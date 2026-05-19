ETV Bharat / bharat

ভেণ্টিলেটৰত আঠমহীয়া শিশু, মাতৃয়ে বলপূৰ্বকভাৱে এচিড সেৱন কৰোৱাৰ অভিযোগ

ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত শিশুটিৰ পিতৃ কৰ্মস্থলীত আছিল ৷ মাতৃয়ে গাখীৰৰ সলনি শিশুটিক এচিড খাবলৈ বাধ্য কৰোৱা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷

DRINK ACID IN RAJASTHAN
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : May 19, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জয়পুৰ(ৰাজস্থান): জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজিছে এটা শিশুৱে ৷ আঠমহীয়া এগৰাকী কন্যা শিশুৱে ভূগিবলগীয়া হৈছে যমৰ যাতনা ৷ সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে শিশুটি ৷

প্ৰাপ্ত তথ্য় অনুসৰি, আঠমহীয়া কন্যা শিশুটিক গাখীৰৰ সলনি বলপূৰ্বকভাৱে এচিড খুৱাই দিছিল মাতৃয়ে ৷ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এনে ভয়ংকৰ অভিযোগে স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ শিশুটিৰ অৱস্থা সম্প্ৰতি অত্যন্ত সংকটজনক ৷

এচিড সেৱনৰ পিছত শিশুটিৰ মুখ আৰু নাকৰ পৰা তেজ ওলাবলৈ ধৰে ৷ পৰিয়ালৰ অন্যান্য লোকসকলে শিশুটিক দেখি ততালিকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায় ৷ শিশুটি সম্প্ৰতি অত্যন্ত সংকটজনক অৱস্থাত ভেণ্টিলেটৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ সোমবাৰে এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজস্থানৰ ভীৱাড়ী অঞ্চলত ৷

ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী তথা কন্যা শিশুটিৰ পিতৃ মোহিত আছিল কৰ্মস্থলীত ৷ মাতৃয়ে গাখীৰৰ সলনি শিশুটিক এচিড খাবলৈ বাধ্য কৰোৱা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ অৱশ্যে শিশুটিৰ মাতৃয়ে কি উদ্দেশ্যৰে এই নিৰ্মম কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ৷ স্থানীয় আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত শিশুটিক পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰথমতে ভীৱাড়ীৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাইছিল ৷ কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ শিশুটিৰ শাৰিৰীক অৱস্থাৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।

মঙলবাৰে ভীৱাড়ী আৰক্ষীৰ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক বেদপ্ৰকাশে সমগ্ৰ ঘটনাটো সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘আৰক্ষীয়ে চিকিৎসালয়ৰ পৰা শিশুটিৰ বিষয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ বিষয়টো সন্দৰ্ভত সোধ-পোছ আৰম্ভ কৰে ।’’

অৱশ্যে লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিত অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে পত্নীৰ বিৰুদ্ধে কন্যাৰ ওপৰত এচিড নিক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । শিশুটি বৰ্তমান ভেণ্টিলেটৰত আছে ।’’

লগতে পঢ়ক: ৰাজহুৱা স্থানৰ কুকুৰক লৈ উচ্চতম ন্য়ায়ালয় কঠোৰ, কুকুৰপ্ৰেমীৰ আবেদন খাৰিজ

TAGGED:

শিশুৰ এচিড ভক্ষণ
ৰাজস্থানৰ ভীৱাড়ী অঞ্চল
ভেণ্টিলেটৰত আঠমহীয়া শিশু
ইটিভি ভাৰত অসম
DRINK ACID IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.