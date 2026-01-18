ভিক্ষাৰী মাংগীলালে সুতত টকা দিয়ে, তিনিটা ঘৰৰ গৰাকী, গাড়ী চলাবলৈ দৰমহা দি ৰাখিছে ড্ৰাইভাৰ: আৰু শুনিবনে ?

ভিক্ষাৰী মাংগীলালে সুতত টকা দিয়ে, তিনিটা ঘৰৰ গৰাকী, গাড়ী চলাবলৈ দৰমহা দি ৰাখিছে ড্ৰাইভাৰ: আৰু শুনিবনে ?
তিনিটা ঘৰ থকাৰ উপৰি মহানগৰীখনত চলে মাংগীলাল ভিক্ষাৰীৰ তিনিখন অটোও । কোটি টকাৰ মালিক এই মগনীয়া ।
Published : January 18, 2026 at 7:14 PM IST
ইন্দোৰ (মধ্য প্ৰদেশ): এজন ভিক্ষাৰী কিমান সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'ব পাৰে ? সাধাৰণতে ভিক্ষাৰী বুলি ক'লে ফটা-চিটা কাপোৰ, ভগা পঁজা আৰু খুব বেছি হাতত কেইটামান টকা । পিচে আজি আমি আপোনালোকক এনে এজন ভিক্ষাৰীৰ সম্পত্তিৰ তালিকা জনাব খুজিছো সেয়া হয়তো আপুনি সপোনতো কল্পনা কৰিব নোৱাৰে ।
এই ভিক্ষাৰীজন মধ্য প্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ । কোনোবাই দিয়া সামান্য় ধনেৰে কেনেকৈ কোটিপতি হ’ব পাৰে সেই কথা শুনি আপুনি হয়তো স্তম্ভিত নহৈ নোৱাৰে । আনকি তেওঁৰ সম্পত্তি দেখি আৰক্ষীৰ লগতে তদন্তকাৰী গোটৰ চকুও কপালত উঠিছে । ইন্দোৰৰ ভিক্ষাৰীজনৰ হাতত কোটি কোটি টকা মূল্যৰ সম্পত্তি ধৰা পৰাৰ পিছতেই এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে ।
কোটিপতি ভিক্ষাৰীজনৰ আনকি গাড়ী চলাবলৈ এজন দৰমহাভোগী চালকো আছে । ইন্দোৰ চহৰত আছে তেওঁৰ তিনিটাকৈ ঘৰ । তেওঁৰ তিনিখন অটোৰিক্সাও আছে । ইন্দোৰ চহৰখন ভিক্ষাৰীমুক্ত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে ভিক্ষাৰী নিৰ্মূলৰ অভিযান অব্য়াহত ৰাখিছে । ভিক্ষা নিৰ্মূল অভিযানকাৰী দলটোৱে ইন্দোৰৰ ছাৰাফাৰ পৰা এজন ভিক্ষাৰীক উদ্ধাৰ কৰে । ছাৰাফা অঞ্চলত ভিক্ষা কৰি থকা মাংগীলাল নামৰ এজন ভিক্ষাৰীৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া তদন্ত কৰা হয় তেতিয়া তেওঁ কোটিপতি বুলি ধৰা পৰে ।
এই সন্দৰ্ভত উদ্ধাৰকাৰী দলটোৰ ন’ডেল বিষয়া দীনেশ মিশ্ৰই কয়, "বিগত কেইবাদিনো ধৰি আমি ছাৰাফাৰ অঞ্চলটোত এজন প্ৰতিবন্ধী ভিক্ষাৰীয়ে ঘূৰি ফুৰাৰ তথ্য লাভ কৰি আহিছিলো । সেয়ে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হয় ।"
ইন্দোৰত আছে তিনিটা পকী ঘৰ :
যেতিয়া তেওঁৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয়, তেতিয়া প্ৰকাশ পায় যে ইন্দোৰ চহৰত তেওঁৰ তিনিটা পকী ঘৰ আছে। ভগত সিং নগৰত ১৬ বাই ৪৫ ৰ তিনি মহলীয়া ঘৰ, শিৱনগৰত ৬০০ বৰ্গফুটৰ আন এটা ঘৰ, ইয়াৰ লগতে আলৱাছত ১০ বাই ২০ ৰ ১ বি এইচ কে ঘৰ, যিটো তেওঁক ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে প্ৰতিবন্ধকতাৰ অধীনত দিয়া হৈছিল । সেইটোও তেওঁৰ বুলিয়ে জনা যায় । যেতিয়া তেওঁৰ বিষয়ে তদন্ত কৰা হয়, তেতিয়াও দেখা গ’ল যে তেওঁ একাংশ ব্যৱসায়ীক সুতত ধন দিছে । এসপ্তাহ আৰু এদিনৰ ভিত্তিতো তেওঁ সুত লয় ।
ন'ডেল বিষয়া দীনেশ মিশ্ৰই কয়, "মাংগীলালে বছৰ বছৰ ধৰি ছাৰাফা অঞ্চলত ভিক্ষা কৰি আহিছিল । দিনত বৃহৎসংখ্যক লোকে ছাৰাফালৈ সোণ-ৰূপ কিনিবলৈ আহে । আনহাতে নিশা দেশ-বিদেশৰ পৰা বহু লোকে চৌপট্টি চাবলৈ আহে। মাংগীলালে এই লোকসকলৰ কাষত বহিলে তেওঁৰ অক্ষমতা দেখি বহুতে তেওঁক টকা দিয়ে । এইদৰে তেওঁ দৈনিক ৪০০-৫০০ টকা উপাৰ্জন কৰিছিল ।"
অটো চলায় -ভ্ৰমণৰ বাবে চালক নিয়োগ :
অভিযানকাৰী দলটোৱে লাভ কৰা তথ্য় অনুসৰি তেওঁৰ তিনিটা ঘৰ থকাৰ উপৰি মহানগৰীখনত চলে মাংগীলাল ভিক্ষাৰীৰ তিনিখন অটোও । এইবোৰৰ পৰাও তেওঁৰ উপাৰ্জন হয় । আনহাতে ইন্দোৰ চহৰৰ বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ কিনি থৈছে বিলাসী বাহনো । গাড়ী চলাবলৈ তেওঁ আনকি এজন চালককো দৰমহা দি ৰাখিছে । তেওঁক প্ৰতিমাহে ১০ টকাৰ পৰা ১২ হাজাৰ টকা দৰমহা দিয়ে মাংগীলালে । সম্প্ৰতি উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে ভিক্ষাৰীজনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে ।
ভিক্ষাৰীৰ সন্তানক বিদ্যালয়ত ভৰ্তি :
ইন্দোৰ চহৰত ধাৰাবাহিকভাৱে উদ্ধাৰ হৈ আছে ভিক্ষাৰী । ইন্দোৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভিক্ষা কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাসকলক উদ্ধাৰ কৰি আশ্ৰয় কেন্দ্ৰলৈ নিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে । এই অভিযান ২০২৪ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । ২০২৪ চনত প্ৰাৰম্ভিক সমীক্ষাত চহৰখনত ৬৫০০ ভিক্ষাৰী চিনাক্ত কৰা হৈছিল । ইয়াৰে ৪৫০০ লোকক পৰামৰ্শ দি ভিক্ষাৰ পৰা মুক্ত কৰা হয় । ১৬০০ জনক উদ্ধাৰ কৰি উজ্জয়নৰ এখন আশ্ৰমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ১৭২ টা শিশুকো বিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় । ৮০০ লোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে ।