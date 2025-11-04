নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত পৰিল বাছ; তিনিজনৰ মৃত্যু, আহত কেইবাজনো

নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত পৰিল বাছ; তিনিজনৰ মৃত্যু, আহত কেইবাজনো
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে বাছ চালকজনে অসাৱধানতাৰে আৰু তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ কৰে ৷ আন একাংশ লোকে চালকজনক মদ্যপান কৰি থকাৰো অভিযোগ কৰে ৷
Published : November 4, 2025 at 8:03 AM IST|
Updated : November 4, 2025 at 8:47 AM IST
ইন্দোৰ : মধ্যপ্ৰদেশৰ ছিমৰল থানা এলেকাৰ ভেৰু ঘাট এলেকাত সোমবাৰে নিশা ওমকাৰেশ্বৰৰ পৰা ইন্দোৰলৈ যোৱা এখন বাছ পথৰ পৰা আঁতৰি গৈ ৫০ ফুট দ খাৱৈত পৰাত কমেও তিনিজন যাত্ৰী নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় এক ডজন লোক আহত হয় ৷
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, নিশা প্ৰায় ৯:৪৫ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷
मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण हादसा। बीस फीट गहरी खाई में गिरी बस और कर। अब तक चार लोगों की मौत। #indoreBusAccidenet pic.twitter.com/I3UnV6NPGF— Vikas Kaushik (@vikas_kaushik20) November 3, 2025
এই দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ছিমৰল আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অমিত কুমাৰে আন আৰক্ষী জোৱানৰ সৈতে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ স্থানীয় বাসিন্দাৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ উদ্ধাৰ অভিযান চোৱাচিতা কৰিবলৈ মহৌৰ এছ ডি এম ৰাকেশ পৰমাৰ আৰু তহচিলদাৰ যশদীপ ৰাৱটকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলো উপস্থিত হয় ৷ পিছত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপেশ দ্বিবেদীয়ে নিশ্চিত কৰে যে এই দুৰ্ঘটনাত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷
ইন্দোৰৰ আয়ুক্ত শিৱম বাৰ্মাই কয়, "ছিমৰলৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷ বাছখন ওপৰলৈ উঠি যোৱা পথত গৈ থকা অৱস্থাত খাৱৈত পৰে ৷
ইফালে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে বাছ চালকজনে অসাৱধানতাৰে আৰু তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলাই থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত একাংশ লোকে চালকজনক মদ্যপান কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে এছ ডি এমে ৷
মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে এই দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাই পেলোৱাটো অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক ৷ তেওঁ কয়, "ইন্দোৰ আৰু মহৌৰ মাজত এখন বাছ বাগৰি পৰাত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু, অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক ৷ চিএমআৰএফৰ পৰা মৃতকৰ পৰিয়ালক ২ লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ লগতে আহতসকলক বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷"
इंदौर और महू के बीच एक बस के पलटने के कारण हुए हादसे में तीन नागरिकों की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 3, 2025
मृतकों के निकटतम परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 2-2 लाख रुपए और घायलों का नि:शुल्क उपचार करने के निर्देश दिए हैं।
ईश्वर से दिवंगत की पुण्यात्माओं की शांति तथा घायलों के…
জিলা বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷