চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য দুমাহত ৭০ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি: বেংগালুৰুত ব্যয়বহুল হ'ব হোটেলৰ খাদ্য

চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য দুমাহত ৭০ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি: বেংগালুৰুত ব্যয়বহুল হ'ব হোটেলৰ খাদ্য
চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধি বহন কৰিব নোৱাৰা হৈছে বেংগালুৰুৰ ব্যৱসায়ীয়ে । কৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী হোটেল এছ'চিয়েশ্বনৰ ।
Published : May 2, 2026 at 1:55 PM IST
বেংগালুৰু: বিগত দুমাহত বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে । দেশৰ সকলো প্ৰান্তৰে ব্যৱসায়ীসকল বিশেষকৈ হোটেল ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত লোকসকল ৰন্ধন গেছৰ নাটনি আৰু মূল্যবৃদ্ধিক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে । ঠায়ে ঠায়ে একাংশ হোটেল, ৰেস্তোৰাঁ আৰু সৰু সৰু খাদ্যৰ বিপণি বন্ধ হৈ গৈছে । কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰুত ইয়াৰ প্ৰভাৱ গুৰুতৰ হৈ পৰিছে । একাংশ খাদ্যৰ বিপণি বন্ধ হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ব্যৱসায়ীসকলে খাদ্যৰ মূল্যও বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
১ মে'ত ১৯ কিঃগ্ৰাঃ ওজনৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৯৯৩ টকা বৃদ্ধিৰ ফলত এটা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৩,১৫২ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ লগে লগে বেংগালুৰুত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যই পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে । লক্ষণীয় কথা যে ১ মাৰ্চত এটা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আছিল ১,৮৪৪ টকা । ১ এপ্ৰিলত ২,১৬২ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু এতিয়া ৩,১৫২ টকা । সামগ্ৰিকভাৱে ব্যৱসায়ীসকলে মাৰ্চ মাহৰ তুলনাত এতিয়া প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত ১,৩০৮ টকা অধিক ভৰিব লগা গৈছে । মাত্ৰ ৬০ দিনৰ ভিতৰতে ৭০ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধিৰ ফলত বজাৰত প্ৰভাৱ পৰিছে । এই সময়ছোৱাত একাধিক সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আৰু ১৫০ টকা ৰেহাইও প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ।
একেদৰে যোগানৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে । বেংগালুৰু হোটেল এছ'চিয়েশ্বনৰ সভাপতি পি চি ৰাৱে উল্লেখ কৰে যে যোৱা কেইটামান সপ্তাহত চিলিণ্ডাৰৰ যোগান প্ৰায় ৬০ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে । যাৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকলে বিকল্প পথ বিচাৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । এটা সময়ত ক'লা বজাৰত চিলিণ্ডাৰ ৫ হাজাৰতকৈ অধিক মূল্যত বিক্ৰী হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কৰ্ণাটক হোটেল এছ'চিয়েশ্বনৰ সভাপতি জিকে শ্বেট্টীয়ে কয় যে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্তৰ ভিতৰত সৰু সৰু খাদ্যৰ বিপণি, চাহ ষ্টল আৰু ৰাজপথৰ ব্যৱসায়ীসকল অন্যতম ।
অতি কম লাভৰ ব্যৱসায় কৰা বহু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "যেতিয়া এটা চিলিণ্ডাৰৰ দাম ইমান বৃদ্ধি হয়, তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰভাৱ সকলো ক্ষেত্ৰতে পৰে । এটা কফি কাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এলুমিনিয়াম ফইল আৰু চামুচৰ দৰে সামগ্ৰীৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰে ।"
হোটেলৰ মালিকসকলে কৈছে যে এই বৃদ্ধি বহন কৰিব নোৱাৰা হৈছে । ৰাৱে লগতে কয়, "ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু খাদ্যৰ বিপণিত সকলো খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি অনিবাৰ্য । যোগান হ্ৰাস আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে ইতিমধ্যে এপ্ৰিল মাহত হোটেলসমূহে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে ।"
তেওঁ কয়, "এতিয়া প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত ৯৯৩ টকা বৃদ্ধিৰ ফলত গ্ৰাহকৰ ওপৰত বোজা পৰিব । আমি প্ৰতিজন হোটেল মালিকক এই মূল্যবৃদ্ধি বিবেচনা কৰিবলৈ নিজৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ ।"
হোটেল মালিকসকলেও কৰ সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত জিএছটি হৈছে ১৮ শতাংশ । ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৫ শতাংশ জিএছটি । ৰাৱে কয়, "আমি জিএছটি হিচাপে ৫৬৮ টকা দি আছোঁ । যদি ইয়াক ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হয় তেন্তে আমি প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত প্ৰায় ৪০০ টকালৈ ৰেহাই পাম । যি সময়ত দাম অভূতপূৰ্বভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, সেই সময়ত এই সকাহ প্ৰয়োজনীয় ।"
কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰেও ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে অৱশেষত এই বোজা গ্ৰাহকৰ ওপৰত পৰিব । বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ এই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়টো জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱা হ'ব যিসকলে ইতিমধ্যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্মুখীন হৈছে ।"
ইফালে বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহেও এই বিষয়ক লৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কাষ চাপিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে । কৰ ৰেহাই আৰু মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে । ইন্ধনৰ ব্যয় বৃদ্ধি পাই থাকিলে অনাগত দিনত বেংগালুৰুত বাহিৰত খাদ্য খোৱাটো অধিক ব্যয়বহুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
