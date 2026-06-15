আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ ইঞ্জিন হৈ পৰিব : নীতিন গাডকাৰী
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পথ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ বাবে ৪০,০০০ কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা ৷
Published : June 15, 2026 at 11:28 PM IST
শ্বিলং(মেঘালয়): ‘‘অষ্টলক্ষ্মী’’ অৰ্থাৎ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে ছিকিমৰ উন্নয়নত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কেন্দ্ৰত থকা বিজেপি চৰকাৰে ৷ তাৰ বাবে পথ পৰিবহণকে ধৰে কেতবোৰ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে ৷
বিশেষকৈ দুৰ্গম অঞ্চলক পথৰ মাধ্যমৰে সংযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেতবোৰ অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ৷ সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ সংযোগ প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ এই প্ৰকল্পই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ‘বিকাশৰ ইঞ্জিন’ হিচাপে কাম কৰিব বুলি সদৰী কৰে ৷
📍मेघालय में 40,000 करोड़ की लागत वाली नई राष्ट्रीय राजमार्ग 🛣️ परियोजनाओं की घोषणा!#PragatiKaHighway #GatiShakti@SangmaConrad pic.twitter.com/g7eXPCxgxT— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 15, 2026
উল্লেখ্য যে, ১৫-১৬ জুনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্বিলঙৰ লাৰিটি পাৰফৰ্মিং চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰ-পূব ভাৰত আন্তঃগাঁথনি সন্মিলন আৰু প্ৰদৰ্শনী ২০২৬ শীৰ্ষক এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৷ এই অনুষ্ঠানত ভাষণ দি গাডকাৰীয়ে কয় যে এই প্ৰকল্পসমূহ স্বচ্ছ, নিৰ্ধাৰিত সময়ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে ফলাফলমুখী পদ্ধতিৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বিত্তীয় অডিট অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কিন্তু বিত্তীয় অডিটতকৈ পাৰফৰমেন্স অডিট অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । স্বচ্ছতা আৰু কাৰ্যকৰীকৰণত ক্ষীপ্ৰতা থাকিব লাগে ।’’ তেওঁ স্বচ্ছতা, সময়োপযোগীতা, ফলাফলমুখী কাম আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত পৰিৱেশৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ বাবে উপস্থিত সকলোকে আহ্বান জনায় ।
গাডকাৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে উত্তৰ-পূবৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ দায়বদ্ধ । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশ নিশ্চিত কৰিবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, যাতে ই আন ৰাজ্যৰ সমতুল্য হ’ব পাৰে ।’’
উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ’কে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানটোত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে কেইবাটাও পথ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
মন্ত্ৰী গাডকাৰীয়ে কয়, ‘‘মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো । ১৬৫ কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া শিলচৰ-শ্বিলং প্ৰকল্পৰ বাবে ২৩,০০০ কোটি টকা খৰচ হ’ব । তাৰপিছত, ৬৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ শ্বিলং-গুৱাহাটী পথৰ বাবদ ৮,৫০০ কোটি টকা আৰু গুৱাহাটী-শ্বিলং পথৰ বাবে(ব্ৰাউনফিল্ড) ১৮,৫০০ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব । দুয়োটা প্ৰকল্পৰে বিশদ প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন(ডিপিআৰ) প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ মই প্ৰায় ৫০,০০০ কোটি মূল্যৰ প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিছো ৷’’
📍 𝐒𝐡𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐠, 𝐌𝐞𝐠𝐡𝐚𝐥𝐚𝐲𝐚— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 15, 2026
Paving the path for a stronger and more connected Northeast! 🛣️✨
In Meghalaya, laid the foundation stone and dedicated to the nation 6 National Highway projects with a total investment of ₹3,214 crore, alongside Chief Minister Shri… pic.twitter.com/nOiWbbPxhJ
মন্ত্ৰী গাডকাৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে শিলচৰ-শ্বিলং পথ প্ৰকল্পৰ বাবেও অনুমোদন জনাইছে আৰু ভূমি অধিগ্ৰহণৰ কাম চলি আছে । মেঘালয়ৰ বাবেও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰে । মন্ত্ৰী গাডকাৰীয়ে কয় যে মেঘালয়ৰ ভূমিস্খলনৰ প্ৰৱণতা থকা ৭২ টা স্থানক চিনাক্ত কৰি এই স্থানসমূহৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে নিৰাপদ পথ নিৰ্মাণ কৰাটো নিশ্চিত কৰা হ’ব ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছো যে পৰৱৰ্তী ১৫ দিনৰ ভিতৰত মই নাগালেণ্ড ভ্ৰমণ কৰিম ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত এটা পেকেজ ঘোষণা কৰিম আৰু সকলো সমস্যা সমাধান কৰিম ।’’
অনুষ্ঠানটোত দিয়া ভাষণত গাডকাৰীয়ে উত্তৰ-পূব অঞ্চলত নতুন বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ লগতে পথ আৰু ৰে’ল পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ কয় যে বিভিন্ন খণ্ডত বিকশিত হৈ থকা এই আন্তঃগাঁথনিয়ে ভৱিষ্যতে উত্তৰ-পূবৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ইঞ্জিন হিচাপে কাম কৰিব ।
গাডকাৰীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিকিম আৰু ত্ৰিপুৰাকে ধৰি উত্তৰ-পূবৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সৈতে জড়িত তথা তাত চলি থকা আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ বিষয়েও তথ্য প্ৰদান কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয়, ‘‘মই আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছো যে এয়া কেৱল এটা নক্সাহে, উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই । গাডকাৰীৰ মতে, ইয়াৰ ফলত উত্তৰ-পূবত অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন হ’ব আৰু উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যিক খণ্ডত যথেষ্ঠ পৰিমাণৰ উত্থান ঘটিব ৷ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন সা-সামগ্ৰীৰ পৰিবহণ ব্যয় হ্ৰাস পাব ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ আইআইএম বেংগালুৰু, আইআইটি কানপুৰ আৰু আইআইটি মাদ্ৰাজৰ এক অধ্যয়নৰ কথাও ভাষণত উল্লেখ কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ভাৰতত সা-সামগ্ৰীৰ পৰিবহণ ব্যয় ১৬ শতাংশ, চীনত ৮ শতাংশ আৰু ইউৰোপত ১২ শতাংশ । এই প্ৰতিবেদন চাৰি মাহৰ আগতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু তাৰপিছত এই ব্যয় ৬ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । বৰ্তমানলৈকে মুঠ ব্যয় ১০ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে । আজি মই দাবী কৰিব পাৰো যে আমাৰ সা-সামগ্ৰীৰ পৰিবহণ ব্যয় চীনৰ সৈতে তুলনা কৰিব পৰা স্তৰত উপনীত হৈছে ।’’
উত্তৰ-পূবৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ২০১৪ চনত অঞ্চলটোৰ মুঠ পথৰ দৈৰ্ঘ প্ৰায় ১০,০০০ কিলোমিটাৰ আছিল আৰু ২০২৬ চনৰ ভিতৰত ই ১৬,২৯০ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে । সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টত গাডকাৰীয়ে লিখিছে যে শীৰ্ষ সন্মিলনত তেওঁ সংযোগ বৃদ্ধি, বহনক্ষম আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰসাৰ আৰু বিনিয়োগৰ নেতৃত্বত বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল যাতে উত্তৰ-পূবৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনাৰ দ্বাৰ মুকলি কৰা হয় ৷ সমান্তৰালকৈ আঞ্চলিক সংহতি শক্তিশালী কৰা, যুৱক-যুৱতী আৰু স্থানীয় উদ্যোগসমূহৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ কামো সম্পন্ন হয় ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত আমি উত্তৰ-পূবত দ্ৰুত, নিৰৱচ্ছিন্ন আৰু নিৰাপদ ভ্ৰমণৰ বাবে বিশ্বমানৰ ঘাইপথৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।’’ আন এটা পোষ্টত তেওঁ কৈছিল, ‘‘এক শক্তিশালী আৰু উন্নত সংযোজনৰ বাবে উত্তৰ-পূবৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা !’’
📍 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐡𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐠, 𝐌𝐞𝐠𝐡𝐚𝐥𝐚𝐲𝐚 | Addressing inaugural ceremony of North East India Infrastructure Summit & Exhibition 2026 (NEIINFRA 2026) https://t.co/mu8g4Nus6c— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 15, 2026
উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানৰ পিছতে শ্বিলঙৰ প’ল’ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত আন এক অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উক্ত অনুষ্ঠানত মুঠ ৩,২১৪ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া ছটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আৰু দেশবাসীক উৎসৰ্গা কৰে ।
পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গাডকাৰীয়ে শ্বিলঙৰ লাৰিটি পাৰফৰ্মিং চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত উত্তৰ-পূব ভাৰত আন্তঃগাঁথনি সন্মিলন আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন কোম্পানীক লৈ প্ৰস্তুত কৰা এক প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ৰজঃস্বলা পৃথিৱীৰ সুখত সুখী প্ৰতিগৰাকী মহিলা, আৰম্ভ হৈছে ৰজ উৎসৱ