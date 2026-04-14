মাদাৰ মিল্ক বেংক হৈ পৰিল আদৰ্শ : ১০০০ ৰো অধিক শিশুৰ জীৱন ৰক্ষা
২০২৩ চনত চৰকাৰী এমটিএইচ হাস্পতালত মুকলি কৰা এই মাদাৰ মিল্ক বেংকে ১০০০ ৰো অধিক নৱজাতকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে ।
Published : April 14, 2026 at 12:38 AM IST
ইন্দোৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): মাতৃদুগ্ধ অমৃত সমতুল্য ৷ জন্মৰ লগে লগে শিশুটিয়ে মাতৃদুগ্ধৰ জৰিয়তে জীৱনদায়ক পুষ্টি লাভ কৰে ৷ যাৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইন্দোৰৰ মাদাৰ মিল্ক বেংকে, যাতে মাতৃদুগ্ধৰ পৰা বঞ্চিত শিশুসকলেও এই সোৱাদ আৰু পুষ্টি লাভ কৰিব পাৰে ৷ বিগত দুবছৰত মাদাৰ মিল্ক বেংকে তিনিখন ৰাজ্যৰ এহেজাৰ নৱজাতকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি দেশৰ বাবে আদৰ্শত পৰিগণিত হৈছে ।
মধ্যপ্ৰদেশৰ লগতে আন তিনি ৰাজ্যৰ শিশুৰ জীৱন ৰক্ষা
২০২৩ চনত ইন্দোৰৰ চৰকাৰী এমটিএইচ হাস্পতালত মুকলি কৰা এই মাদাৰ মিল্ক বেংকে ১০০০ ৰো অধিক নৱজাতকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে । কেন্দ্ৰটোত কাউন্সেলিঙৰ পিছত ১০০০ ৰো অধিক মহিলাই প্ৰায় ২১০ লিটাৰ গাখীৰ দান কৰিছে । ২০২৩ চনত এই মিল্ক বেংক আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ ২৫%-১১%লৈ হ্ৰাস পাইছে ৷ কেতিয়াবা এই সংখ্যা ১০% ৰ তললৈও হ্ৰাস পাইছে ।
শিশুসকলৰ সুস্থতাৰ হাৰ ৮৫% হৈছে, যাৰ ফলত ১০০০ ৰো অধিক শিশুক মাতৃদুগ্ধ যোগান ধৰা হৈছে । ৰাজ্যখনৰ একমাত্ৰ মাতৃদুগ্ধৰ ভঁৰাল হিচাপে পৰিচিত এই ‘মাদাৰ মিল্ক বেংকে’ কেৱল মালৱা-নিমাৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ শিশুসকলকে নহয়, বৰং ৰাজস্থান, গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিশুসকলকো আন মাতৃসকলৰ জৰিয়তে গাখীৰৰ যোগান ধৰিছে ।
দুবছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল
এই মিল্ক বেংকৰ দায়িত্বত থকা বিষয়া তথা শিশু চিকিৎসক ডাঃ সুনীল আৰ্যৰ মতে, ‘‘শিশুৰ বাবে মাতৃৰ গাখীৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । যদি কোনো কাৰণত নৱজাত শিশুৱে মাতৃৰ গাখীৰ লাভ নকৰে আৰু দুৰ্বল, অসুস্থ, অনাথ বা প্ৰি-টাৰ্ম মতে জন্মলাভ কৰে, তেন্তে শিশুটিৰ মৃত্যু ঘটা দেখা যায় । এই কথা মনত ৰাখিয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো 'মাদাৰ মিল্ক বেংক' ইন্দোৰত দুবছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা হৈছিল । এই বেংকটো চৰকাৰী এমটিএইচত মুকলি কৰা হৈছে ।’’
গাখীৰ দানৰ প্ৰক্ৰিয়া
মাদাৰ মিল্ক বেংকৰ মেনেজাৰ পাৰুল শিৱহৰে কয়, ‘‘যোৱা দুবছৰত ১৫ হাজাৰতকৈ অধিক গৰ্ভৱতী মহিলাক মাতৃৰ গাখীৰ দান কৰাৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । ইয়াৰে ১০০০ ৰো অধিক মহিলাই তেওঁলোকৰ গাখীৰ দান কৰিছিল, যাৰ পৰিমাণ ২১০ লিটাৰতকৈ অধিক ৷ যাৰ ফলত প্ৰায় ১০০০ শিশুৱে নতুন জীৱন লাভ কৰে ৷’’
তেওঁ লগতে কয় যে গাখীৰৰ বেংকৰ আৰ্হি ব্লাড বেংকৰ দৰেই কিছু পৰিমাণে একে ৷ কিন্তু দান কৰা গাখীৰ জমা কৰি তাৰপিছত প্ৰয়োজন অনুসাৰে শিশুসকলৰ বাবে উপলব্ধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোও উল্লেখযোগ্য ।
পাৰুল শিৱহৰে পুনৰ কয়, ‘‘চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক সন্তানক স্তনপান কৰোৱাৰ উপৰিও মিল্ক বেংকৰ ভগ্নী ৰজনী আৰু সবিতাই তেওঁলোকৰ গাখীৰ আন শিশুকো দান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । ইয়াৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে দান কৰা গাখীৰ পেষ্টুৰাইজ কৰি চিকিৎসালয়খনৰ মিল্ক বেংকত সংৰক্ষণ কৰা হয়, যিটো মাতৃহীন শিশু বা ইতিমধ্যে গাখীৰৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰা শিশুক প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰদান কৰা হয় ।’’
মাতৃদুগ্ধৰ বেংকৰ প্ৰয়োজন
দেশৰ বহু চহৰ আৰু নগৰত মাতৃদুগ্ধৰ অভাৱত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছিল । এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতি পোহৰলৈ অহাত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানে মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰক মাতৃদুগ্ধৰ বেংকৰ বাবে উপযুক্ত স্থান হিচাপে চিনাক্ত কৰে । ২০২২ চনত ইন্দোৰত কোটি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে মহাৰাজা টুকোজী ৰাও হাস্পতাল (MTH) নামৰ প্ৰসূতি চিকিৎসালয়খন নিৰ্মাণ কৰা হয় । এমৱাই হাস্পতালৰ স্ত্ৰীৰোগ বিভাগো ইয়ালৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় ।
এনেদৰে এনএইচএম আৰু এমজিএম মেডিকেল কলেজৰ সহায়ত কম্প্ৰেহেন্সিভ লেকটেচন মেনেজমেণ্ট চেণ্টাৰ(চিএলএমচি) বা মাতৃদুগ্ধৰ বেংক আৰম্ভ কৰা হয় । যিহেতু সেই সময়ত কৰ’ণা মহামাৰী শেষ পৰ্যায়ত আছিল, সেয়েহে ইয়াৰ আৰম্ভণি মোটামুটিভাৱে হৈছিল যদিও ২০২৩ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকেহে ই সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছিল ৷ বেংকটোৱে নৱজাতকক সময়মতে মাতৃদুগ্ধ যোগান ধৰিছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ দ্বাৰা পৰ্যালোচনা
এমজিএম চিকিৎসা হাস্পতালৰ ডীন ডাঃ অৰবিন্দ ঘনঘোৰিয়াই বিষয়টো বিস্তৃতভাৱে এনেদৰে কয়, ‘‘ৰাজ্যৰ অন্যান্য চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ বাবে এমটিএইচ এক আদৰ্শ । ইয়াক এনএইচএমৰ দ্বাৰা নিৰন্তৰ পৰ্যালোচনা কৰি থকা হৈছে । এতিয়া ৰাজ্যৰ অন্যান্য চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীনত চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত এনএইচএমৰ দ্বাৰা মাদাৰ মিল্ক বেংক স্থাপন কৰা হ'ব । ইয়াৰ বাবে ইন্দোৰৰ মাদাৰ মিল্ক বেংক আদৰ্শ হ'ব । ইতিমধ্যে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ।’’
ডীন ঘনঘোৰিয়াই কয় যে এছএনচিইউ(স্পেচিয়েল নিউবৰ্ণ কেয়াৰ ইউনিট) ত ভৰ্তি হোৱা অকাল বা জটিল পৰিস্থিতিত থকা নৱজাতকৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা সৰ্বাধিক । যদি তেওঁলোকে সময়মতে মাতৃদুগ্ধ লাভ কৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় । বহু সময়ত শিশু অনাথ হয়, মাতৃৰ মৃত্যু ঘটে আন কিবা কাৰণত মাকৰ গাখীৰ উৎপন্ন নহয় । এনে পৰিস্থিতিত মাতৃদুগ্ধ পোৱাটো কঠিন হৈ পৰে । এই পৰিস্থিতিৰ বাবে মাতৃদুগ্ধৰ বেংক আৰম্ভ কৰা হৈছিল, যাতে নৱজাতকে আন এগৰাকী মাতৃৰ পুষ্টিকৰ গাখীৰৰ পৰা নতুন জীৱন লাভ কৰিব পাৰে ।
চাৰি ৰাজ্যৰ শিশু উপকৃত
ইন্দোৰৰ এমটিএইচ হাস্পতালত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে প্ৰায় ১৫০ খন বিচনা আছে, য’ত নৱজাতকৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুবিধাও আছে । এছএনচিইউ(বিশেষ নৱজাতকৰ যতন ইউনিট) ত প্ৰায় ৬০ খন বিচনা আছে ৷ মহিলা আৰু তেওঁলোকৰ নৱজাতকক কেৱল ইন্দোৰৰ পৰাই নহয়, মালৱা-নিমাৰৰ কেইবাখনো জিলাৰ পৰাও আনি এই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ ভূপাল, গোৱালিয়ৰ, মন্দসাউৰ, গুণা, আগৰ মালৱা, ঝাবুৱা, খাণ্ডৱা, বুৰহানপুৰ আদিৰ পৰাও গৰ্ভৱতীসকলক চিকিৎসাৰ বাবে ইয়ালৈ অনা হয় ৷ আনহাতে, গুজৰাট, ৰাজস্থান, মহাৰাষ্ট্ৰৰ সীমান্তৱৰ্তী চহৰসমূহৰ পৰাও ইয়ালৈ চিকিৎসা আৰু প্ৰসৱৰ বাবে গৰ্ভৱতীসকল আহে ।
