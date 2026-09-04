জম্মু-কাশ্মীৰ : শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে VDGSৰ খুঁটাত খুন্দা ইণ্ডিগ’ বিমানৰ
শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত দুৰ্ঘটনা ইণ্ডিগ’ৰ বিমানৰ ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক আহত হোৱা নাই ৷ বিমান সংস্থাটোৱে এই তথ্য় সদৰী কৰে ৷
Published : September 4, 2026 at 1:48 PM IST
শ্ৰীনগৰ : শুকুৰবাৰে পুৱা জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজধানী শ্ৰীনগৰৰ বিমানবন্দৰত পাৰ্কিং কৰি থকা অৱস্থাত এখন ইণ্ডিগ’ বিমানে এটা খুঁটাত খুন্দা মাৰে । বিভাগীয় বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, বিমানখনে ভিজুৱেল ডকিং গাইডেন্স চিষ্টেম (VDGS) ডিছপ্লে ইউনিট আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত লেজাৰ বা কেমেৰা চেন্সৰ থকা খুঁটাটোত খুন্দা মাৰে ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি ইণ্ডিগোৱে জনায় যে পুৱা প্ৰায় ৯:০২ বজাত নৱী মুম্বাইৰ পৰা শ্ৰীনগৰ অভিমুখী ইণ্ডিগ’ৰ ৬E ২২৫ (VT-NOG) বিমানখনে শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰৰ ০৬ নম্বৰ বে’ত ডক কৰি থকাৰ সময়তে VDGS-ৰ এটা খুঁটাত খুন্দা মাৰিছিল ।
Srinagar, J&K | According to Srinagar airport authorities, an IndiGo flight 6E 225 (VT-NOG) operating from Navi Mumbai to Srinagar came into contact with the VDGS pole during the parking process at Srinagar Airport at approximately 0902 hours today.— ANI (@ANI) September 4, 2026
All passengers and crew… pic.twitter.com/jdusSr6el5
শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি, সকলো বিমান যাত্ৰী আৰু বিমান সদস্য়সকল ইতিমধ্যে বিমানখনৰ পৰা নিৰাপদে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হয় ৷ এই ঘটনাৰ ফলত কোনো লোক আহত হোৱা নাই বুলি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে ।
A press statement issued by IndiGo, says, " indigo flight 6e 225, operating from navi mumbai to srinagar on 04 september 2026, came in contact with a parking stand pole during parking, after safely landing at srinagar international airport. all customers and crew are safe and… pic.twitter.com/RxCqEPnkCK— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
মেনুৱেল বিমানৰ চিৰি বা খটখটী ব্যৱহাৰ কৰি বিমাখনৰ ভিতৰত থকা যাত্ৰী আৰু ক্ৰুসকলক নিৰাপদে উলিয়াই অনা হৈছে । বিষয়াসকলে কয় যে এই ঘটনাৰ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসৰি তদন্ত কৰিব । তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে ইয়াৰ সঠিক কাৰণ নিৰ্ণয় কৰা হ’ব আৰু এই পৰ্যায়ত কাৰণ সম্পৰ্কে কোনোধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই ।
Srinagar, J&K | According to Srinagar airport authorities, an IndiGo flight 6E 225 (VT-NOG) operating from Navi Mumbai to Srinagar came into contact with the VDGS pole during the parking process at Srinagar Airport at approximately 0902 hours today. All passengers and crew…— ANI (@ANI) September 4, 2026
ইয়াৰ মাজতেও বিমানবন্দৰৰ কাম-কাজ স্বাভাৱিকভাৱে আৰু নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰিয়ে বিমান সেৱা চলি থাকে । এই কাণ্ডৰ আপডেট শ্বেয়াৰ কৰি বিমান সংস্থাৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, “২০২৬ চনৰ ০৪ ছেপ্টেম্বৰত নৱী মুম্বাইৰ পৰা শ্ৰীনগৰলৈ চলাচল কৰা ইণ্ডিগ’ৰ বিমান ৬E ২২৫ খনে শ্ৰীনগৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰাৰ পাছত পাৰ্কিঙৰ সময়ত পাৰ্কিং ষ্টেণ্ডৰ এডাল খুঁটাত খুন্দা মাৰিছিল ৷’’
STORY | Indigo flight hits pole while parking at Srinagar airport, no injuries— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
An Indigo flight from Navi Mumbai to Srinagar hit a pole while being parked at Srinagar airport on Friday. While the aircraft suffered damage, there were no injuries to the passengers or crew members.… pic.twitter.com/Svh41bEN9n
মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰট'কল অনুসৰি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক তৎক্ষণাত অৱগত কৰা হৈছে আৰু আমি বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি আছো । বিমানখন প্ৰয়োজনীয় ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে গ্ৰাউণ্ড কৰা হৈছে আৰু প্ৰয়োজনীয় ক্লিয়াৰেন্স লাভ কৰাৰ পাছতে পুনৰ বিমানখনে কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব ।"