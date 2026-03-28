ৰক্ষা ! মাজ আকাশত হঠাৎ এটা ইঞ্জিন বিকল ইণ্ডিগ' বিমানৰ
ভয়ংকৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ইণ্ডিগ' বিমান ৷ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে দিল্লীত জৰুৰী অৱতৰণ বিশাখাপট্টনমৰ পৰা উৰা মৰা বিমান ৷
By ANI
Published : March 28, 2026 at 2:58 PM IST
নতুন দিল্লী: ভয়ংকৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল ইণ্ডিগ'ৰ এখন বিমান ৷ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ পৰা উৰা মৰা ইণ্ডিগ'ৰ এখন বিমান দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত অৱতৰণ কৰে ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, শনিবাৰে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা দিল্লীলৈ উৰা মৰা ইণ্ডিগ' বিমানখনৰ হঠাৎ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰে ৷ যাৰ ফলত শনিবাৰে দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হয় ৷
শনিবাৰে দিনৰ ১০.৩০ বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ উল্লেখ্যে যে, বিশাখাপট্টনম-দিল্লী অভিমুখী ৬ই ৫৭৯ নম্বৰৰ ইণ্ডিগ' বিমানখন যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হয় ৷ বিমানখনত ১৬০ জন যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, ব'য়িঙৰ ৭৩৭ বিমানখন জৰুৰী অৱতৰণ কৰে যদিও কোনো ক্ষতি হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয়," অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ পৰা দিল্লীলৈ ইণ্ডিগ'ৰ বিমানখন উৰা মাৰিছিল ৷ সেই সময়তে বিমানখনৰ ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰে ৷ কিন্তু বিমান কৰ্তৃপক্ষ তথা আই জি আইৰ তৎপৰতাত বিমানখন সুকলমে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷"
ইণ্ডিগ' বিমান কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি, যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ যাত্ৰীসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি তেওঁলোকে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ৷ লগতে ইণ্ডিগ' বিমান কৰ্তৃপক্ষই কয় যে, মাজ আকাশতে পাইলতে বিমানখনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কথা ধৰা পেলাইছিলে ৷ যাৰ বাবে তাৎক্ষণিভাবে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰে যোগাযোগ কৰা হৈছিল আৰু জুৰুৰীভাবে অৱতৰণ কৰিব লগীয়া হ'ল ৷ কিন্তু কাৰো একো ক্ষতি নহ'ল বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: হিমস্খলনত ৬ জনে হেৰুৱালে প্ৰাণ, শ্ৰীনগৰ-কাৰ্গিল ঘাইপথ বন্ধ