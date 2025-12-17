ETV Bharat / bharat

ইণ্ডিগ' বিমানৰ সংকট: ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি জনোৱা পি আই এল গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ ন্য়ায়ালয়ৰ

হাজাৰ হাজাৰ বিমানৰ উৰণ বাতিল কৰাত আবদ্ধ যাত্ৰীসকলে গুৰুতৰভাৱে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।

An IndiGo aircraft prepares to land amid the airline’s operational disruptions, at IGI Airport in New Delhi on December 8
ইণ্ডিগ' বিমানৰ সংকট (IANS)
By PTI

Published : December 17, 2025 at 3:38 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী: দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইণ্ডিগ'ৰ যাত্ৰীক সম্পূৰ্ণ টিকটৰ মূল্যৰ চাৰিগুণ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ জনোৱা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । নতুন ফ্লাইট ডিউটি ​​টাইম লিমিটেচন (এফ ডি টি এল) ৰোলআউটৰ পিছত নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত টিকট বাতিল হৈছিল বহুতো যাত্ৰীৰ । বুধবাৰে এই সকলো যাত্ৰীক সম্পূৰ্ণ টিকটৰ মূল্যৰ চাৰিগুণ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ চেণ্টাৰ আৰু ইণ্ডিগো বিমান সংস্থাক নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবে জনোৱা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদনখন দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অস্বীকাৰ কৰে ।

ইতিমধ্যে আন এক পি আই এলত বিষয়টোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আবেদনকাৰীক বিচাৰধীন আবেদনখনত হস্তক্ষেপ বিচৰাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে বুলি কয় মুখ্য ন্যায়াধীশ দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ উপাধ্যায় আৰু ন্যায়াধীশ তুষাৰ ৰাও গেডেলাৰ বিচাৰপীঠে।

বিচাৰপীঠে কয়, "ইয়াত উত্থাপিত উদ্বেগক পূৰ্বৰ আবেদনত কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰি তাৰ কোনো কাৰণ আমি বিচাৰি পোৱা নাই ।" বিচাৰপীঠে নিজৰ আদেশ নিৰ্দেশনা দিওঁতে কয়, "আমি আবেদনকাৰীক বিচাৰাধীন আবেদনখনত হস্তক্ষেপ বিচৰাৰ স্বাধীনতাৰে এই আবেদন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছো । লেখ আবেদনখন নিষ্পত্তি হৈ আছে ।"

আবেদনকাৰী চেণ্টাৰ ফৰ একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড চিষ্টেমিক চেঞ্জ (চি এ এছ চি)ৰ মতে, ইয়াৰ সভাপতি অধ্যাপক বিক্ৰম সিঙৰ জৰিয়তে ইণ্ডিগ'ৰ বিফলতাই সমগ্ৰ বিমান পৰিবহণ খণ্ডত ব্যাপক উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । হঠাতে শেষ মুহূৰ্তত হাজাৰ হাজাৰ বিমানৰ উৰণ বাতিল কৰাত আবদ্ধ যাত্ৰীসকলে গুৰুতৰভাৱে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।

ইপিনে, আবেদনকাৰীৰ হৈ অধিবক্তা বিৰাগ গুপ্তাই কয় যে বিমানবন্দৰসমূহত অত্যধিক বয়-বস্তু, বিমান সংস্থাসমূহৰ পৰা অপৰ্যাপ্ত যোগাযোগ আৰু ৰিফাণ্ড বা পুনৰ বুকিং বিকল্পৰ সন্দৰ্ভত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল । এই আৱেদনত অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ৰ (ডি জি চি এ) সংকটৰ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা গাফিলতি আৰু ভুল চিনাক্তকৰণৰ বাবেও অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বা লোকপালৰ তদন্ত বিচাৰিছিল ।

উল্লেখ্য় যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱা ১০ ডিচেম্বৰত ইণ্ডিগ’ৰ বিমান বাতিলৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সংকট নিৰীক্ষণৰ বাবে সময়মতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । ন্যায়ালয়ে লাখ লাখ যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ থকাৰ লগতে অন্যান্য বিমান সংস্থাই অধিক ভাৰা লোৱাত পৰিস্থিতি কিয় তীব্ৰতৰ হ’বলৈ দিয়া হৈছিল বুলিও প্ৰশ্ন কৰে ।

