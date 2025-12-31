ETV Bharat / bharat

পৌৰনিগমৰ বিষাক্ত পানী খাই মৃত্যু ৭; আহত শতাধিক

প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি পানীৰ পাইপলাইনত নলাৰ পানী মিহলি হোৱাৰ বাবে ব্যক্তিকেইজনৰ মৃত্যু হয় ।

Indore contaminated water incident
পৌৰনিগমৰ বিষাক্ত পানী খাই মৃত্যু ৭; আহত শতাধিক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 31, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read
ইন্দোৰ : 'পৰিষ্কাৰ চহৰ' হিচাপে খ্যাত মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ানক ঘটনা । চহৰখনৰ ভাগীৰথপুৰা অঞ্চলত বিষাক্ত পানী খাই প্ৰায় ১২০ জন লোক অসুস্থ হৈ পৰে । ইয়াৰে ভিতৰত ৭ জনৰ মৃত্যু হয় । অৱশ্যে চৰকাৰীভাৱে তিনিজন লোকৰ মৃত্যুৰ কথাহে প্ৰকাশ কৰিছে । এই কথা নিশ্চিত কৰিছে মেয়ৰ পুষ্পমিত্ৰ ভাৰ্গৱে । তেওঁ কয়, "ভাগীৰথপুৰা অঞ্চলত পানীৰ বিষক্ৰিয়া ঘটি তিনিজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে । কিন্তু মই পোৱা তথ্য অনুযায়ী আৰু চাৰিজন লোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । পিছত তেওঁলোক চাৰিওজনৰে মৃত্যু হয় । প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি পানীৰ পাইপলাইনত নলাৰ পানী মিহলি হোৱাৰ বাবে ব্যক্তিকেইজনৰ মৃত্যু হয় ।"

তেওঁ লগতে কয় যে মৃতকৰ পৰিয়ালক ২ লাখ টকাকৈ চৰকাৰী সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে । য'ত য'ত লেতেৰা পানীৰ বিষয়ে অভিযোগ আহিছে সেই অঞ্চলবোৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে । সম্পূৰ্ণ অঞ্চলটোত ঘৰে ঘৰে গৈ সমীক্ষা চলোৱা হৈছে । অসুস্থ ব্যক্তিসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসক ২৪ ঘণ্টা নিয়োজিত হৈ আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু অসুস্থ সকলোকে উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

পৌৰনিগমৰ বিষাক্ত পানী খাই মৃত্যু ৭ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে পানী পৰিবাহী পাইপ আৰু নলাৰ পাইপ একেলগে থকাৰ বাবে এই প্ৰদূষিত দ্ৰৱ্য পানী পৰিবাহী পাইপত মিহলি হোৱাৰ বাবে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হয় । কিন্তু নলাৰ পাইপ ক'ত ফুটিছে সেইটো চিনাক্ত কৰিবৰ চলোৱা অভিযানত এইটো ধৰা পৰিছে । এতিয়া এই বিষাক্ত পানী মিহলি হোৱা স্থানত পাইপৰ মেৰামতি কৰা হৈছে ।

আনহাতে, ইন্দোৰৰ স্বচ্ছতা সন্দৰ্ভত সৃষ্টি হোৱা উদ্বেগৰ ঘটনাৰ পিছতে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে । এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে মন্ত্ৰী কৈলাস বিজয়বৰ্গীয় আৰু মেয়ৰ পুষ্পমিত্ৰ ভাৰ্গৱে অঞ্চলটো নিৰন্তৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে ।

এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী কৈলাস বিজয়বৰ্গীয়ই কয়, "ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত চলি আছে । এই ঘটনাত যিয়ে দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

