেইনাৰসমূহক প্ৰদান ৰেহাই আৰু সুবিধাৰ সবিশেষ ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ বন্দৰসমূহক কোৱা হৈছে ।
পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া পৰিলস্থিতিৰ ওপৰত আন্তঃমন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত ভাষণ দি বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্রণালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব মুকেশ মংগলে কয় যে যেতিয়া ভূ-ৰাজনৈতিক সংকট আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া বন্দৰসমূহত কণ্টেইনাৰৰ ভিৰ বা আবদ্ধ হোৱাৰ সমস্যা দেখা গৈছিল ৷
"সমস্যাটো বন্দৰৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ জাহাজ লাইনে মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ যোৱাটো বন্ধ কৰি দিছিল । বৰ্তমান বন্দৰ পৰিচালনাৰ বাবে কোনো কণ্টেইনাৰৰ কোনো বন্দৰত ভিৰ হোৱা নাই বা আবদ্ধ হৈ থকা নাই । কাণ্ডলাত ১,৫৭৫ খন কণ্টেইনাৰ আছিল । এতিয়া সেয়া ৪৪ খনলৈ নামি আহিছে, যিটো ৯৭ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । আনহাতে, জেএনপিএত কণ্টেইনাৰ আবদ্ধ হোৱাৰ সংখ্যা ৯২ শতাংশ, ৪,৫০০ৰ (৮ মাৰ্চৰ হিচাপত) পৰা ৩৯৪লৈ হ্ৰাস পাইছে ।" তেওঁ কয় ।
মন্ত্ৰণালয়ে জনাইছে যে বৰ্তমানলৈকে ১,৯২৭ গৰাকী ভাৰতীয় নাৱিকক নিৰাপদে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ১২৪ জনক বিগত ২৪ ঘণ্টাত ঘূৰাই অনা হৈছে ।