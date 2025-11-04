ETV Bharat / bharat

নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত পৰিল বাছ; তিনিজনৰ মৃত্যু, আহত কেইবাজনো

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে বাছ চালকজনে অসাৱধানতাৰে আৰু তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ কৰে ৷ আন একাংশ লোকে চালকজনক মদ্যপান কৰি থকাৰো অভিযোগ কৰে ৷

BUS CAR COLLIDES
কাৰ আৰু বাছৰ সংঘৰ্ষত তিনিজনৰ মৃত্যু, আহত কেইবাজনো (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2025 at 8:03 AM IST

Updated : November 4, 2025 at 8:47 AM IST

ইন্দোৰ : মধ্যপ্ৰদেশৰ ছিমৰল থানা এলেকাৰ ভেৰু ঘাট এলেকাত সোমবাৰে নিশা ওমকাৰেশ্বৰৰ পৰা ইন্দোৰলৈ যোৱা এখন বাছ পথৰ পৰা আঁতৰি গৈ ৫০ ফুট দ খাৱৈত পৰাত কমেও তিনিজন যাত্ৰী নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় এক ডজন লোক আহত হয় ৷

বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, নিশা প্ৰায় ৯:৪৫ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷

এই দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ছিমৰল আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অমিত কুমাৰে আন আৰক্ষী জোৱানৰ সৈতে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ স্থানীয় বাসিন্দাৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ উদ্ধাৰ অভিযান চোৱাচিতা কৰিবলৈ মহৌৰ এছ ডি এম ৰাকেশ পৰমাৰ আৰু তহচিলদাৰ যশদীপ ৰাৱটকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলো উপস্থিত হয় ৷ পিছত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপেশ দ্বিবেদীয়ে নিশ্চিত কৰে যে এই দুৰ্ঘটনাত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷

ইন্দোৰৰ আয়ুক্ত শিৱম বাৰ্মাই কয়, "ছিমৰলৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷ বাছখন ওপৰলৈ উঠি যোৱা পথত গৈ থকা অৱস্থাত খাৱৈত পৰে ৷

ইফালে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে বাছ চালকজনে অসাৱধানতাৰে আৰু তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলাই থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত একাংশ লোকে চালকজনক মদ্যপান কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে এছ ডি এমে ৷

মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে এই দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাই পেলোৱাটো অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক ৷ তেওঁ কয়, "ইন্দোৰ আৰু মহৌৰ মাজত এখন বাছ বাগৰি পৰাত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু, অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক ৷ চিএমআৰএফৰ পৰা মৃতকৰ পৰিয়ালক ২ লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ লগতে আহতসকলক বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷"

জিলা বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷

