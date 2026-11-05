গংগোত্ৰী ঘাইপথৰ সমীপত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নৈৰ বুকুত ইন’ভা গাড়ী, ৪ জনৰ মৃত্যু

গংগোত্ৰী ঘাইপথৰ সমীপত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নৈৰ বুকুত ইন’ভা গাড়ী, ৪ জনৰ মৃত্যু
উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ গংগোত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গংগানানীৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত...
Published : November 5, 2026 at 3:46 PM IST
উত্তৰকাশী (উত্তৰাখণ্ড): বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো উত্তৰাখণ্ডবাসীৰ বাবে সুখকৰ নাছিল ৷ এই দিনটোতে ৰাজ্যখনত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
ৰাজ্যখনৰ উত্তৰকাশী জিলাৰ গংগানানী নামৰ এলেকাটোৰ সমীপৰ গংগোত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৃহস্পতিবাৰে এই শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । ধৰাকুণ্ডৰ পৰা প্ৰায় ২০ মিটাৰমান পূবে ডবৰাণীৰ দিশে গৈ থকা এখন ইন’ভা বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰথমে এটা দ গাঁতত পৰে আৰু তাৰপিছতে নদীৰ বুকুত পৰি বিলীন হৈ যায় ৷
এই দুৰ্ঘটনাত ৪ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত এজনক উদ্ধাৰ কৰা হয় । বৰ্তমান আন দুজন ব্যক্তিৰ সন্ধানত উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । এই চাৰিজন লোকৰ মৃতদেহ নদীৰ পাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । এই দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে । বাহনখনত থকা যাত্ৰীসকল গুজৰাটৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
उत्तरकाशी के गंगनानी बाजार के निकट यात्रियों के वाहन के गहरी खाई में गिरने की दुर्घटना अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। दुर्घटनास्थल पर राहत एवं बचाव अभियान जारी है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 5, 2026
বৃহস্পতিবাৰে ‘ডেল্টা’ৰ জৰিয়তে আৰক্ষীয়ে এই তথ্য লাভ কৰে ৷ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী, এছডিআৰএফ আৰু ১০৮ জৰুৰীকালীন এম্বুলেন্স সেৱাৰ দলসমূহ উপস্থিত হয় ৷ তাৰপিছতে দলসমূহে নদীৰ পাৰৰ লগতে আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে । অভিযানৰ সময়ত দলকেইটাই নদীৰ পাৰত চাৰিজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷
ৰাজ্যখনৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়া শ্বাৰ্দুল গুসায়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘গংগনানীৰ সমীপৰ এখন ইন’ভা বাহন নদীত পৰি যোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী, এছডিআৰএফ আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ দলসমূহক ঘটনাস্থলীলৈ পঠিওৱা হয় ৷ বৰ্তমান সেই স্থানত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । এই পৰ্যন্ত নদীৰ পাৰৰ পৰা চাৰিজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । বাহনখনত আন কোনো ব্যক্তি থকাৰ সন্দেহত অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে । উদ্ধাৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ হ’লেহে দুৰ্ঘটনাটোত নিৰুদ্দেশ হোৱা বা মৃত্যু ঘটা লোকৰ সঠিক সংখ্যা স্পষ্ট হ’ব ।’’
এই দুৰ্ঘটনা এনে এক দুৰ্গম স্থানত সংঘটিত হৈছে যে উদ্ধাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত বহু প্ৰত্যাহ্বানে দেখা দিছে ৷ বিশেষকৈ নৈৰ কোঁবাল সোঁত আৰু ওখোৰা-মোখোৰা স্থানে উদ্ধাৰকাৰ্যত বাধা প্ৰদান কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: দিল্লীত নিৰ্মীয়মান তিনি মহলীয়া অট্টালিকা খহি দুজনৰ মৃত্যু, উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত