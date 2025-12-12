ইণ্ডিগ'ৰ সংকট : ৪ বিমান পৰিচালনা পৰিদৰ্শকক নিলম্বন
ইণ্ডিগ'ৰ বিমান সেৱাত বৃহৎ পৰিসৰৰ ব্যাঘাতৰ সৈতে জড়িত আছিল ডি জি চি এৰ এই ৪ গৰাকী বিমান পৰিচালনা পৰিদৰ্শক ।
Published : December 12, 2025 at 2:08 PM IST
মুম্বাই (মহাৰাষ্ট্ৰ) : ইণ্ডিগ'ৰ অচলাৱস্থাৰ মাজতে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ৰ (ডি জি চি এ) বৃহৎ পদক্ষেপ । ডি জি চি এই ৪ গৰাকী বিমান পৰিচালনা পৰিদৰ্শকক নিলম্বন কৰিছে । বিমান পৰিচালনা পৰিদৰ্শক হৈছে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ৰ ভিতৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া, যিয়ে ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সুৰক্ষা তদাৰকী কাৰ্যৰ অংশ হিচাপে কাম কৰে । তেওঁলোকক প্ৰায়ে বিমান সংস্থাৰ কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ নিয়োগ কৰা হয় ।
এক সূত্ৰই জনোৱা মতে শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিগ'ৰ বিমান সেৱাত বৃহৎ পৰিসৰৰ ব্যাঘাতৰ সৈতে জড়িত আছিল ডি জি চি এৰ এই ৪ গৰাকী বিমান পৰিচালনা পৰিদৰ্শক ।
এই বিষয়াসকলে সাধাৰণতে বিমান সংস্থা আৰু কৰ্মী, যেনে পাইলট, ডিচপেচাৰ আৰু কেবিন ক্ৰুক কঠোৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ মান পূৰণ কৰিবলৈ পৰিদৰ্শন, অডিটিং আৰু প্ৰমাণীকৰণ কৰে আৰু ভাৰতত প্ৰশিক্ষণ, বিমানৰ মানদণ্ড আৰু দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ তদাৰক কৰি বিমান সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰে ।
ইণ্ডিগ'ৰ অচলাৱস্থা অব্যাহত আছে । হাজাৰ হাজাৰ বিমান বাতিল হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত লাখ লাখ লোক প্ৰভাৱিত হৈছে । শুকুৰবাৰে বেংগালুৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা ৫০ খনতকৈও অধিক বিমান বাতিল কৰে বিমান সংস্থাটোৱে । এক সূত্ৰই জনোৱা মতে শুকুৰবাৰে বেংগালুৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা ইণ্ডিগ'ৱে বাতিল কৰা বিমানৰ ৩১ খন আগমন আৰু ২৩ খন প্ৰস্থান । সংকটগ্ৰস্ত বিমান সংস্থাটোৱে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লী আৰু বেংগালুৰুৰ পৰা ২০০ ৰো অধিক বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিছিল ।
তাৰ মাজতে ডি জি চি এই বিমান পৰিচালনা পৰিদৰ্শকক নিলম্বন কৰাৰ বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । ইফালে শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া পুনৰ ডি জি চি এৰ তদন্তকাৰী কমিটীৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব ইণ্ডিগ'ৰ চি ই অ' পিটাৰ এলবাৰ্ছ আৰু চিঅ'অ' ইচিড্ৰে পৰ্কেৰাছ ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে ডি জি চি এই ইণ্ডিগ'ৰ ওপৰত কঠোৰ নিৰীক্ষণ বৃদ্ধি কৰে । বিষয়াসকলে সংস্থাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰে আৰু এটা তদন্তকাৰী কমিটীয়ে চি ই অ' পিটাৰ এলবাৰ্ছক সোধা-পোছা কৰে ।
৪ জনীয়া পেনেলটোত যুটীয়া সঞ্চালক প্ৰধান সঞ্জয় ব্ৰহ্মণে, উপ-সঞ্চালক প্ৰধান অমিত গুপ্তা, জ্যেষ্ঠ বিমান পৰিচালন পৰিদৰ্শক কপিল মাংলিক আৰু বিমান পৰিচালনা পৰিদৰ্শক লোকেশ ৰামপালক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ দায়িত্ব হৈছে আগশাৰীৰ ঘৰুৱা বিমান সংস্থাটোত ব্যাপক পৰিচালনাত ব্যাঘাত জন্মাৰ মূল কাৰণসমূহ পোহৰলৈ অনা ।
