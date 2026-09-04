ETV Bharat / bharat

জম্মু-কাশ্মীৰ : শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে VDGSৰ খুঁটাত খুন্দা ইণ্ডিগ’ বিমানৰ

শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত দুৰ্ঘটনা ইণ্ডিগ’ৰ বিমানৰ ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক আহত হোৱা নাই ৷ বিমান সংস্থাটোৱে এই তথ্য় সদৰী কৰে ৷

IndiGo Flight Hits VDGS Pole At Srinagar Airport
শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত ইণ্ডিগ’ৰ বিমান (Photo shared by Srinagar Airport authorities)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 4, 2026 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীনগৰ : শুকুৰবাৰে পুৱা জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজধানী শ্ৰীনগৰৰ বিমানবন্দৰত পাৰ্কিং কৰি থকা অৱস্থাত এখন ইণ্ডিগ’ বিমানে এটা খুঁটাত খুন্দা মাৰে । বিভাগীয় বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, বিমানখনে ভিজুৱেল ডকিং গাইডেন্স চিষ্টেম (VDGS) ডিছপ্লে ইউনিট আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত লেজাৰ বা কেমেৰা চেন্সৰ থকা খুঁটাটোত খুন্দা মাৰে ।

এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি ইণ্ডিগোৱে জনায় যে পুৱা প্ৰায় ৯:০২ বজাত নৱী মুম্বাইৰ পৰা শ্ৰীনগৰ অভিমুখী ইণ্ডিগ’ৰ ৬E ২২৫ (VT-NOG) বিমানখনে শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰৰ ০৬ নম্বৰ বে’ত ডক কৰি থকাৰ সময়তে VDGS-ৰ এটা খুঁটাত খুন্দা মাৰিছিল ।

শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি, সকলো বিমান যাত্ৰী আৰু বিমান সদস্য়সকল ইতিমধ্যে বিমানখনৰ পৰা নিৰাপদে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হয় ৷ এই ঘটনাৰ ফলত কোনো লোক আহত হোৱা নাই বুলি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে ।

মেনুৱেল বিমানৰ চিৰি বা খটখটী ব্যৱহাৰ কৰি বিমাখনৰ ভিতৰত থকা যাত্ৰী আৰু ক্ৰুসকলক নিৰাপদে উলিয়াই অনা হৈছে । বিষয়াসকলে কয় যে এই ঘটনাৰ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসৰি তদন্ত কৰিব । তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে ইয়াৰ সঠিক কাৰণ নিৰ্ণয় কৰা হ’ব আৰু এই পৰ্যায়ত কাৰণ সম্পৰ্কে কোনোধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই ।

ইয়াৰ মাজতেও বিমানবন্দৰৰ কাম-কাজ স্বাভাৱিকভাৱে আৰু নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰিয়ে বিমান সেৱা চলি থাকে । এই কাণ্ডৰ আপডেট শ্বেয়াৰ কৰি বিমান সংস্থাৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, “২০২৬ চনৰ ০৪ ছেপ্টেম্বৰত নৱী মুম্বাইৰ পৰা শ্ৰীনগৰলৈ চলাচল কৰা ইণ্ডিগ’ৰ বিমান ৬E ২২৫ খনে শ্ৰীনগৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰাৰ পাছত পাৰ্কিঙৰ সময়ত পাৰ্কিং ষ্টেণ্ডৰ এডাল খুঁটাত খুন্দা মাৰিছিল ৷’’

মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰট'কল অনুসৰি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক তৎক্ষণাত অৱগত কৰা হৈছে আৰু আমি বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি আছো । বিমানখন প্ৰয়োজনীয় ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে গ্ৰাউণ্ড কৰা হৈছে আৰু প্ৰয়োজনীয় ক্লিয়াৰেন্স লাভ কৰাৰ পাছতে পুনৰ বিমানখনে কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক : মহাকাশত ভাৰতৰ বৃহৎ সফলতা: ভাৰতৰ প্ৰথমটো জিঅ’চিংক্ৰ’নাছ ইমেজিং উপগ্ৰহ ই অ’ এছ-০৫ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ

TAGGED:

ইণ্ডিগ’ বিমান
শ্ৰীনগৰৰ বিমানবন্দৰ
দুৰ্ঘটনাত পতিত ইণ্ডিগ’ৰ বিমান
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIGO FLIGHT HITS VDGS POLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.