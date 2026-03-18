বৈদ্যুতিক বাহনত চাৰ্জ দি থাকোতেই লাগিল জুই : ৮ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু
চাৰ্জিঙত ৰখা ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ পৰা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট । ৩ মহলীয়া অট্টালিকাত অগ্নিকাণ্ড । কেইবাটাও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ।
Published : March 18, 2026 at 3:30 PM IST
ইন্দোৰ : মধ্যপ্ৰদেশৰ বৃজেশ্বৰী অঞ্চলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । এই অগ্নিকাণ্ডত ৮ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । অগ্নিকাণ্ড ইমানে ভয়ংকৰ আছিল যে ঘৰৰ ভিতৰতে পৰিয়ালৰ কেইগৰাকী লোক আবদ্ধ হৈ থাকে । ফলত তেওঁলোক জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হয় । শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে । জানিব পৰা মতে অট্টালিকাটোৰ তলত এখন বৈদ্যুতিক বাহন চাৰ্জিঙত আছিল । তাৰ পৰাই শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় বুলি সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে । অৱশ্যে এতিয়াও নিশ্চিতকৈ ক'ব পৰা হোৱা নাই ।
ইফালে এই ঘটনাৰ পিছত বৈদ্যুতিক বাহন আৰু দুচকীয়া বাহনৰ চাৰ্জিঙৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এছ অ' পি প্ৰস্তুত কৰাৰ উপৰিও সমগ্ৰ খণ্ডটোৰ বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ।
জানিব পৰা মতে পুৱা বুধবাৰে ৩:৩০ বজাত বৈদ্যুতিক বাহনখন চাৰ্জিঙৰ বাবে সংযোগ কৰি থকাৰ সময়তে বাহনখনৰ ভিতৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয় । যাৰ ফলত বাহনখন জ্বলি উঠে, লগতে চাৰ্জাৰ আৰু বৈদ্যুতিক তাঁৰবোৰ জ্বলি যায় । ক্ৰমান্বয়ে ৩ মহলীয়া অট্টালিকাটোক জুয়ে আৱৰি ধৰে । যাৰ ফলত অট্টালিকাটোত বাস কৰা বিজয় ছেঠিয়া আৰু সৌৰভ পুগালিয়াৰ পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
ঘৰৰ ভিতৰত কেইবাটাও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয় । যাৰ ফলত জুই অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰে । চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ লগে লগে পুগালিয়াৰ পৰিয়ালৰ ৭ জনকৈ সদস্য আবদ্ধ হৈ পৰে । তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ বাবে ঘৰৰ বৈদ্যুতিক তলা সংযোগী দুৱাৰ খুলিব নোৱাৰিলে । এনে পৰিস্থিতিত পৰিয়ালটোৰ কেইবাজনো সদস্য অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় । দুয়োটা পৰিয়ালকে কেইবাজনো সদস্যক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
আনহাতে ৩ গৰাকী সদস্যই গ্ৰীল ভাঙি বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু চুবুৰীয়াই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰে । ইন্দোৰৰ কালেক্টৰ শিৱম বাৰ্মাই ৮ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰিছে । পৰিয়ালৰ আন ৩ সদস্যক অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়; তেওঁলোকৰ অৱস্থা জটিল হৈয়েই আছে বুলি তেওঁ জনাইছে ।
এই ঘটনাৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে । ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰা ৰাজ্যিক নগৰ প্ৰশাসন মন্ত্ৰী কৈলাশ বিজয়বৰ্গিয়াই বৈদ্যুতিক বাহন আৰু দুচকীয়া বাহনৰ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয়, "বৈদ্যুতিক বাহনখনৰ কেবলবোৰ সঠিক আছিল নে চাৰ্জিং প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত কোনো বিজুতি হৈছিল ? সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে তদন্ত কৰিব ।"
বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত এল পি জি, ডিজেল, পেট্ৰ'ল যোগানক লৈ বিশ্বজুৰি থকা অনিশ্চয়তাৰ বাবে বিশেষকৈ ভৱিষ্যতৰ উন্নয়নৰ অভাৱনীয়তাৰ বাবে মানুহে বৈদ্যুতিক বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈছে । এই পটভূমিত বৈদ্যুতিক বাহনত ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাটো আতংকজনক হৈ পৰিছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ইভি উদ্যোগে বৈদ্যুতিক বাহন নিৰাপদ বুলি ধাৰাবাহিকভাৱে দাবী কৰিলেও এই কাণ্ডৰ বাবে পৰিস্থিতিৰ প্ৰকৃত বাস্তৱতা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ তদন্তৰ প্ৰয়োজন ।
কেনেদৰে হ'ল এই ঘটনা ?
ইন্দোৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত গোটেই নিশা চাৰ্জিঙত এখন বৈদ্যুতিক বাহন প্লাগ ইন কৰি ৰখা হৈছিল । বিদ্যুতৰ খুঁটা আৰু তাঁৰৰ ওচৰতে থকাৰ বাবেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মোবাইল ফোনত অতিৰিক্ত চাৰ্জ কৰাটোও বিপদজনক । গতিকে বৈদ্যুতিক যান-বাহনত এটা ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰিব লাগে-যেনে চাৰ্জিং সম্পূৰ্ণ হ'লেই এলাৰ্ম বাজি উঠা । যিয়ে এনেধৰণৰ ঘটনা ৰোধ কৰিব পাৰে ।
