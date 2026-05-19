ভেণ্টিলেটৰত আঠমহীয়া শিশু, মাতৃয়ে বলপূৰ্বকভাৱে এচিড সেৱন কৰোৱাৰ অভিযোগ

ভেণ্টিলেটৰত আঠমহীয়া শিশু, মাতৃয়ে বলপূৰ্বকভাৱে এচিড সেৱন কৰোৱাৰ অভিযোগ
ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত শিশুটিৰ পিতৃ কৰ্মস্থলীত আছিল ৷ মাতৃয়ে গাখীৰৰ সলনি শিশুটিক এচিড খাবলৈ বাধ্য কৰোৱা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷
By PTI
Published : May 19, 2026 at 4:52 PM IST
জয়পুৰ(ৰাজস্থান): জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজিছে এটা শিশুৱে ৷ আঠমহীয়া এগৰাকী কন্যা শিশুৱে ভূগিবলগীয়া হৈছে যমৰ যাতনা ৷ সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে শিশুটি ৷
প্ৰাপ্ত তথ্য় অনুসৰি, আঠমহীয়া কন্যা শিশুটিক গাখীৰৰ সলনি বলপূৰ্বকভাৱে এচিড খুৱাই দিছিল মাতৃয়ে ৷ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এনে ভয়ংকৰ অভিযোগে স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ শিশুটিৰ অৱস্থা সম্প্ৰতি অত্যন্ত সংকটজনক ৷
এচিড সেৱনৰ পিছত শিশুটিৰ মুখ আৰু নাকৰ পৰা তেজ ওলাবলৈ ধৰে ৷ পৰিয়ালৰ অন্যান্য লোকসকলে শিশুটিক দেখি ততালিকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায় ৷ শিশুটি সম্প্ৰতি অত্যন্ত সংকটজনক অৱস্থাত ভেণ্টিলেটৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ সোমবাৰে এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজস্থানৰ ভীৱাড়ী অঞ্চলত ৷
VIDEO | Alwar, Rajasthan: An eight-month-old girl was allegedly made to consume acid by her mother at their home in Bhiwadi’s Captain Chowk area. The infant was admitted to Alwar Children’s Hospital in critical condition, where she is undergoing treatment.— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2026
ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী তথা কন্যা শিশুটিৰ পিতৃ মোহিত আছিল কৰ্মস্থলীত ৷ মাতৃয়ে গাখীৰৰ সলনি শিশুটিক এচিড খাবলৈ বাধ্য কৰোৱা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ অৱশ্যে শিশুটিৰ মাতৃয়ে কি উদ্দেশ্যৰে এই নিৰ্মম কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ৷ স্থানীয় আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত শিশুটিক পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰথমতে ভীৱাড়ীৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাইছিল ৷ কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ শিশুটিৰ শাৰিৰীক অৱস্থাৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
মঙলবাৰে ভীৱাড়ী আৰক্ষীৰ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক বেদপ্ৰকাশে সমগ্ৰ ঘটনাটো সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘আৰক্ষীয়ে চিকিৎসালয়ৰ পৰা শিশুটিৰ বিষয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ বিষয়টো সন্দৰ্ভত সোধ-পোছ আৰম্ভ কৰে ।’’
অৱশ্যে লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিত অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে পত্নীৰ বিৰুদ্ধে কন্যাৰ ওপৰত এচিড নিক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । শিশুটি বৰ্তমান ভেণ্টিলেটৰত আছে ।’’
