ইণ্ডিগ'ৰ ভুক্তভোগী যাত্ৰীৰ মাজত আপুনিও আছিল নেকি ? আপোনালৈ আহি আছে ১০ হাজাৰ টকাৰ ট্ৰেভেল ভাউচাৰ
এই ট্ৰেভেল ভাউচাৰ আগন্তুক ১২ মাহৰ বাবে ভৱিষ্যতে ইণ্ডিগ'ৰ যিকোনো যাত্ৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।
Published : December 12, 2025 at 8:26 AM IST
নতুন দিল্লী: অলপতে ইণ্ডিগ'ৰ সহস্ৰাধিক বিমানৰ উৰণ বাতিল বা দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে উৰণৰ সময় পিছুৱাই দিয়াৰ ফলত দেশজুৰি বিমানযাত্ৰীসকলৰ মাজত যি হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেইসকল ভুক্তভোগী বিমানযাত্ৰীৰ ভিতৰত আপুনিও আছিল নেকি ? যদি আছিল তেন্তে আপুনি সেই ক্ষতিৰ ক্ষতিপূৰণ পাব ৷ ইণ্ডিগ' কৰ্তৃপক্ষই এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৷
ইণ্ডিগ’ই বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰে যে ৩ ৰ পৰা ৫ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত বিমান বাতিল বা বহুসময়লৈ পলম হোৱা প্ৰতিজন যাত্ৰীক একোখনকৈ ১০ হাজাৰ টকাৰ ট্ৰেভেল ভাউচাৰ প্ৰদান কৰিব ইণ্ডিগ'ই । ডি জি চি এৰ নীতিৰ অধীনত বিমান বাতিলৰ বাবে যাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰিবলগীয়া ধনৰ উপৰিও এই ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ’ব ।
ইণ্ডিগ’ই এক বিবৃতিত কয় যে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে ৩,৪ আৰু ৫ ডিচেম্বৰত যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীসকলৰ এটা অংশ কিছুমান বিশেষ বিমানবন্দৰত বহু ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ কেইবাজনো ইয়াৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছিল ।
বিবৃতিটোত কোৱা হয়, "আমি এনে গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত গ্ৰাহকক ১০ হাজাৰ টকাৰ একোখন ট্ৰেভেল ভাউচাৰ প্ৰদান কৰিম । এই ট্ৰেভেল ভাউচাৰসমূহ আগন্তুক ১২ মাহৰ বাবে ভৱিষ্যতে ইণ্ডিগ'ৰ যিকোনো যাত্ৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।"
দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান সংস্থাটো সম্প্ৰতি নিয়ন্ত্ৰণমূলক বিধি-নিয়মৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু কৰ্তৃপক্ষই শীতকালীন সময়সূচীৰ বিমান সেৱা ১০ শতাংশ হ্ৰাস কৰি নিজৰ পৰিচালনা সুস্থিৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ২ ডিচেম্বৰৰ পৰা বিঘিনি আৰম্ভ হোৱালৈকে বিমান সেৱাই দিনটোত প্ৰায় ২৩০০ খন বিমান চলাই আছিল ।
বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হয়, “এই ক্ষতিপূৰণ বৰ্তমানৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনাৰ অধীনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ উপৰিও দিয়া হ'ব, ইণ্ডিগ’ই বিমানখনৰ ব্লক সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৫ হাজাৰৰ পৰা ১০ হাজাৰ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব সেইসকল যাত্ৰীক যিসকল যাত্ৰীৰ বিমান ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত বাতিল হৈছিল ।”
