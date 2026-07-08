ইন্দোৰবাসীৰ বাবে ভগৱানৰ ৰূপত এগৰাকী জিলা দণ্ডাধীশ
ইন্দোৰবাসী জিলা দণ্ডাধীশ শিৱম বাৰ্মাৰ অনুৰাগী হৈ পৰিছে । কাৰণ তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'লেই যিকোনো সমস্যা তৎক্ষণাৎ সমাধান হয় ।
Published : July 8, 2026 at 5:21 PM IST
ইন্দোৰ : সম্প্ৰতি মধ্যপ্ৰদেশত সকলোৰে মুখে মুখে এগৰাকী জিলা দণ্ডাধীশৰ নাম । জনহিতৈষী আৰু মানৱ দৰদী চিন্তাই তেওঁক সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে । জিলাখনত চলি থকা লোক আদালতৰ জৰিয়তে তেওঁ অধিক চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
শুনানিসমূহ পৰিচালনাৰ অনন্য শৈলীৰ বাবে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা জিলা দণ্ডাধীশ বা কালেক্টৰগৰাকী হৈছে শিৱম বাৰ্মা । নিজৰ নিজৰ সমস্যা সমাধানৰ আশাৰে ইন্দোৰৰ বাসিন্দাসকলে এতিয়া দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ত ভিৰ কৰিছে । প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক আশাবাদী যে দণ্ডাধীশৰ ওচৰলৈ গ'লেই তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব । আন বিষয়া বা বিভাগৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈয়ে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলিও তেওঁলোক নিশ্চিত ।
প্ৰতি মঙলবাৰে জিলা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ত ভিৰ
প্ৰতি মঙলবাৰে জিলা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ত লোক আদালতৰ সময়ত একেধৰণৰ দৃশ্যই দেখা যায় । দণ্ডাধীশৰ সাক্ষাৎ পোৱাৰ আশাত বৃহৎ জনসমাগম হয় । নিজৰ নিজৰ অভিযোগ লৈ লোকসকল আহে আৰু দণ্ডাধীশে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকক লগ কৰি ঠাইতে সমস্যাবোৰ সমাধানৰ চেষ্টা কৰে ।
কোনো কামৰ বাবে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত প্ৰায়ে তাঁতবাটি কৰিবলগীয়া হয় । আমোলাতন্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ বাধাও থাকে । কিন্তু ইন্দোৰৰ জিলা দণ্ডাধীশ শিৱম বাৰ্মাই ইয়াৰ বিপৰীত পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে । বিভিন্ন সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি থকা বৃদ্ধ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে সহায় আগবঢ়ায় । এই কাৰণেই জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জনসাধাৰণে নিজৰ উদ্বেগ লৈ এই লোক আদালতত ভিৰ কৰে ।
কাষতে বহুৱাই লৈ অভিযোগ শুনে জিলা দণ্ডাধীশে
মূল গেটৰ পৰা দীঘলীয়া শাৰী পাতি, পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰি ভিৰৰ মাজত যেতিয়া শুনানি কক্ষত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া আবেদনকাৰীসকলে যথেষ্ট সকাহ পায় । কোঠাৰ ভিতৰত জিলা দণ্ডাধীশ শিৱম বাৰ্মাই ব্যক্তিগতভাৱে আবেদনকাৰীক তেওঁৰ কাষত বহিবলৈ দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ অভিযোগ ধৈৰ্যৰে শুনে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ সংশ্লিষ্ট বিষয়াক সমস্যা সমাধানৰ বাবে তাৎক্ষণিক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ।
বৃদ্ধসকলৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয়
আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য দিশটো হ'ল যে তাত বৃদ্ধসকলে বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰে । তেওঁলোকক সন্মান জনাই বহিবলৈ দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ উদ্বেগ গুৰুত্বসহকাৰে শুনা যায় । শিৱম বাৰ্মাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে বৃদ্ধ লোকসকলক সহায় কৰে । তদুপৰি বিষয়াসকলে পূৰ্বৰ শুনানিৰ সমাধানৰ স্থিতি সম্পৰ্কে আপডেট লৈ থাকে ।
সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে সমস্যা সমাধানৰ বাবে আহে কাৰ্যালয়লৈ
পুৱাৰ পৰাই ভিৰ ইমানেই যে তাৰ তুলনাত নিয়োজিত সহায়ক কৰ্মচাৰী, নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু আন কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ হয় । ফলস্বৰূপে ভিৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ স্বেচ্ছাসেৱক বা স্কাউট-গাইডৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় । এই লোক আদালতত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ অভিযোগ পোনপটীয়াকৈ শিৱম বাৰ্মাৰ ওচৰত দাখিল কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখে । প্ৰতি মঙলবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে শিৱম বাৰ্মা লোকসকলৰ মাজতে থাকে ।
দায়িত্বহীন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ জিলা দণ্ডাধীশ
লোক আদালতৰ সময়ত উত্থাপিত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে শিৱম বাৰ্মাই ব্যক্তিগতভাৱে বিভিন্ন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে আৰু তেওঁলোকৰ নিৰীক্ষণৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখে । সময়ে সময়ে তেওঁ অভিযোগবোৰ সমাধানৰ স্থিতিও পৰ্যালোচনা কৰে । কিন্তু নাগৰিক বিশেষকৈ বৃদ্ধ লোকসকলৰ কোনো অভিযোগ বা সমস্যা যদি অমীমাংসিত হৈ থাকে তেনেহ'লে তেওঁ সংশ্লিষ্ট বিষয়া বা লোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰে ।
আইএএছ শিৱম বাৰ্মাৰ পত্নীও এগৰাকী জিলা দণ্ডাধীশ
ইন্দোৰৰ বৰ্তমানৰ জিলা দণ্ডাধীশ শিৱম বাৰ্মা মধ্যপ্ৰদেশৰ কেডাৰৰ আইএএছ বিষয়া । তেওঁৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশত । আইএএছ হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ ভূপালত মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বি টেক সম্পূৰ্ণ কৰে । তেওঁৰ পত্নী জয়তী সিঙো এগৰাকী আইএএছ বিষয়া আৰু বৰৱানীত জিলা দণ্ডাধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । পূৰ্বে শিৱম বাৰ্মা ইন্দোৰ পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে গোৱালিয়ৰ জিলা পঞ্চায়তৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপেও কাম কৰিছিল ।
নিজৰ পদক্ষেপ সম্পৰ্কে কি কয় জিলা দণ্ডাধীশ শিৱম বাৰ্মাই ?
জিলা দণ্ডাধীশ হিচাপে নিজৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এই সেৱামুখী পদক্ষেপৰ বিষয়ে শিৱম বাৰ্মাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱৰ নেতৃত্বত চৰকাৰৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ যাতে আৰ্তজনৰ মাজলৈ যায় তাৰ বাবে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা । কোনো ব্যক্তি বিশেষকৈ বৃদ্ধসকলে যাতে আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত নহয় আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ যাতে শীঘ্ৰে সমাধান হয় সেয়া আমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব । মানুহৰ সমস্যা সমাধান কৰি ব্যক্তিগতভাৱে সন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :
‘মোৰ জীৱনটো এখন খোলা কিতাপৰ দৰে’ : ৰাম মন্দিৰ বিতৰ্কৰ মাজতে মুখ খুলিলে চম্পত ৰায়ে