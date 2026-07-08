চাহ-চিঙৰাৰ দোকান দেখিলেই ৰৈ যোৱা এখন ৰে’ল... ! ৰে'ল বিভাগৰ অস্বীকাৰ
পাইলটৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ ভিডিঅ’ বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত উপলব্ধ ৷ ৰে’ল বিভাগে তদন্তৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৷ কিন্তু তদন্তত কি ওলাল ?
Published : July 8, 2026 at 8:54 PM IST
ইন্দোৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): দেশবাসীৰ অধিকাংশই যাতায়াত কৰাৰ এক বৃহত্তৰ পৰিসৰৰ মাধ্যম হৈছে ভাৰতীয় ৰে’ল সেৱা ৷ এই সেৱাই দৈনন্দিন ভিত্তিত হাজাৰ হাজাৰ লোকক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ৷
ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ অধীনত চলাচল কৰা ৰে’লসমূহ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গন্তব্যস্থানলৈ অগ্ৰসৰ হয় ৷ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ইন্দোৰৰ পৰা চলাচল কৰা এনে এখন ৰে’ল আছে, যিয়ে ষ্টেচনৰ পৰিৱৰ্তে চাহ-চিঙৰাৰ বিপণিৰ সন্মুখত ৰৈ যায় ৷ বিষয়টো ঠিক এখন চিটিবাছৰ দৰেই ৷
ইন্দোৰ আৰু মহৌৰ মাজত চলাচল কৰা ডেম্যু ৰে’লখনৰ চালকে কৰিছে এনে কাণ্ড ৷ চালকজনে প্ৰতিদিনে এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰে’লখন ৰখাই চাহ-চিংৰা খাবলৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
ৰাউৰ ৰংৱাছাত ৰৈ যায় ৰে’ল
ইন্দোৰ আৰু মহৌ(ড৹ আম্বেদকাৰ নগৰ)ৰ মাজত চলাচল কৰা ডেম্যু ৰে’লখন যাত্ৰীৰ বাবে ষ্টেচনত অপেক্ষা নকৰিবও পাৰে ৷ কিন্তু ৰাউৰ ৰংৱাছাত ৰে’লপথৰ ঠিক কাষতে থকা এখন নিৰ্দিষ্ট চাহ-চিঙৰাৰ দোকানৰ কাষ পালেই ৰৈ যাবলৈ নাপাহৰে ৷ এনে সময়তে ৰে’লখনৰ পৰা এগৰাকী লোকো পাইলট নামি আহি চিংৰা ক্ৰয় কৰে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, লোকো পাইলটগৰাকীয়ে কেইবাবাৰো এনে কাম কৰিছে ৷ আনকি চিংৰা খোৱাৰ লগতে পেক কৰি লৈও আহে ৷
ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে ৰে’লখনে বিপণিখনৰ কাষ চপাৰ লগে লগে ৰৈ গৈছে ৷ তাৰ পিছতে ৰে’লখনৰ পৰা পাতল নীলা ৰঙৰ চাৰ্ট পৰিহিত এজন কৰ্মচাৰীয়ে নামি আহি দোকানখনলৈ গৈ চিঙৰা লৈ খৰধৰকৈ পুনৰাই ৰে’লত উঠে ৷ ইয়াৰ পিছত ৰে’লখনে দীঘলীয়া উকি মাৰি গুচি যায় ।
সদায়ে 10 মিনিটকৈ ৰে’ল ৰখাৰ অভিযোগ
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ অভিযোগ অনুসৰি ইন্দোৰ আৰু মহৌৰ মাজত চলাচল কৰা এই ৰে’লখনে প্ৰতিদিনে ১০ মিনিটকৈ ইয়াত ৰয় ৷ যাৰ ফলত ৰে’লখনৰ চলাচলত পলম হোৱাটো এটা নিয়মীয়া কাণ্ডত পৰিণত হৈ পৰে । সোমবাৰে অনুৰূপ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ এক ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতহে বিষয়টো পোহৰলৈ আহে ।
ৰে’ল বিভাগৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ
বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ৰে’ল বিভাগৰ জনসংযোগ বিষয়া মুকেশ কুমাৰে কয়, ‘‘যদিও এই ভিডিঅ’টো আমাৰ সংমণ্ডলৰ, তথাপিও দেখা মাত্ৰকে আমি ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই ৷ বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ সংশ্লিষ্ট ৰে'ল বিভাগক সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ৰমটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে । ৰে'লখনৰ সন্দৰ্ভতো তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । ৰে'ল প্ৰশাসনে এনে স্বেচ্ছাচাৰী আচৰণৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে । লগতে ৰে’লখনে কিমান দিনৰ পৰা এনে কাম কৰি আছে তাকো চালি-জাৰি চোৱা হ’ব ৷’’
কি ওলাল ৰে’ল বিভাগৰ তদন্তত
সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এই ভিডিঅ’ৰ প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহিল ৷ তথ্য পৰীক্ষাৰ পিছত পশ্চিম ৰে’ল বিভাগে এই খবৰ ভুৱা আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ বুলি দাবী কৰিছে ।
Fact Check— Western Railway (@WesternRly) July 8, 2026
The claim made in this post is false and misleading.
The goods train (Concor Green Field Private Terminus), hauled by Loco Nos. 27237 & 27600, was already halted at RAU Home Signal due to scheduled engineering work in the RAU yard. It was not stopped to purchase… pic.twitter.com/cMJlKAYxLh
ভিডিঅ’ত দেখা ৰে’লখন মালবাহী
পশ্চিম ৰে’ল বিভাগৰ ডিআৰএমে এক্সত দিয়া এটা পোষ্ট অনুসৰি ৰাউ য়াৰ্ডত নিৰ্ধাৰিত অভিযান্ত্ৰিক কামৰ বাবে ২৭২৩৭ আৰু ২৭৬০০ ইঞ্জিন(কনক’ৰ গ্ৰীণ ফিল্ড প্ৰাইভেট টাৰ্মিনাছলৈ যোৱা) ইঞ্জিনেৰে কঢ়িয়াই অনা মালবাহী ৰে’লখন ৰাউ হোম চিগনেলত ৰখাই দিয়া হৈছিল । অৱশ্যে চিঙৰা ক্ৰয় কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই ৰে’ল ৰখোৱা হোৱা নাছিল ৷ ই আছিল এখন মালবাহী ৰে’ল ৷
কিন্তু ভিডিঅ’ত দেখাৰ দৰে তেনে কোনো ইচ্ছাকৃত কাৰ্য লোকো পাইলটে কৰা নাছিল ৷ এই খবৰ সম্পূৰ্ণ ভুৱা ৷ অপপ্ৰচাৰ চলাবলৈ কোনোৱে এই কাম কৰাৰ দাবী ৰে’ল বিভাগৰ ৷
উৰাবাতৰি নিবিয়পাবলৈ আহ্বান
ভাৰতৰ পশ্চিম ৰে’ল বিভাগে এক্সৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক এনে বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য বিশ্বাস নকৰাৰ লগতে প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । কোনো খবৰ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰাৰ পূৰ্বে চৰকাৰী উৎসৰ পৰা তথ্য পৰীক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি বিভাগে সদৰী কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: এইবাৰ বিশেষ হ'ব মাজুলীৰ ৰাস ! লণ্ডনৰ আৰ্হিত মাজুলীতো ৰাসৰ সময়ত চলিব দুমহলীয়া বাছ