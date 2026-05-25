ETV Bharat / bharat

ইন্ধনৰ ধাৰাবাহিক মূল্যবৃদ্ধিৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক 'মুদ্ৰাস্ফীতি মানৱ' আখ্যা ৰাহুল গান্ধীৰ

দেশত পুনৰ ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ সৰৱ বিৰোধী । চৰকাৰ তথা প্ৰধানমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ।

Rahul Gandhi
ৰাহুল গান্ধী (ANI)
author img

By ANI

Published : May 25, 2026 at 1:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: বিগত প্ৰায় ১০ দিনত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য । সোমবাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লত ২.৬১ টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ২.৭১ টকা বৃদ্ধি হৈছে । লগে লগে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিৰোধী দলবোৰেও চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা আৰম্ভ কৰিছে । ১০ দিনৰ ভিতৰত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে । তেওঁ দাবী কৰে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইন্ধনৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণত আছিল যদিও এতিয়া চৰকাৰে কিস্তি কিস্তি হিচাপত মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে আৰু আগলৈও বৃদ্ধি পাব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক 'মুদ্ৰাস্ফীতি মানৱ' বুলি অভিহিত কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁ পূৰ্বেই আহিবলগীয়া 'অৰ্থনৈতিক ধুমুহা'ৰ বিষয়ে সকীয়াই দিছিল । কিন্তু সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মনোনিৱেশ কৰি আছিল বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, ""মুদ্ৰাস্ফীতি মানৱ মোদীয়ে আকৌ আঘাত কৰিছে । কিস্তি হিচাপত তেওঁলোকে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে--যাতে আপোনাৰ পকেটৰ পৰা গম নোপোৱাকৈয়ে ধন ওলাই গৈ থাকে । মই কেইবামাহো ধৰি অৰ্থনৈতিক ধুমুহা অহাৰ সতৰ্কবাণী দি আহিছোঁ । কিন্তু মোদী জীয়ে তেতিয়াৰ নিৰ্বাচনত ব্যস্ত আছিল আৰু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য ৮ টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ল ।"

তেওঁ পোষ্টটোত লগতে কয়, "আৰু এই বৃদ্ধি হৈয়েই থাকিব । মুদ্ৰাস্ফীতি মানৱ মোদীৰ এয়াই একমাত্ৰ কাম--নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আৰু বাকী সময়ত জনসাধাৰণৰ পকেটত আঘাত কৰা ।"

কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি কয় যে কৃষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগলৈকে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীয়ে বিজেপিয়ে দেশত চলোৱা লুটপাতৰ বোজা বহন কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "ইন্ধন লুটপাতৰ দৈনিক আক্ৰমণ শেষ হোৱা নাই ! প্ৰতিবিধ ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি ঘৰুৱা বাজেটৰ ওপৰত আন এক আঘাত আৰু অৰ্থনীতিৰ প্ৰতিটো দিশতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে ।"

উল্লেখ্য যে যোৱা ১৫ মে'ত পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৩ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত ১৯ মে'ত প্ৰতি লিটাৰত ৯০ পইচা বৃদ্ধি কৰা হয় । ২৩ মে'ত পেট্ৰ'লৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৮৭ পইচা বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৯১ পইচা বৃদ্ধি পায় । অৱশ্যে এই বৃদ্ধিৰ কাৰণ পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত, বিশ্বজুৰি খাৰুৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু মুদ্ৰা বিনিময়ৰ হাৰ কম বেছি বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক :

জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ: পুনৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ২.৬১ টকা আৰু ডিজেলত ২.৭১ টকাকৈ মূল্যবৃদ্ধি

TAGGED:

RAHUL GANDHI
ৰাহুল গান্ধী
ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি
ইটিভি ভাৰত অসম
FUEL PRICE HIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.