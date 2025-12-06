ETV Bharat / bharat

৫০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ বাবে ৭৫০০ টকা, ইণ্ডিগ’ৰ সংকটৰ মাজতে চৰকাৰী সিদ্ধান্ত

সাৱধান ! বিমানেৰে যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে দহবাৰ পৰীক্ষা কৰক যাত্ৰাসূচী । এইবাৰ বিমান ভাৰায়েও আপোনাৰ যাত্ৰাত লগাব পাৰে কেনা !

Govt imposes airfare caps amid surge in ticket prices
প্ৰতীকি ফটো (ANI)
author img

By PTI

Published : December 6, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : সৰ্বত্ৰে ইণ্ডিগ’ৰ বিমান সেৱাৰ চৰ্চা । ইণ্ডিগ’ৰ বিমানৰ সেৱাত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে বিমানৰ ভাৰা । ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দূৰত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৭,৫০০ ৰ পৰা ১৮,০০০ টকালৈ বিমান ভাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰে । এই সীমাৰ অধীনত ৫০০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বিমানৰ ভাৰা ৭,৫০০টকা আৰু ৫০০ৰ পৰা ১০০০ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰৰ বিমানৰ ভাৰা ১২,০০০ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে এক আদেশত উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰযোজ্য মাচুল বাদ দি ভাৰাৰ সীমা বিজনেছ ক্লাছ আৰু UDAN বিমানৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহয় । কিন্তু এই সীমা ইকনমি ক্লাছৰ টিকটৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নে ইকনমি আৰু প্ৰিমিয়াম ইকনমি ক্লাছ দুয়োটা টিকটৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব সেই আদেশত স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই ।

ইয়াৰ ভিতৰত ১০০০-১,৫০০ কিলোমিটাৰ বিমানৰ বাবে ১৫,০০০ টকা আৰু ১৫০০ কিলোমিটাৰৰ অধিক দূৰত্বৰ বিমানৰ বাবে ১৮,০০০ টকাৰ সীমা ।

এই সীমাৰ অৰ্থ হ’ল ১৩০০ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰা দিল্লী-মুম্বাই বিমানৰ নূন্যতম ইকনমি ক্লাছৰ ভাৰা ১৮ হাজাৰ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে পৰিস্থিতি সুস্থিৰ নোহোৱালৈকে এই সীমাবদ্ধতা থাকিব ।

ইণ্ডিগ’ৰ সংকট আৰু বৃদ্ধি পোৱা বিমান ভাৰাৰ মাজতে চৰকাৰে ঘৰুৱা বিমানৰ ভাৰাৰ ওপৰত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । এই নিয়ম ২০২৫ চনৰ ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী হ’ব । নতুন মূল্য তলত দিয়া ধৰণৰ -

দূৰত্ব (কিলোমিটাৰ) অনুসৰি সৰ্বোচ্চ ভাৰা-

  • ০–৫০০ কিলোমিটাৰ ৭,৫০০ টকা
  • ৫০০–১০০০ কিলোমিটাৰ ১২,০০০ টকা
  • ১০০০–১৫০০ কিলোমিটাৰ ১৫,০০০ টকা
  • ১৫০০ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক ১৮ হাজাৰ টকা

লগতে পঢ়ক : বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব বিমানৰ ভাৰা; কঠোৰ সকীয়নি মন্ত্ৰালয়ৰ

লগতে পঢ়ক : বিমান বাতিলৰ বিশৃংখলতা: ডি জি চি এৰ নিয়ম মানি নচলা বাবে ইণ্ডিগ'ক দোষাৰোপ বিশেষজ্ঞৰ

লগতে পঢ়ক : ইণ্ডিগ'ৰ বিমান বাতিলে লাভাৱাম্বিত কৰিছে ৰে'লৱেক : ৩৭ খন ৰে'লত অতিৰিক্ত ১১৪ টা দবা সংযোজন

লগতে পঢ়ক : ইণ্ডিগ'ৰ ৫০০ ৰো অধিক বিমান বাতিল;২০২৬ৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সেৱা সুস্থিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা

TAGGED:

INDIGO FLIGHT DISRUPTIONS
FLIGHT TICKET PRICES
AIR TICKET PRICES
ই টিভি ভাৰত অসম
AIR FARES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.