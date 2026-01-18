ETV Bharat / bharat

বোমা ! বাগডোগ্ৰামুখী ইণ্ডিগ'ৰ বিমানত হাহাকাৰ

লক্ষ্ণৌত জৰুৰী অৱতৰণ । শৌচাগাৰৰ টিছু পেপাৰত লিখা আছিল বোমাৰ কথা ৷

Published : January 18, 2026 at 3:02 PM IST

লক্ষ্ণৌ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : বিগত কিছুদিন ধৰি ইণ্ডিগ' এয়াৰলাইন্স বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত এইবাৰ বিমানত বোমাৰ আতংক । দেওবাৰে দিল্লীৰ পৰা বাগডোগ্ৰালৈ যোৱা ইণ্ডিগ' এয়াৰলাইন্সৰ ৬ই-৬৬৫০ বিমানত বোমা থকাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আতংকৰ সৃষ্টি হয় । এই ভাবুকিৰ বাবেই বিমানখন লক্ষ্ণৌত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলৈ বাধ্য় হয় ।

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সহকাৰী আৰক্ষী আযুক্ত (এ চি পি) ৰাজনীশ বাৰ্মাই কয়, "বিমানখনৰ শৌচাগাৰত থকা টিছু পেপাৰ এখনৰ ওপৰত হাতে লিখা টোকাত এই ভাবুকি দিয়া আছিল । এই সন্দৰ্ভত সম্পূর্ণ অনুসন্ধান চলি আছে ।"

সহকাৰী আৰক্ষী আযুক্তগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "বিমানখনৰ শৌচাগাৰত টিছু পেপাৰত এটা লিখা মেছেজ পোৱা গৈছে, য'ত লিখা আছিল যে বিমানখনত এটা বোমা আছে । বিমানখনত পাইলট আৰু ক্ৰুৰ সৈতে ২৩৮গৰাকী যাত্রী আছিল । বিমানখন দিল্লীৰ পৰা বাগডোগ্রালৈ গৈ আছিল । বিমানখন লক্ষ্ণৌত জৰুৰীকালীনভাৱে অৱতৰণ কৰে আৰু বর্তমান তালাচী চলাই থকা হৈছে ।"

লক্ষ্ণৌ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আইচ'লেশ্যন বে'ত ৰখাই থোৱা বিমানখন ঘেৰি ধৰি বোমা নিষ্ক্ৰিয় স্কোৱাড আৰু চি আই এছ এফৰ দলে পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰে । সকলো যাত্ৰীক খালী কৰাৰ পিছত বিমানখন স্কেন কৰা হয় আৰু বিমান বন্দৰত বিস্তৃত অনুসন্ধান চলোৱা হয় ।

উল্লেখ্য় যে ১৮ জানুৱাৰীৰ পুৱা প্রায় ০৮:৪৬ বজাত এ টি চিৰ পৰা ইণ্ডিগ' এয়াৰলাইন্সৰ ৬ই-৬৬৫০ (দিল্লী-বাগডোগ্রা) বিমানত বোমা থকা বুলি বার্তা প্ৰেৰণ কৰা হয় । প্রায় ০৯:১৭ বজাত বিমানখন নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে । এই বিমানখনত ২৩০ গৰাকী যাত্রী আছিল । এইসকলৰ ভিতৰত আছিল ২২২ গৰাকী প্রাপ্তবয়স্ক আৰু ৮ টি শিশু, ২গৰাকী পাইলট আৰু ৫ গৰাকী ক্রু মেম্বাৰ ।

ইটিভি ভাৰত অসম
LUCKNOW AIRPORT
BOMB THREAT
